Nữ diễn viên phim giờ vàng hạ sinh con thứ 3 cho đại gia lừa đảo đầu tư tiền số, đang nằm trong bệnh viện VIP ở nước ngoài

Thái độ của nữ diễn viên phim giờ vàng giữa lúc ông xã đại gia gặp đại họa cũng là điều đáng bàn.

Nữ diễn viên Thái Lan Nonny Nutcha kết hôn với nam ca sĩ kiêm đại gia tiền số Acme Worawat hồi năm 2023. Sau đó, Acme gặp biến căng, dính hàng loạt cáo buộc liên quan tới lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Hiện tại, cơ quan chức năng Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Acme, song anh đang lẩn trốn ở nước ngoài. Sau khi chồng đại gia gặp nạn, Nonny Nutcha không hề buông tay anh mà vẫn chọn đồng hành cùng đàng trai tới nay.

Mới đây, Nonny còn vừa hạ sinh em bé thứ 3 cho đại gia Acme Worawat. Cô hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện VIP ở Dubai. Nguồn tin cho biết thêm, ông xã đã luôn túc trực chăm sóc Nonny không rời nửa bước trong suốt những ngày vừa qua. Trước đó, cặp đôi đã cùng chào đón 1 cặp song sinh gồm 1 trai - 1 gái.

Nonny Nutcha vừa hạ sinh con thứ 3 cho đại gia Acme Worawat trong bối cảnh anh này vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài. Ảnh: Line Today

Vụ ồn ào liên quan tới Acme Worawat bắt đầu nổ ra từ năm 2023 khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan cáo buộc nam ca sĩ này mở nền tảng 1000x.live trái phép. Hình thức hoạt động là dụ dỗ đầu tư bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận cao lên đến 200%, nhưng khi người dùng muốn rút tiền thật thì lại không thể rút được. Khi nền tảng đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm, đường dây của Acme đã chuyển sang mở nền tảng Wowbit và tạo ra đồng ACT Coin mới, tiếp tục dụ dỗ người dân mua và gửi tiết kiệm với cam kết trả lãi suất cao ngất ngưởng.

Tới tháng 3/2026, Cục Phòng chống tội phạm kinh tế Thái Lan cho biết đã có 61 nạn nhân nộp đơn trình báo vì bị Acme lừa đảo, thiệt hại ban đầu ước tính rơi vào khoảng 76 triệu baht Thái (68 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đã phối hợp gửi thông tin cho Interpol để xin phát lệnh truy nã đỏ đối với Acme.

Trước đó ngay từ năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã khởi kiện Acme trong 2 vụ án độc lập khác, cơ quan chức năng khi ấy cũng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nam ca sĩ này. Cụ thể, vụ án đầu tiên đã được chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát, trong khi vụ thứ 2 liên quan đến 40 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt vào khoảng 10 triệu baht Thái (8 tỷ đồng).

Điều đáng sợ nhất là mặc dù đã có lệnh bắt giữ Acme song vẫn có nhiều người dân “nhẹ dạ cả tin” tiếp tục rót vốn đầu tư vào đường dây của vị đại gia này. Bởi lẽ, Acme đi rêu rao rằng các lệnh bắt giữ... đều là giả mạo, đồng thời sử dụng những bức ảnh chụp chung với nhiều nhân vật VIP nhằm tạo dựng lòng tin cho các nạn nhân.

Nonny vẫn đồng hành cùng Acme bất chấp việc anh đang phải đối mặt với nhiều lệnh bắt từ cơ quan chức năng. Ảnh: Line Today

Tới tháng 7 năm nay, vụ án được điều tra mở rộng hơn nữa khi Cục Điều tra Trung ương đã tiến hành truy vết dòng tiền kể từ ngày 20/3/2026. Từ đây, họ phát hiện dòng tiền luân chuyển trong các tài khoản bình phong của đường dây Acme lên tới hơn 549 triệu baht Thái (421 tỷ đồng). Đường dây sử dụng phương thức đi rút tiền mặt rải rác ở nhiều chi nhánh ngân hàng trong cùng 1 ngày, sau đó chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số và rửa tiền qua hệ thống DeFi nhằm che giấu dấu vết. Cuộc truy quét đã bắt giữ được 3 nghi phạm trong đó có cả anh trai của Acme. Thế nhưng, kẻ chủ mưu là Acme và vị giám đốc người Philippines của công ty 1000X vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài. Tính tới thời điểm hiện tại, con số thiệt hại do đường dây của Acme gây ra đã lên tới hơn 1,3 tỷ baht Thái (gần 1000 tỷ đồng).

Acme Worawat là ca sĩ, doanh nhân nổi tiếng, từng hoạt động trong nhóm DoubleDeep. Trong khi đó, Nonny Nutcha từng đảm nhận vai nữ chính trong nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng của đài Channel 8.