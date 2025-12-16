Nữ diễn viên miền Tây 35 tuổi vẫn độc thân, sở hữu 2 BĐS tiền tỷ đáng nể

Cao Thái Hà là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn cá tính và sắc sảo. Không sinh ra trong điều kiện dư dả hay có sẵn một cuộc sống yên bình, mỹ nhân gốc miền Tây chọn con đường làm việc bền bỉ, làm nghề nghiêm túc và tự chủ tài chính. Cô tiết chế chi tiêu, tích góp từ cát-xê phim ảnh, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh để xây dựng nền tảng kinh tế vững vàng cho bản thân.

Trong chuyện tình cảm, Cao Thái Hà từng trải qua mối tình với một đại gia hơn cô 15 tuổi. Nữ diễn viên cho biết đây là mối tình sâu đậm nhất với cô. Hiện tại, người đẹp 1990 vẫn độc thân và không công khai mối quan hệ tình cảm nào. Dịp sinh nhật 34 tuổi, Cao Thái Hà giãi bày rằng cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống độc thân, thích yêu chứ không nghĩ đến chuyện cưới.

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Cao Thái Hà đã tích lũy được khối tài sản đáng nể, trong đó nổi bật là 2 căn hộ giá trị tại TP.HCM. Bất động sản không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là dấu mốc cho hành trình tự lập, nỗ lực và trưởng thành sau nhiều năm miệt mài làm nghề của nữ diễn viên.

Cơ ngơi 7 tỷ ở TP.HCM

Năm 2021, Cao Thái Hà sở hữu một căn hộ cao cấp rộng hơn 80m² tại quận 2, TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết cô trực tiếp lên ý tưởng bố trí không gian, đồng thời làm việc cùng kiến trúc sư để hoàn thiện nội thất theo đúng gu thẩm mỹ cá nhân. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy hai gam màu xám - trắng làm chủ đạo, mang lại cảm giác tinh tế, thanh lịch và dễ chịu. Tổng chi phí cho tổ ấm này lên tới khoảng 7 tỷ đồng, trong đó riêng tiền mua nhà đã hơn 6 tỷ, còn lại gần 700 triệu đồng được đầu tư cho nội thất.

Không gian sống hiện đại của Cao Thái Hà

Tổ ấm có tông màu xám và trắng làm chủ đạo. Ngoài số tiền mua căn hộ, nữ diễn viên còn bỏ ra 700 triệu đồng để mua nội thất

Căn hộ có view đẹp khi nhìn bao quát toàn khu vực trung tâm TP.HCM

Phòng ngủ có thiết kế màu xám trầm với phong cách bài trí đơn giản, không cầu kỳ

Khu vực trang điểm và đựng đồ

Phòng tắm lớn với chiếc bồn tắm đặt ở trung tâm. Cao Thái Hà thích trang trí nhà cửa theo hong cách hiện đại, sang trọng và đơn giản các chi tiết

Mua nhà 5 tỷ tặng mẹ, Cao Thái Hà dọn về cơ ngơi này để sống cùng mẹ và em trai

Năm 2023, Cao Thái Hà mua căn nhà trị giá hơn 5 tỷ đồng để tặng mẹ ruột. Căn nhà có diện tích khoảng 125m², được thiết kế 2 tầng với 3 phòng ngủ, không gian rộng rãi, tiện nghi và mang phong cách sang trọng, ấm cúng. Đây cũng là thành quả sau nhiều năm miệt mài lao động, tích góp của nữ diễn viên gốc Cần Thơ. Sau khi hoàn tất việc mua nhà, Cao Thái Hà đón mẹ lên TP.HCM sinh sống. Cô ở cùng mẹ và em trai, còn nhà riêng 7 tỷ dùng để cho thuê. Tổ ấm mới của Cao Thái Hà chỉ cách nơi ở cũ hơn 10 phút di chuyển.

Khi bắt tay vào thiết kế nhà, Cao Thái Hà yêu cầu kiến trúc sư ưu tiên phòng ngủ và khu bếp theo đúng sở thích của mẹ, bởi với cô, sự thoải mái và niềm vui của đấng sinh thành luôn là điều quan trọng nhất. Nữ diễn viên cũng tiết lộ để có được căn nhà này, cô đã chủ động cắt giảm chi tiêu, hạn chế mua sắm, bán bớt những chiếc túi hiệu ít sử dụng, đồng thời dành dụm từ thu nhập quảng cáo, đóng phim và kinh doanh.

Căn nhà 5 tỷ mà Cao Thái Hà sống cùng mẹ và em trai có diện tích khoảng 125m²

Khu vực bếp và bàn ăn ấm nhỏ gọn, tiện nghi, được thiết kế đúng sở thích của mẹ nữ diễn viên

Đối diện bàn ăn có gương treo tường, là điểm nhấn nổi bật cho không gian sống

Cạnh phòng khách và bếp là 1 phòng ngủ. Không gian này sử dụng hệ cửa kính cùng rèm để tạo sự thông thoáng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư

Phòng ngủ có tông trắng - xám chủ đạo, có cửa sổ đón ánh sáng vào phòng

Một phòng ngủ khác trong nhà sở hữu điiểm cộng gần ban công

Khu vực phòng tắm lớn, có ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn

Ở khu vực sân thượng trong nhà rộng rãi, có tầm view đẹp để ngắm cảnh thành phố.

