"Nữ diễn viên phim giờ vàng" lần đầu đi sự kiện sau khi chồng đại gia bị bắt, nhan sắc hiện tại mới sốc

Chiều ngày 23/12, Liên hoan phim Quốc tế Chunsa lần thứ 29 đã chính thức diễn ra tại CG Art Hall, thuộc Construction Hall ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Sự kiện được tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân tới những đóng góp, di sản của Na Woon Hyu (Chunsa) – đạo diễn, nhà sản xuất tiên phong đặt nền móng cho nền phim ảnh Hàn Quốc. Sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng, thu hút nhiều ngôi sao đình đám như Yoona (SNSD), Lee Sung Min, Park Han Byul, Kim Gyu Ri, Dahyun (TWICE)...

Thu hút sự chú ý lớn nhất phải kể đến Park Han Byul. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước ống kính máy quay, các đơn vị báo chí - truyền thông kể từ khi bê bối Burning Sun nổ ra, khiến chồng cô lãnh án tù giam. Sau khoảng thời gian ở ẩn, né tránh dư luận, Park Han Byul bước tới thảm đỏ LHP Quốc tế Chunsa trong bộ váy cúp ngực màu tro xám, làm nổi bật lên nước da trắng mịn của mỹ nhân 8x.

Park Han Byul khoe nhan sắc rạng ngời, tươi tắn ở tuổi 41, lôi kéo mọi ánh đèn flash hướng đến bản thân. Vốn là một trong những người đẹp "dao kéo" thành công nhất showbiz Hàn, visual cam thường của Park Han Byul không làm công chúng thất vọng: làn da căng mướt, nét ngài thanh tú cùng vóc dáng thon thả. Hơn 20 năm trong nghề cùng biến cố gia đình ập đến, mỹ nhân họ Park vẫn có thể duy trì phong độ nhan sắc đỉnh cao, càng ngày càng trẻ đẹp.

Sự tái xuất của Park Han Byul nhanh chóng gây bão trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước diện mạo hiện tại của nữ diễn viên, đồng thời gửi lời động viên, ủng hộ cô mạnh dạn trở lại sau quãng thời gian dài chịu áp lực dư luận.

Một số bình luận của netizen:

- Công nhận cô này vẫn trẻ đẹp như thời 2010 nhỉ.

- Người đâu sao trẻ quá vậy.

- Thật ra cũng thấy thương cho chị này, đùng cái sự nghiệp vẫn gia đình chới với.

- Tui cũng muốn được như cổ khi 41 tuổi.

- Tiếc cho nhan sắc này, vì chồng mà bị chững lại sự nghiệp.

Park Han Byul từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua loạt phim giờ vàng nhờ ngoại hình thanh tú, hình ảnh sạch và sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ diễn viên rẽ sang hướng khác sau khi chồng cô – Yoo In Seok, cựu CEO Yuri Holdings - vướng vào bê bối Burning Sun năm 2019 với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Dù không liên quan trực tiếp, áp lực dư luận khiến Park Han Byul buộc phải rút lui khỏi làng giải trí. Cô bán bất động sản tại Seoul, đưa gia đình về đảo Jeju sinh sống, mở một quán cà phê nhỏ và duy trì cuộc sống kín tiếng, đồng thời chia sẻ sinh hoạt thường ngày qua kênh YouTube cá nhân.

Trong một video Q&A, Park Han Byul thẳng thắn cho biết tình hình tài chính hiện tại khá chật vật, phải cân nhắc từng khoản chi khi quán cà phê chưa tạo ra lợi nhuận ổn định. Song song đó, cô từng bước quay lại màn ảnh với phim đặc biệt You Who Came From The Farm của đài NBS, đánh dấu sự tái xuất sau 6 năm vắng bóng. Nữ diễn viên cũng khẳng định không có ý định ly hôn, ưu tiên giữ gìn sự ổn định cho gia đình và các con.

Từ một ngôi sao phim giờ vàng, Park Han Byul nay phải tự gây dựng lại cuộc sống và sự nghiệp từ đầu. Hành trình rời xa ánh hào quang, chuyển về Jeju, kinh doanh nhỏ và sống tiết kiệm phản ánh một giai đoạn mới thực tế, lặng lẽ nhưng đầy nỗ lực của nữ diễn viên.