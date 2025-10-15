Nữ diễn viên phim giờ vàng nhận bão tẩy chay vì chồng ngồi tù, “chưa ly dị thì đừng diễn xuất nữa!”

Là gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng Hàn Quốc với loạt phim ăn khách, Park Han Byul từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất ổn định. Thế nhưng, sự nghiệp của cô gần như khép lại vào năm 2019, khi chồng - doanh nhân Yoo In Suk bị bắt và kết án vì liên quan đến vụ bê bối Burning Sun chấn động. Từ đó, Park Han Byul rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, chuyển ra đảo Jeju sinh sống, suốt gần 7 năm ở ẩn để tránh xa ánh đèn truyền thông và tập trung nuôi con.

Sau khoảng thời gian dài im lặng, năm nay, cô bắt đầu xuất hiện trở lại một cách tích cực. Không chỉ tham gia chương trình truyền hình, chia sẻ về cuộc sống và con cái, Park Han Byul còn hé lộ việc đã hoàn tất quay phim mới mang tên Karma - dự án đánh dấu sự trở lại chính thức của cô trên màn ảnh. Tuy nhiên, phản ứng từ khán giả lại vô cùng trái chiều. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ, cho rằng khi cô “vẫn chưa ly dị người chồng đang ngồi tù” thì việc tái xuất là “thiếu tinh tế” và “chưa đến lúc”. Các bình luận gay gắt như “ở ẩn tiếp đi”, “đừng lợi dụng hình ảnh các con để comeback”, "chưa ly dị thì đừng hòng tái xuất",... xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Park Han Byul chia sẻ về sự trở lại với Karma

Trước làn sóng phản đối, Park Han Byul vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trong một chương trình gần đây, cô chia sẻ lý do chưa ly hôn là vì muốn giữ sự bình ổn cho hai con nhỏ, khẳng định bản thân “chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trong gia đình”. Cô cũng thừa nhận quãng thời gian qua “giống như sống trong địa ngục”, nhưng không muốn né tránh mãi, bởi “tôi vẫn là diễn viên, và diễn xuất là công việc tôi yêu nhất”.

Chính vì thế, Karma trở thành cột mốc đặc biệt trong hành trình trở lại của Park Han Byul, không chỉ vì đây là phim mới sau nhiều năm gián đoạn, mà còn bởi nội dung phim như phản chiếu chính cuộc đời cô. Trong phim, Park Han Byul vào vai Yang, một nhà sản xuất phim tài liệu chuyên khai thác cuộc sống của các nạn nhân tội phạm. Trong hành trình ghi hình, cô dần phát hiện những bí mật đen tối liên quan đến chính người thân của mình, buộc bản thân phải lựa chọn giữa việc tiếp tục phơi bày sự thật hay chôn vùi nó để giữ lấy cuộc sống yên bình.

Karma đúng như tên gọi là câu chuyện về nghiệp báo và trách nhiệm cá nhân khi những lỗi lầm trong quá khứ sẽ luôn quay lại, không trừ một ai. Đây là một kịch bản đầy thử thách, khi nhân vật chính vừa là người chứng kiến tội ác, vừa là người phải đối diện với quá khứ của bản thân. Đạo diễn Han Jong Hoon cho biết Park Han Byul đã thể hiện “một màn hóa thân trầm lắng và chân thật đến rợn người”, chứng tỏ cô vẫn còn nguyên năng lượng của một diễn viên thực lực, bất chấp 6 năm vắng bóng.

Việc tái xuất của Park Han Byul đang khiến dư luận chia phe. Một nửa khán giả tin rằng cô có quyền bắt đầu lại, bởi lỗi lầm không thuộc về cô; nửa còn lại vẫn khắt khe vì hình ảnh người chồng cũ vẫn còn là vết nhơ trong ký ức công chúng.