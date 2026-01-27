Nữ diễn viên là ngoại lệ của Vbiz: 18 năm trước ai cũng chê xấu, giờ nhìn lại mới thấy đẹp sang trước cả thời đại

Phi Thanh Vân, tên thật Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Tuổi thơ của cô gắn liền với giai đoạn gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống từ những năm 1990, cũng là bước ngoặt đầu tiên mở ra hành trình nhiều tranh cãi nhưng chưa bao giờ nhạt màu của người phụ nữ này.

Ngay từ nhỏ, Phi Thanh Vân đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tham gia đội kịch thiếu nhi tại Nhà Văn hóa quận 5. Đến năm 18 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu. Tuy nhiên, trong bối cảnh showbiz Việt đầu những năm 2000 còn chuộng chuẩn đẹp “da trắng - mặt hiền - vóc dáng mảnh mai”, ngoại hình của Phi Thanh Vân lại bị coi là lệch chuẩn.

Làn da nâu, đường nét gương mặt sắc, thân hình gợi cảm khiến cô thường xuyên bị gắn mác “lệch chuẩn”, thậm chí bị chê xấu, bị soi mói và trở thành đề tài bàn tán không hồi kết. Thời điểm đó, rất ít người tin rằng kiểu nhan sắc như Phi Thanh Vân có thể đứng vững trong làng giải trí nhiều khắc nghiệt.

Ý thức rõ rào cản ngoại hình, Phi Thanh Vân sớm lựa chọn con đường can thiệp thẩm mỹ từ năm 15 tuổi, một quyết định gây sốc và bị phản đối dữ dội ở thời điểm mà chuyện “dao kéo” vẫn còn là điều gì đó lạ lẫm và cấm kỵ. Thế nhưng, sự kiên trì và quyết liệt với lựa chọn của mình đã giúp cô dần khẳng định vị trí. Năm 2004, Phi Thanh Vân gây chú ý khi giành giải Siêu mẫu triển vọng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp.

Không dừng lại ở sàn diễn, năm 2006, cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và thực sự vụt sáng với vai Phương Trinh trong Cô Gái Xấu Xí (2008). Nhân vật này gần như “đóng đinh” hình ảnh Phi Thanh Vân trên màn ảnh: cá tính, sắc sảo, không ngại va chạm. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong loạt phim ăn khách như Gái Nhảy 2, Cô Dâu Đại Chiến, Long Ruồi, Cột Mốc 23, Chữ Hiếu Thời @, Gia Đình Vui Nhộn…

Điều đáng nói là sau gần hai thập kỷ, cái tên Phi Thanh Vân đang được nhìn lại theo một cách hoàn toàn khác. Trên TikTok, hàng loạt clip edit kiểu “capcut giật giật”, khoảnh khắc sải bước, tạo dáng hay ánh nhìn sắc lạnh của cô trong Cô Gái Xấu Xí bất ngờ viral mạnh mẽ. Trong Cô Gái Xấu Xí, Phi Thanh Vân vào vai Phương Trinh, bạn thân của Mai Lan (Lan Phương), một cô nàng chân dài, da ngăm, luôn toát ra vẻ cao ngạo và thường xuyên đối đầu với nhóm bạn của nữ chính. Nhân vật này được xây dựng như một “mảng màu đối nghịch”: sắc sảo, nổi bật và tính cách khó ưa.

Giữa bối cảnh màn ảnh Việt cuối những năm 2000 còn chuộng hình mẫu nữ diễn viên da trắng, nét hiền, nhan sắc của Phi Thanh Vân trở thành một ngoại lệ rõ rệt, thậm chí bị xem là “khác người”. Cũng chính sự khác biệt này khiến cô hứng chịu làn sóng tranh cãi dữ dội. Thời điểm đó, Phi Thanh Vân thường xuyên bị gán mác “lệch chuẩn”, từ nước da ngăm cho đến cách nhả thoại và biểu cảm. Nhiều khán giả không ngần ngại gọi cô là “xấu nhất Việt Nam”, một danh xưng gây ám ảnh suốt nhiều năm, đến mức bản thân Phi Thanh Vân từng thừa nhận cô vô cùng tự ti về ngoại hình và lựa chọn can thiệp thẩm mỹ hàng chục lần để thay đổi bản thân.

Nước da nâu bóng khoẻ, gương mặt góc cạnh sắc lẹm, gu thời trang sexy, gợi cảm từng làm nên tên tuổi của Phi Thanh Vân lại đang là chuẩn mực sắc đẹp thời đại mới. Không phải tự nhiên người ta nói thời trang và làm đẹp là sự xoay vòng. Và chính điều đó đã biến cô trở thành một ngoại lệ rất riêng của Vbiz.

Ở thời điểm hiện tại, Phi Thanh Vân không cần giữ màu da nâu, thay vào đó là làn da trắng hồng. Visual có phần cứng đờ, khó nhận ra do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ và tuổi tác. Vóc dáng của người đẹp cũng không còn thon gọn như xưa, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.