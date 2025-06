Nữ diễn viên nổi tiếng tung tin nhắn bị gạ gẫm, ngã giá “gặp gỡ” VIP 754 triệu đồng trong 3 ngày

Ngày 1/6, tờ KoreaBoo đưa tin nữ diễn viên hài Maeng Seung Ji gây xôn xao dư luận Hàn Quốc khi công khai tin nhắn cô bị 1 người đàn ông tự xưng là quản lý nghệ sĩ mồi chài, gạ gẫm đi khách. Theo Maeng Seung Ji, người đàn ông này cho biết công ty của hắn làm việc với các khách hàng VIP như giám đốc điều hành tập đoàn lớn cùng các nhà đầu tư nước ngoài. Theo lời gã đàn ông đội lốt "tú ông", hắn là bên trung gian đứng ra kết nối các dịch vụ riêng tư cho những cá nhân đang tìm kiếm nhà tài trợ có tiền có quyền để thăng tiến trong showbiz.

Người đàn ông nói rằng có 1 khách hàng VIP đã để mắt đến Maeng Seung Ji. Ông lớn này muốn trả cho nữ diễn viên 40 triệu won (hơn 754 triệu đồng) để hẹn hò riêng trong 3 đêm. Maeng Seung Ji đã chia sẻ rằng cô đã lịch sự từ chối, nhưng liên tục bị "tú ông" này làm phiền qua trên nhiều nền tảng MXH. Vì vậy, cô quyết định công khai tin nhắn gạ gẫm để phơi bày mặt trái showbiz ra ánh sáng. "Có 1 số người thật kỳ lạ. Tôi không nhu cầu nhận bảo trợ thông qua tình dục. Xin đường làm phiền tôi", Maeng Seung Ji bày tỏ sự bức xúc.

Nữ diễn viên Maeing Seung Ji vạch trần tin nhắn gạ gẫm đi khách trong showbiz Hàn

Theo tờ KoreaBoo, Maeng Seung Ji không phải là sao nữ duy nhất rơi vào tình huống bị ngã giá đi khách trong showbiz. Chuyện người nổi tiếng bị gạ gẫm khiếm nhã, "đổi tình lấy tiền" ở giới giải trí Hàn Quốc xảy ra như cơm bữa, nhưng hầu hết nạn nhân chọn cách im lặng. Việc Maeng Seung Ji không ngại lên tiếng nhận được nhiều ủng hộ từ công chúng. Trước đây, nữ diễn viên cũng từng tung hê tin nhắn 1 người đàn ông 20 tuổi đòi trả cô 500 triệu won (hơn 9.4 tỷ đồng) để hẹn hò riêng.

Maeng Seung Ji sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Cô từng tham gia phim So Not Worth it, Pinocchio và nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Radio Star, I Can See Your Voice Season 2, Good Friends…

Maeng Seung Ji có nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng

Nguồn: KoreaBoo