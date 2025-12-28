Nữ diễn viên nổi tiếng đột tử sau cơn đau tim, netizen sững sờ trước 1 chi tiết sốc

Sáng 28/12, tờ Newsoneng đưa tin, nữ diễn viên hàng đầu Nigeria -Allwell Ademola, vừa đột ngột qua đời sau 1 cơn đau tim tại nhà riêng. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 43, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả.

Nguồn tin cho biết, sau khi lên cơn đau tim dữ dội, Allwell Ademola đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nữ diễn viên sinh năm 1982 đã không qua khỏi. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân chi tiết dẫn tới cái chết của nữ nghệ sĩ 8X.

Nữ diễn viên đình đám Nigeria Allwell Ademola vừa đột ngột qua đời sau 1 cơn đau tim. Ảnh: Newsoneng

Thông tin Allwell Ademola đột tử khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, bởi lẽ mới hôm qua, nữ diễn viên còn đăng 1 đoạn clip vui vẻ lên trang cá nhân. Trong video được chia sẻ, nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 trông vô cùng rạng rỡ, tràn đầy sức sống và không hề có bất kỳ biểu hiện đau ốm, bệnh tật nào.

Dưới bài đăng cuối cùng của Allwell Ademola, công chúng không giấu nổi vẻ sững sờ, tiếc thương: "Cô ấy làm video cuối cùng để khép lại năm 2025, nhưng năm nay lại chứng kiến sự ra đi của nữ diễn viên! Ranh giới giữa sự sống và cái chết đúng là chỉ trong gang tấc. Chúng ta thực sự không có quyền tự quyết với mạng sống của chính mình, cũng chẳng thể biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Hãy yêu thương nhiều hơn bằng cả trái tim và đừng thù ghét bất cứ ai! Cuộc đời này mong manh lắm", "Điều này thực sự là 1 cú sốc lớn! Hãy yên nghỉ nhé Allwell. Cầu mong linh hồn của chị được an nghỉ", "Tôi thực sự rất sốc khi hay tin, thực sự không thể tin nổi chuyện này",...

Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí Nigeria đã gửi tới gia đình Allwell Ademola những lời chia buồn sâu sắc và có động thái tưởng niệm cố nghệ sĩ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên Fathia Williams bày tỏ: "Sự ra đi của Allwell Ademola đã gây ra cú sốc lớn cho tôi". Nam diễn viên Damola Olatunji vừa chia sẻ hình ảnh cây nến tưởng niệm bạn diễn xấu số kèm dòng chú thích xúc động: "Cuộc đời này đúng là ảo ảnh". Còn nữ diễn viên Bidemi Kosoko tới giờ vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật rằng Allwell Ademola đã ra đi mãi mãi: "Không thể nào. Không đời nào. Không thể như thế được. Đây không phải sự thật. Cầu xin Chúa, con không chấp nhận sự thật này. Chị Allwell Ademola ơi, cầu xin chị trả lời tin nhắn của em đi ạ, chị ơi. Em sẽ kiên nhẫn đợi hồi âm của chị".

Allwell Ademola mới đăng video vui vẻ lên trang cá nhân vào hôm qua (27/12). Ảnh: Facebook nhân vật

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên sinh năm 1982 đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả. Ảnh: Newsoneng

Allwell Ademola sinh năm 1982, là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Nigeria. Bên cạnh hoạt động sôi nổi ở mảng diễn xuất, cô còn được biết tới với tư cách ca sĩ kiêm nhà sản xuất phim. Được biết, công ty Allwell Ademola Production của cô đã sản xuất ra nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách, giúp điện ảnh Nigeria thăng hoa trong khu vực.