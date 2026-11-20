Nữ diễn viên phim giờ vàng tốn gần 2 tỷ đồng để có con đầu lòng nhưng cuối cùng phải đón nhận tin dữ.

Nữ diễn viên Lam Tâm Mi nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) qua nhiều bộ phim giờ vàng đáng chú ý. Bên cạnh đó, cô còn thành công ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ kiêm người dẫn chương trình.

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm 19/11, Lam Tâm Mi cho biết cô từng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm cơ hội làm mẹ. Khi ấy, nữ diễn viên đã mang thai thành công sau bao nỗ lực cố gắng, nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau khi công bố chuyện bầu bí, cô lại phải đón nhận tin “sét đánh ngang tai”.

Vào thời điểm đó, Lam Tâm Mi đã sang Nhật Bản thực hiện liệu trình hỗ trợ sinh sản với hy vọng có thể mang thai dù chưa kết hôn. Cô đã tìm người hiến tặng thông qua ngân hàng tinh trùng, tổng chi phí rơi vào khoảng 2 triệu Đài tệ (gần 2 tỷ đồng). Cuối cùng, nữ diễn viên họ Lam cũng đã mang thai thành công.

Lam Tâm Mi trải qua hành trình dài mới mang thai thành công. Ảnh: Line Today

Khi có bầu hơn 1 tháng, Lam Tâm Mi mới công khai tin vui với bên ngoài. Trong tâm thế phấn khởi, cô còn đặt luôn tên ở nhà cho em bé trong bụng là Lão Đại. Để con chào đời bình an, nữ diễn viên đã cai cà phê và rượu bia. Đồng thời, cô còn làm theo lời dặn của bác sĩ, hạn chế đi lại và giảm bớt công việc để dưỡng thai.

Không ngờ chỉ 4 ngày sau khi công bố tin vui, Lam Tâm Mi đột ngột xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và xuất huyết. Sau khi được đưa đi cấp cứu, cô bị sảy thai tự nhiên do phôi thai phát triển không hoàn thiện, mất đi đứa con khi mới mang bầu được 49 ngày. Bi kịch ập đến quá đột ngột đã giáng 1 đòn nặng nề vào tâm lý của người phụ nữ vốn đang tràn đầy hy vọng được làm mẹ như cô.

Từ chỗ còn đang hân hoan, chuẩn bị chào đón em bé ra đời, Lam Tâm Mi bỗng chốc rơi xuống “vực thẳm” chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khiến người thân không khỏi đau xót.

Lam Tâm Mi cho biết cô đã hoàn toàn suy sụp sau cú sốc mất con đầu lòng. Ảnh: X

Bên cạnh nỗi đau mất con, vào thời điểm đó, Lam Tâm Mi còn phải đối mặt với sự hoài nghi từ 1 bộ phận công chúng. Do khoảng thời gian từ lúc công khai chuyện bầu bí đến khi sảy thai quá ngắn nên trên mạng từng rộ lên tin đồn cho rằng nữ nghệ sĩ họ Lam đã giả mang thai để thu hút sự chú ý. Bản thân nữ diễn viên cùng đồng nghiệp đã phải ra sức thanh minh, cũng nhờ vậy mà tin đồn thất thiệt mới lắng xuống.

Sau biến cố, Lam Tâm Mi từng có khoảng thời gian trở về miền Nam tĩnh dưỡng, hy vọng tạm thời tránh xa sự chú ý của dư luận để cơ thể và tinh thần dần hồi phục.

Sau lần sảy thai ngoài ý muốn, Lam Tâm Mi vẫn chưa từ bỏ hy vọng làm mẹ. Về sau, cô đã lặn lội sang Nhật Bản kiểm tra thêm 1 lần nữa để đánh giá khả năng mang thai của mình.

Dù cuối cùng không sinh được con cho riêng mình nhưng Lam Tâm Mi vẫn tiếp nối tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ thông qua các hoạt động thiện nguyện. Năm 2022, Lam Tâm Mi cho biết cô đã nhận tài trợ lâu dài cho 7 trẻ em vùng sâu vùng xa ở nước ngoài, khi đó các em còn ở độ tuổi từ 7 đến 22.