"Nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Bán toàn bộ bất động sản, chật vật kiếm từng đồng

Park Han Byul từng là nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng với các bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình. Sở hữu ngoại hình thanh tú, duyên dáng và ít scandal, cô được xem là hình mẫu nhan sắc và diễn xuất nổi bật. Tuy nhiên, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn sau khi chồng cô là Yoo In Seok - cựu CEO Yuri Holdings bị cuốn vào vụ bê bối Burning Sun năm 2019 với các cáo buộc tham ô, môi giới mại dâm và vi phạm luật kinh doanh hộp đêm.

Dù Park Han Byul không liên quan trực tiếp, dư luận và áp lực xã hội khiến cô phải rút khỏi làng giải trí. Cô bán toàn bộ bất động sản tại Seoul và cùng gia đình chuyển đến đảo Jeju, bắt đầu cuộc sống kín tiếng hơn. Tại đây, cô mở một quán cà phê nhỏ và xây dựng một kênh YouTube chia sẻ đời sống thường nhật, từ nấu ăn đến chăm sóc gia đình.

Trong một video Q&A, Park Han Byul tiết lộ tình hình tài chính hiện tại. Cô cho biết nếu có thêm 1.000.000 won (hơn 700 USD), cô sẽ mua thực phẩm và chi tiêu hàng ngày, đồng thời gửi một phần cho mẹ - người đang giúp cô quản lý quán cà phê. Cô thừa nhận chi tiêu dè xẻn, cân nhắc từng khoản nhỏ, bởi quán cà phê hiện chưa tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi phí.

Hầu hết các bình luận dưới video đều khen ngợi sự chân thành và duyên dáng của cô.

Bên cạnh việc điều hành quán, Park Han Byul cũng từng bước quay lại màn ảnh. Cô tham gia bộ phim đặc biệt của đài NBS là You Who Came From The Farm - đánh dấu sự tái xuất sau 6 năm gián đoạn. Đồng thời, cô xác nhận không có kế hoạch ly hôn chồng, quyết định này được đưa ra dựa trên mong muốn giữ sự ổn định cho gia đình và chăm sóc các con.

Công chúng hiện nay đã có cái nhìn khác với Park Han Byul. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm tới cuộc sống thực tế của cô sau scandal của chồng, chú ý đến việc cô nỗ lực tái thiết cuộc sống bằng chính sức mình, duy trì gia đình và chăm sóc con cái. Thái độ công chúng hiện tại chủ yếu tích cực, không còn chỉ trích hay đào bới quá khứ, mà quan tâm tới quá trình cô tự lập và hoạt động nghệ thuật trở lại.

Park Han Byul sớm tái xuất màn ảnh với bộ phim You Who Came From The Farm

Từ một nữ diễn viên phim giờ vàng với cuộc sống xa hoa, Park Han Byul giờ đây phải tự xây dựng lại sự nghiệp và tài chính từ con số 0. Việc bán bất động sản, chuyển về Jeju, mở quán cà phê, chi tiêu dè xẻn và quản lý cuộc sống thường nhật phản ánh hành trình thực tế, nơi cô cân bằng giữa công việc, gia đình và tái lập sự nghiệp, mà không dựa vào quá khứ.