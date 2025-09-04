Nữ diễn viên phim Việt giờ vàng cứ xuất hiện là khán giả muốn tắt tivi

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh đã phát sóng tới tập 12. Diễn biến phim xoay quanh công việc, cuộc sống của 3 người phụ nữ Mỹ Anh - Châu Ngân và Trúc Lam.

Những tập gần đây, Mỹ Anh liên tục phải đứng ra giải quyết rắc rối trong công việc thay chồng - Đăng (Doãn Quốc Đam). Ngoài ra, cô còn đề phòng mối đe dọa từ Phương (Quỳnh Anh) - nhân viên trong công ty.

Mỹ Anh nhận ra sự quan tâm thái quá của Phương tới chồng mình như việc cô nấu ăn mời Đăng, pha trà với hương liệu đặc biệt hay thân mật khi cùng Đăng đi gặp đối tác… Dù nhiều lần Mỹ Anh nhắc nhở Phương giữ khoảng cách cũng như làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ, cô vẫn phớt lờ.

Thậm chí, Phương thường xuyên xúi bẩy Đăng để gây chia rẽ tình cảm, khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung trong công việc.

Nhân vật Phương luôn có ý đồ tiếp cận, nảy sinh tình ý với Đăng. Cô cũng cố tình chia rẽ tình cảm giữa Đăng và Mỹ Anh.

Trên các Fanpage về phim, nhân vật Phương nhận nhiều bình luận tiêu cực. Khán giả chỉ trích Phương là cô gái tâm cơ, thậm chí gắn mác trà xanh cho vai diễn này. Không chỉ bàn luận về việc xây dựng tính cách nhân vật, ngoại hình Phương cũng là chủ đề gây tranh cãi.

“Tôi không có thói quen bình luận chê bai diễn viên nhưng với trà xanh này thì mỗi khi xuất hiện là muốn tắt màn hình”, “Sao tạo hình nhân vật trà xanh lại lôi thôi, kém sắc hơn cả chính thất nhiều như vậy nhỉ?”, “Xây dựng tạo hình nhân vật Phương chán thật, cứ xuất hiện là bức xúc”, “Nhân vật Phương diễn ổn mà ăn mặc, kiểu tóc quê mùa”, “Cứ đến phân đoạn có Phương và Đăng là ức chế”… là một số bình luận của khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Quỳnh Anh cho biết nhân vật Phương trong phim Gió ngang khoảng trời xanh là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Cô thừa nhận gặp nhiều áp lực, đôi khi thiếu tự tin trong diễn xuất.

Để hoàn thành vai diễn, Quỳnh Anh nhận được sự hỗ trợ lớn từ ê-kíp như đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, diễn viên Doãn Quốc Đam, Phương Oanh…

“Trên phim trường, tôi bị đạo diễn ‘mắng’ vì không tập trung. Sau đó, đạo diễn cho tôi xem lại cảnh quay để tự cảm nhận và điều chỉnh. Anh Doãn Quốc Đam và chị Phương Oanh chỉ dạy tôi kinh nghiệm diễn xuất, từ những chi tiết nhỏ để diễn hay, tự nhiên hơn.

Dù đoán trước phản ứng của khán giả từ lúc nhận kịch bản, Quỳnh Anh vẫn “sốc” khi đọc bình luận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên khẳng định đón nhận mọi lời khen chê và rút kinh nghiệm từ những góp ý của mọi người.

“Nhận được những bình luận tiêu cực về nhân vật Phương, tôi buồn và có áp lực. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Tôi luôn thầm cảm ơn những góp ý của khán giả để nhìn nhận lại và hoàn thiện bản thân”, Quỳnh Anh nói.

Theo Quỳnh Anh, cô đồng tình với nhận xét của khán giả về ngoại hình nhân vật Phương từ kiểu tóc đến cách ăn mặc. Nhưng đặt trong bối cảnh phim, tạo hình đó hoàn toàn hợp lý bởi Phương chỉ là cô sinh viên mới ra trường, đang trong quá trình thử việc.

“Với những gì Phương thể hiện trong phim, gọi cô ấy là tiểu tam hay có tâm cơ không sai. Tôi mong khán giả kiên nhẫn để cùng chờ diễn biến tiếp theo và cái kết dành cho nhân vật”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Quỳnh Anh tên đầy đủ là Cù Quỳnh Anh, sinh năm 2001, quê Phú Thọ. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.