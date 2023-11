Nữ diễn viên lộ miếng dán ngực, hớ hênh trên thảm đỏ

Ngày 25/11, tờ Star1 đưa tin nữ diễn viên Ahn Eun Jin gặp sự cố trang phục khi tham dự Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 44 được tổ chức tại KBS Hall ở Yeouido, Seoul vào tối 24/11. Trước khi buổi lễ chính diễn ra, Ahn Eun Jin cùng các đồng nghiệp xuất hiện trên thảm đỏ để phóng viên chụp hình.

Tuy nhiên, vì mặc trang phục cúp ngực khá hớ hênh, Ahn Eun Jin bị lộ miếng dán ngực. Chiếc váy mà Ahn Eun Jin mặc trong sự kiện đến từ thương hiệu cao cấp và được cho là có giá trị lên tới 100 triệu won. Toàn bộ chiếc váy được thiết kế đính hạt và trang trí xếp nếp trên ngực làm nổi bật độ phồng một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, chiếc nubra (áo ngực silicon) mà Ahn Eun Jin sử dụng đã bị lộ và lọt vào ống kính, làm mất đi vẻ sang trọng của chiếc váy 100 triệu won, tờ Star1 nhận định.

Ahn Eun Jin gặp sự cố trang phục.

“Ahn Eun Jin luôn theo đuổi phong cách thoải mái và trong lần đến sự kiện điện ảnh quan trọng này, cô đã thể hiện hình ảnh mới mẻ. Tại các lễ trao giải cuối năm, các ngôi sao thường chọn trang phục cầu kỳ, gợi cảm để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, trang phục gợi cảm không phải lúc nào cũng hiệu quả. Việc hở hang quá mức dễ khiến bạn trở nên tồi tệ. Với trường hợp Ahn Eun Jin, cô lọt vào top mặc xấu không vì bộ váy mà là chiếc nubra bị lộ ra”, tờ Star1 viết.

Ahn Eun Jin sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô được biết đến với các vai diễn trong Hospital Playlist, The Good Bad Mother hay My Dearest ra mắt năm 2023. Ahn Eun Jin nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 cho vai diễn trong phim The Night Owl năm 2022.

Năm qua, nữ diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim My Dearest đóng cùng tài tử Nam Goong Min. Bộ phim lấy bối cảnh Joseon bị xâm lược và miêu tả câu chuyện về những người tìm thấy hy vọng, sự tích cực ngay cả trong thời điểm thử thách nhất.

Ahn Eun Jin đảm nhận vai nữ chính Yoo Gil Chae - con gái của một gia đình quý tộc bị vướng vào mối quan hệ với Jang Hyun (Nam Goong Min đảm nhận).

Theo Star1