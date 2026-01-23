"Nữ diễn viên phim giờ vàng" bị khám nhà ra chất cấm, đối diện nguy cơ tù tội

Truyền thông Nhật Bản đưa tin nữ diễn viên hàng đầu Ryoko Yonekura đã bị chuyển hồ sơ cho công tố viên vì cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Quá trình chuyển hồ sơ đã hoàn tất vào ngày 20/1, Ryoko Yonekura bị nghi ngờ vi phạm luật kiểm soát ma túy của Nhật Bản, cùng một số cáo buộc khác.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, Cục Kiểm soát Ma túy thuộc Sở Y tế và Phúc lợi Khu vực Kanto-Shinetsu đã nhận được tin báo cho rằng Ryoko Yonekura đã sử dụng ma túy với một người đàn ông tên A, quốc tịch Argentina. Các nhà chức trách đã tiến hành điều tra sơ bộ và trong quá trình khám xét nhà riêng của cô ở Tokyo, đã thu giữ các chất nghi là ma túy.

Nữ diễn viên hàng đầu Ryoko Yonekura đã bị chuyển hồ sơ cho công tố viên vì cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Ảnh: Koreaboo

2 ngày sau khi bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy, Ryoko Yonekura đã bay sang châu Âu, được cho là để tránh cuộc điều tra của cơ quan chức năng. Tất cả lịch trình của nữ diễn viên này trong tháng 9 và tháng 10 đều đã bị hủy bỏ, bao gồm sự kiện thương mại và lễ trao giải. Theo nguồn tin trong giới, Ryoko Yonekura sa ngã vào con đường nghiện ngập vì bị bạn trai ảnh hưởng.

Sau khi nữ diễn viên này gặp chuyện, bạn trai cô cũng đã rời khỏi Nhật Bản, trở về quê nhà Argentina. Các nhà chức trách được cho là đang tiếp tục điều tra để xác định chủ sở hữu thực sự của số ma túy thu giữ được trong cuộc khám xét nhà. Về vấn đề này, Ryoko Yonekura đã đưa ra tuyên bố: “Đúng là các cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà tôi, như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin” .

"Nữ diễn viên phim giờ vàng" nói thêm rằng cô sẽ tiếp tục hợp tác với cảnh sát cuộc điều tra, nhưng tin rằng vụ việc sẽ sớm khép lại dựa trên sự hợp tác của cô cho đến nay. Văn phòng Công tố quận Tokyo, nơi đã nhận được hồ sơ vụ án, dự kiến sẽ xem xét kỹ lưỡng và quyết định về bất kỳ hành động tiếp theo nào.

Nữ diễn viên khẳng định hợp tác điều tra. Ảnh: Koreaboo

Ryoko Yonekura sinh năm 1975, được mệnh danh là nữ hoàng rating, nữ hoàng phim y khoa của màn ảnh Nhật Bản. Tên cô được coi như sự đảm bảo cho chất lượng phim cũng như sự đón nhận của khán giả. Thời xuân sắc, Ryoko Yonekura còn là 1 trong những biểu tượng gợi cảm đình đám của giới giải trí Nhật Bản với hình thể đẹp nuột nà, bốc lửa.

Về đời tư, Ryoko Yonekura có cuộc sống riêng khá phức tạp. Năm 2000, cô từng cặp kè với 1 người đàn ông đã có vợ, lại còn nghiện ngập. Lùm xùm làm "tiểu tam" khiến nữ diễn viên mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Tháng 12/2014, Ryoko Yonekura kết hôn với 1 thương gia kém cô 2 tuổi sau 2 năm hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau ngày cưới, người đẹp hàng đầu Nhật Bản và chồng đã ly thân. Nguyên nhân được cho biết là chồng đại gia đã bạo hành Ryoko Yonekura, bắt cô quỳ gối trong 5 tiếng đồng hồ và thậm chí siết cổ nữ diễn viên. Đến năm 2016, Ryoko Yonekura chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn chồng. Từ năm 2020, nữ hoàng phim truyền hình giờ vàng hẹn hò và chung sống với 1 vũ công tango người Argentina.

Ảnh: Baidu

Ryoko Yonekura là mỹ nhân hàng đầu showbiz Nhật Bản. Ảnh: Baidu

Nguồn: Koreaboo