Nữ diễn viên ngã cầu thang qua đời ở tuổi 29

Theo Osen , nữ diễn viên Park Soo Ryun bất ngờ qua đời ở tuổi 29. Cô gặp tai nạn cầu thang tối 11/6. Sau khi được đưa vào viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị chết não, qua đời một ngày sau đó.

Thông tin nữ diễn viên qua đời được nam diễn viên Lee Won Jang công bố với truyền thông. "Tôi không thể tin được điều này xảy ra. Tôi cảm tưởng mới diễn cùng bạn ngày hôm qua. Bạn là diễn viên làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác", Won Jang viết trên trang cá nhân.

Park Soo Ryun và tài tử Jung Hae In trong thời gian quay

Theo thông tin từ gia đình, tang lễ của Park Soo Ryun được tổ chức tại Trung tâm Y tế Suwon lúc 10h30 ngày 13/6. Gia đình quyết định hiến tạng của nữ diễn viên.

Sau khi hay tin Park Soo Ryun qua đời sau tai nạn té cầu thang, nhiều diễn viên gửi lời chia buồn. Tài tử Kim Do Hyun viết: "Người em yêu quý Young In (tên thật của nữ diễn viên). Em tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác và hiện tại tỏa sáng trên bầu trời đêm. Anh đau buồn khi nhớ lại giọng nói và ánh mắt sống động. Anh hy vọng em không còn đau đớn hay buồn bã. Hãy vui vẻ với nụ cười rạng rỡ".

Park Soo Ryun (tên thật là Park Young In) khởi nghiệp trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Một số tác phẩm cô tham gia là Ngày ta đã yêu, Il Tenore... Hồi tháng 5, cô còn xuất hiện trên sân khấu nhạc kịch với một số vở diễn như The Days We Loved, and Siddhartha...

Nữ diễn viên trước đó tham gia bộ phim Snowdrop có sự tham gia của Jung Hae In và Jisoo (BlackPink). Cô đóng vai nữ sinh đại học bị giam giữ làm con tin. Cô từng đăng ảnh chụp cùng tài tử nổi tiếng, cảm ơn diễn viên Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi vì giúp đỡ cô suốt quá trình ghi hình tác phẩm.