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Nữ diễn viên lên TP.HCM kiếm 150 nghìn/đêm

Tùng Ninh
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"Tôi ăn uống cũng tiết kiệm, không dám ăn cao sang, chỉ dám ăn mì, ăn bún. Tôi tiết kiệm tối đa để có tiền gửi về nhà" - Thân Thúy Hà nói.

Mới đây, tại chương trình Antrich, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về thời gian đầu lên TP.HCM lập nghiệp. Cô nói: "Tôi xuất thân trong một gia đình khó khăn, nên cái nghèo đeo bám gia đình tôi từ khi tôi còn nhỏ. Cái ăn cái mặc đeo bám gia đình tôi, là nỗi lo của cả nhà.

Nữ diễn viên lên TP.HCM kiếm 150 nghìn/đêm - Ảnh 1.

Thân Thúy Hà

Cho nên, từ nhỏ tôi đã thích buôn bán. Tôi làm mọi việc một đứa con nít có thể làm được để có tiền phụ giúp cha mẹ, chứ không phải làm cho bản thân tôi.

Sau giờ đi học, tôi ra chợ phụ mẹ buôn bán rồi nhiều khi còn tự bán hàng. Tôi biết kiếm tiền từ nhỏ và thực sự muốn thoát nghèo, muốn vươn lên, muốn làm cái gì ra tiền để phụ giúp cha mẹ.

Lên Sài Gòn, tôi có ngước ngoặt bước chân làm người mẫu. Cát xê mỗi đêm diễn của tôi vào thứ 7, Chủ nhật bằng tiền lương của tất cả các thành viên trong gia đình tôi hồi đó vì mọi người trong nhà đều đi làm lao động tay chân, tiền không nhiều.

Cơm áo gạo tiền tôi phải lo hàng ngày, nên tôi nhận được tiền lương là vui lắm. Thời điểm năm 1995, cát xê một đêm diễn của tôi là 150 nghìn đồng. Số tiền này hồi đó là to lắm.

Đó là lương cố định hàng tuần của tôi khi diễn 2 đêm cuối tuần ở sân khấu Idecaf, còn nếu diễn ở các sân khấu lớn là 300 nghìn đồng một đêm. Hồi đó, vàng cũng chỉ hơn 300 nghìn một chỉ.

Cho nên, tiền lương của tôi nhận về, tôi tích lũy rồi gửi về quê mỗi tuần một lần. Tôi ăn uống cũng tiết kiệm, không dám ăn cao sang, chỉ dám ăn mì, ăn bún. Tôi tiết kiệm tối đa để có tiền gửi về nhà.

Nữ diễn viên lên TP.HCM kiếm 150 nghìn/đêm - Ảnh 2.

Nhưng tôi không thấy cực đâu mà tôi thấy vui, hạnh phúc vì có tiền gửi về nhà, cầm những đồng tiền đó đưa cho cha mẹ. Tôi không bao giờ than vãn".

Thân Thúy Hà là một gương mặt quen thuộc và tài năng của màn ảnh truyền hình Việt Nam, từng xuất thân là người mẫu nổi tiếng. Với lối diễn xuất tự nhiên, sắc sảo và đài từ giàu cảm xúc, cô đã chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn đa dạng, đặc biệt là những nhân vật phản diện có cá tính mạnh mẽ và chiều sâu tâm lý.

Bằng sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, cô luôn giữ vững phong độ và vị thế của mình trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, cô còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh một người mẹ độc lập, kiên cường và hết lòng vì gia đình.

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Tags

Thân Thúy Hà

diễn viên

Tp.HCM

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