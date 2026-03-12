Nữ diễn viên ly dị chủ tập đoàn thép: Giờ nắm 674 tỷ, 12 bất động sản và phải "trốn" khỏi các đại gia

Tại showbiz Trung Quốc, Lý Thể Hoa là 1 trong những mỹ nhân cổ trang hàng đầu, được mệnh danh là "nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ". Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Lý Thể Hoa tạm dừng sự nghiệp để kết hôn với một doanh nhân ngành thép.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo ấy lại sớm kết thúc. Điều khiến dư luận ngạc nhiên không phải là sự đổ vỡ, mà là cách Lý Thể Hoa bước ra khỏi nó: bình thản, độc lập, giàu có và sống một cuộc đời còn rực rỡ hơn trước.

Mỹ nhân Cbiz có sống hậu ly hôn rực rỡ, giàu có. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân hào môn ngột ngạt và màn tháo chạy của Lý Thể Hoa

Lý Thể Hoa sinh năm 1981. Với vẻ đẹp mỹ miều, trong sáng chuẩn ngọc nữ, cô lọt vào mắt xanh của các nhà tìm kiếm tài năng từ năm 15 tuổi khi đang đứng ở ga tàu điện ngầm. Sau đó, cô trở thành người mẫu quảng cáo, rồi chuyển sang ca hát, đóng phim từ năm 17 tuổi.

Nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim Chiêu Quân tái xuất (2008), Hoa hồng có gai, Đại nha hoàn, Đại kỳ anh hùng truyện, Đỗ Lạp Lạp thăng chức kí... Năm 2023, Lý Thể Hoa tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, nhưng sớm dừng bước đầy đáng tiếc.

Nhan sắc ngọt ngào của Lý Thể Hoa thời trẻ. Ảnh: On.

Cô được mệnh danh là nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Năm 2019, giới giải trí Hoa ngữ xôn xao khi Lý Thể Hoa bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân giàu có Eric Hoàng Ngạn Thư. Người đàn ông này được biết đến là ông chủ của một tập đoàn thép lớn, xuất thân danh giá và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong đó, nổi bật nhất là căn tứ hợp viện xa hoa tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trị giá hơn 140 triệu USD (khoảng 3.430 tỷ đồng) - biểu tượng cho cuộc sống hào môn mà nhiều người mơ ước.

Mối quan hệ của họ diễn ra nhanh như cơn lốc. Chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung nhà. Thế nhưng, chuyện tình tưởng như cổ tích ấy lại nhanh chóng rạn nứt. 19 tháng sau ngày cưới, cuộc hôn nhân của họ lặng lẽ khép lại bằng một thông báo ly hôn gây bất ngờ. Không ồn ào, không tranh cãi trước truyền thông, Lý Thể Hoa chọn cách giữ im lặng tuyệt đối về nguyên nhân đổ vỡ.

Sự im lặng ấy càng khiến dư luận tò mò, đặt câu hỏi rốt cuộc điều gì đã khiến vợ chồng mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) đường ai nấy đi chỉ sau chưa đầy hai năm?

Cuộc hôn nhân của Lý Thể Hoa và ông chủ tập đoàn thép kết thúc chỉ sau 1 năm 7 tháng chung sống. Ảnh: HK01.

Đến giữa tháng 12/2025, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Lý Thể Hoa đã lần đầu tiết lộ những góc khuất cay đắng phía sau cuộc hôn nhân với Eric Hoàng Ngạn Thư. Nữ diễn viên thừa nhận cô đã quá vội vàng bước vào hôn nhân khi chưa thực sự hiểu rõ đối phương. Thêm vào đó, giai đoạn đại dịch Covid-19 khiến cả hai phải cách ly, mỗi người ở một nơi trong thời gian dài, khoảng cách vì thế ngày càng lớn.

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) nghẹn ngào cho biết chỉ đến khi thực sự sống chung dưới một mái nhà, cô mới bàng hoàng nhận ra con người thật của chồng: trăng hoa, gia trưởng và ghen tuông quá mức. Theo Lý Thể Hoa, cô bị chồng kiểm soát nghiêm ngặt trong công việc lẫn cuộc sống, từ việc cấm đóng cảnh hôn hay những phân đoạn thân mật với bạn diễn nam, cho đến việc không được phép khen ngợi bất kỳ người đàn ông nào. “Chúng tôi khác biệt quá lớn về tính cách và lối sống. Thậm chí mẹ tôi còn sợ hãi và không thể chịu nổi chồng tôi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Không chỉ vậy, Lý Thể Hoa còn từng bắt quả tang chồng đưa nhân tình về nhà. Sự phản bội này, cùng với những mâu thuẫn sâu sắc khi cả hai cùng thực hiện kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc da, đã khiến cuộc hôn nhân nhanh chóng rơi vào bế tắc. Sau 1 năm 7 tháng chung sống, nữ diễn viên quyết định chủ động nộp đơn ly hôn để chấm dứt mối quan hệ đầy tổn thương. Lý Thể Hoa tiết lộ rằng không lâu sau khi chia tay, Eric Hoàng Ngạn Thư từng ngỏ ý muốn tái hôn, nhưng cô dứt khoát từ chối bằng một câu lạnh lùng: “Hãy dẹp suy nghĩ đó đi.”

Lý Thể Hoa từ chối đề nghị tái hôn của chồng cũ. Ảnh: HK01.

"Phú bà" đắt giá của Cbiz, sở hữu 674 tỷ đồng, 12 bất động sản và BST túi Hermès gây choáng

Sau khi ly dị đại gia tập đoàn thép, Lý Thể Hoa sống kín tiếng, tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhờ sự mát tay và nhạy bén nắm bắt thị trường, cô nhanh chóng hốt bạc và phát tài. Theo thống kê mới nhất của tờ HK01 vào đầu năm 2026, Lý Thể Hoa hiện nằm trong nhóm “phú bà” giàu có của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Khối tài sản của nữ diễn viên được cho là đã vượt 200 triệu NDT (hơn 674 tỷ đồng), với khoảng 12 bất động sản trải dài từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Thái Lan, Australia và Anh.

Thời gian qua, Lý Thể Hoa thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh du lịch xa xỉ khắp thế giới, đồ hiệu phủ kín từ đầu đến chân, liên tục khoe bộ sưu tập túi Hermès đắt giá khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi không bận rộn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian thể thao, yoga và chăm sóc bản thân. Nhờ vậy, dù đã 45 tuổi, Lý Thể Hoa vẫn duy trì gương mặt trẻ trung, vóc dáng bốc lửa đáng ngưỡng mộ.

Lý Thể Hoa được cho biết sở hữu khối tài sản hơn 600 tỷ đồng và 12 bất động sản đắt đỏ. Ảnh: Instagram.

Cô còn nắm trong tay 1 bộ sưu tập túi Hermès đắt giá. Ảnh: HK01.

Lý Thể Hoa trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 45. Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, công chúng cũng đặc biệt quan tâm đến đời tư của Lý Thể Hoa hậu đổ vỡ. Chia sẻ với tờ HK01, Lý Thể Hoa tiết lộ từng được nhiều người đàn ông giàu có, thành đạt theo đuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hào môn ngột ngạt với chồng cũ đã khiến cô ám ảnh, không muốn làm vợ người giàu và thường xuyên phải giờ chiêu trò trốn hết các đại gia, thiếu gia tiếp cận mình.

Mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) thẳng thắn cho biết hiện tại thích quen những người trẻ tuổi giàu năng lượng vì họ phù hợp với lối sống "cú đêm", không thích bị kiểm soát, không thích phục vụ chồng của cô. Do đó, nếu phải đi thêm bước nữa, cô sẽ lấy người kém tuổi. Đáng chú ý, Lý Thể Hoa cho biết cô đang được rất nhiều trai trẻ 2K theo đuổi, song chưa tìm được đối tượng phù hợp để hẹn hò yêu đương.

Trải qua biến cố hôn nhân, Lý Thể Hoa "né" đại gia, thiếu gia và cho biết cô sẽ chỉ hẹn hò trai trẻ kém tuổi. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu