Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, liên tục gặp biến cố khi sinh con, đêm nào cũng khóc

Diễn viên Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô tham gia đóng phim từ thời còn là sinh viên. Tốt nghiệp, Huyền Trang kết hôn và gác lại sự nghiệp.

Huyền Trang kết hôn năm 2015 nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc. Tờ Tri thức & Cuộc sống viết, khi chia tay chồng, Huyền Trang mới quay lại với nghề diễn và gây chú ý khi tham gia một số phim như: Lựa chọn cuối cùng, Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen, Chỉ có thể là yêu, Lằn ranh...

Dù thường đảm nhận vai phụ, vai nhỏ nhưng nữ diễn viên sinh năm 1991 thường gây chú ý bởi sự táo bạo trong các cảnh nóng.

Dù vậy, Huyền Trang không ngại khi bị gắn mác là “nữ hoàng cảnh nóng”, cô chia sẻ trên báo Dân Trí rằng, sự nghiệp của cô đa số đều là vai phản diện nên không ngại việc khán giả gọi mình như thế nào.

“Tôi đã quen và không ngại với việc khán giả hay mọi người gọi mình như thế, vì đó cũng chỉ vai diễn trong phim. Được khán giả nhớ đến, ấn tượng với những vai diễn phản diện với tôi là sự thành công.

Nhưng tôi vẫn mong muốn sẽ có vai diễn mang màu sắc khác, một vai diễn chính diện để có cảm giác được khán giả yêu mến và không bị chửi nữa", nữ diễn viên chia sẻ với báo Dân Trí.

Diễn viên Huyền Trang.

Cô trở lại màn ảnh nhỏ với phim Lằn ranh đang phát trên VTVT1.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, 2 năm trước, Huyền Trang bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô sinh em bé trên trang cá nhân. Thời điểm đó, cô viết: "Xin chào cả nhà. Con tên là Nguyễn Đức Tuệ Minh (Gấu). Sinh ngày 15/8/2024. Lúc 16h5. Con nặng 3,2kg".

Tuy nhiên, chưa một lần nữ diễn viên tiết lộ danh tính cha của con. Mãi mới đây, khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai chủ Mỹ Trinh phim Lằn Ranh, cô mới tâm sự rằng, thời điểm sinh con là giai đoạn sóng gió nhất đời cô. Thời điểm đó, Huyền Trang từng nghĩ rằng, mình sẽ không thể nào vượt qua được khi mà mọi mất mát lại đổ xuống cùng một lúc.

“Đó là thời điểm năm 2024 tôi đầu tư kinh doanh và bị lừa hết tiền, bán cả ô tô để gánh nợ, số tiền còn lại khoảng 300 triệu để tôi sinh con cũng bị một người bạn dụ mang đi đầu tư tiếp và rồi lại mất hết.

Thậm chí đến mấy chục triệu tiền tôi chuẩn bị sinh con cũng bị người đó cũng lấy hết. Thời điểm 1 tuần sau sinh con, tôi đêm nào cũng khóc vì chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi xuống vực thẳm!", Huyền Trang kể với báo Vietnamnet.

May mắn là thời điểm đó, cô được mẹ đẻ và em trai ở bên cạnh, hỗ trợ chăm sóc con trai nhỏ, là điểm tựa tinh thần cho cô.

Nữ diễn viên đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Sau sinh 10 ngày, Huyền Trang đã bắt đầu nhận việc, tự livestream bán hàng. Nữ diễn viên chia sẻ mẹ cô vốn là người phụ nữ rất nghiêm khắc, khó tính nên đôi khi hai mẹ con không hợp nhau. Tuy nhiên, khi con gái rơi vào bế tắc và khổ đau thì chính mẹ lại là người đưa Huyền Trang qua khỏi giai đoạn đó.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng, sau khi sinh con, cô không còn tiền, không còn xe, gần như trắng tay hoàn toàn, có nằm mơ cũng không nghĩ có lúc mình khổ như thế. Cô tâm sự rằng, bố của con trai hoàn toàn không chu cấp gì cho con.

Hiện tại, Huyền Trang là mẹ đơn thân. Cô chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con.