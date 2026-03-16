Nữ diễn viên phim 18+ thu nhập cao vẫn bị từ chối thuê nhà vì "nghề nghiệp không ổn định"

Bạn đã bao giờ nghe kể về việc thuê căn hộ tại Nhật Bản khó đến mức nào chưa? Ở xứ sở hoa anh đào, có tiền thôi là chưa đủ. Các chủ nhà không chỉ quan tâm đến số dư tài khoản mà còn soi xét cực kỹ nghề nghiệp, thu nhập ổn định và lối sống của bạn. Chỉ cần họ cảm thấy bạn "có vấn đề", họ sẽ thẳng thừng từ chối mà không cần giải thích thêm.

Mới đây, nữ diễn viên phim 18+ nổi tiếng Gojou Rena (ra mắt năm 2023) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hành trình tìm nhà đầy gian nan của mình. Dù khẳng định mức thu nhập hoàn toàn có dư khả năng chi trả, cô nàng vẫn đang đứng trước nguy cơ "không nơi nương tựa".

Trong những bài đăng đầy tâm trạng trên mạng xã hội, Rena chia sẻ rằng quá trình xét duyệt căn hộ tại Nhật vô cùng nghiêm ngặt. Để vượt qua "vòng gửi xe", cô đã cố gắng khai báo nghề nghiệp của mình là "talent" (nghệ sĩ giải trí). Tuy nhiên, các đại diện bất động sản hiện nay vô cùng tỉnh. Họ yêu cầu cô cung cấp nghệ danh và trang web cá nhân.

"Nếu họ tìm kiếm tên thật của tôi, mọi thứ sẽ hiện ra sạch sành sanh", Rena than thở. Kết quả không quá bất ngờ, ngay khi phía chủ nhà biết cô là diễn viên phim người lớn, quá trình xét duyệt kết thúc ngay lập tức với một cái lắc đầu lạnh lùng. Điều đáng nói là Rena không hề tìm thuê những biệt thự xa hoa hay penthouse sang trọng, cô chỉ nhắm đến các căn hộ bình dân với mức giá hợp lý, nhưng vẫn bị từ chối tới hai lần.

Không chỉ riêng các diễn viên phim 18+, ngay cả những ngành nghề hot hiện nay như VTuber, YouTuber hay Streamer cũng thường xuyên rơi vào "danh sách đen" của các chủ nhà Nhật Bản. Lý do chính thường đến từ sự lo ngại về thu nhập không ổn định.

Riêng với các diễn viên như Rena, chủ nhà còn sợ hãi những rắc rối phát sinh từ định kiến xã hội, hoặc tệ hơn là lo ngại người thuê sẽ biến căn hộ thành nơi quay phim, ghi hình trái phép gây ảnh hưởng đến trật tự chung. Rena bức xúc: "Chẳng lẽ tất cả diễn viên trong ngành đều phải ra đường mà ở sao? Chính phủ không có biện pháp nào giúp đỡ chúng tôi à?"

Câu chuyện của Gojou Rena còn có một tình tiết dở khóc dở cười khác. Cô tiết lộ mình từng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Bộ trưởng Tư pháp và đã trình bày về những khó khăn mà các diễn viên gặp phải khi thuê nhà. Vị bộ trưởng lúc đó đã bày tỏ sự thấu hiểu và lắng nghe.

Thế nhưng, đúng là "người tính không bằng trời tính", ngay ngày hôm sau khi cuộc trò chuyện diễn ra, vị bộ trưởng này... bị thay thế. Mọi hy vọng về một sự can thiệp từ cấp cao gần như tan thành mây khói, để lại Rena với hai tờ đơn từ chối thuê nhà trên bàn.