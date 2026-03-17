Nữ diễn viên ngoại tình với 4 người vừa ly hôn lần 2: Chúng tôi đã chấm dứt từ nhiều năm trước rồi!

Sáng 17/3, tờ 163 đưa tin, nữ diễn viên đình đám Trung Quốc Diêu Thần vừa chính thức ly hôn nhà quay phim Tào Úc. Được biết, cặp đôi 1 thời đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình từ tận mấy năm trước nhưng công chúng không hề hay biết và nay họ mới chính thức công bố tin tức ly dị với truyền thông. Còn nhớ cách đây 15 năm, Diêu Thần từng ly hôn với chồng cũ - tài tử Lăng Tiêu Túc (phim Hoa Hồng Có Gai).

Trên trang cá nhân có 84 triệu người theo dõi, Diêu Thần khẳng định cô và Tào Úc chia tay trong hòa bình, sẽ tiếp tục xem chồng cũ là bạn bè thân thiết trong tương lai: “Nhiều năm trước, tôi và anh ấy (Tào Úc) đã chấm dứt quan hệ hôn nhân rồi. Vì cân nhắc chuyện con cái khi ấy còn nhỏ, nên chúng tôi đã không công bố tin tức này ra bên ngoài. Hôm nay, 2 chúng tôi mới cùng đưa ra tuyên bố xác nhận ly hôn. Chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy 2 đứa con đáng yêu, cũng như cùng sáng lập công ty điện ảnh và truyền hình để chuyên tâm vào các hoạt động nghệ thuật. Chúng tôi từng là những người bạn quý giá của nhau rồi sau đó thành người nhà, và trong tương lai sẽ tiếp tục là những người bạn thân thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng bảo vệ, chăm sóc các con, và vẫn sẽ sát cánh trong công việc”.

Diêu Thần vừa xác nhận ly hôn với nhà quay phim nổi tiếng Tào Úc.

Diêu Thần - Tào Úc lần đầu gặp gỡ trên phim trường của 1 tác phẩm hồi năm 2010. 2 năm sau, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà rồi lần lượt đón con trai - con gái chào đời vào các năm 2013 và 2016. Cũng trong năm 2016, Diêu Thần - Tào Úc thành lập công ty điện ảnh mang tên Bad Rabbit Pictures.

Trước khi kết hôn với Tào Úc, Diêu Thần từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với tài tử Lăng Tiêu Túc. Diêu Thần - Lăng Tiêu Túc chia tay trong ồn ào, vướng thị phi “ông ăn chả bà ăn nem”. Ban đầu, Lăng Tiêu Túc bị tố là kẻ phản bội khi anh và Đường Nhất Phi nảy sinh tình cảm. Liền sau đó, Diêu Thần bị phát giác hẹn hò lén lút qua lại với Tào Úc. Ngoài Tào Úc, nữ diễn viên còn bị tố ngoại tình với 3 người đàn ông khác trong thời gian chung sống với Lăng Tiêu Túc, bao gồm sao nam Quả Tịnh Lâm, Chu Tiểu Cương (em trai bạn diễn) và Tôn Hồng Lôi.

Diêu Thần - Lăng Tiêu Túc chia tay trong ầm ĩ với màn đấu tố ngoại tình.

Diêu Thần sinh năm 1979, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên nổi tiếng chỉ sau 1 đêm và vươn lên thành sao hạng A tại Trung Quốc nhờ vai diễn Quách Phù Dung trong bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Võ Lâm Ngoại Truyện. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm ăn khách khác như Phi Thành Vật Nhiễu 2, Luật Sư Ly Hôn, Đều Rất Tốt, Ma Thổi Đèn: Chín Tầng Tháp Quỷ, Tìm Kiếm, Sơn hải Tình, Truy Lùng Quái Yêu, Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện, Nhà Có Chuyện Vui,...