Nữ diễn viên không ai cứu nổi

Nắm trong tay những dự án phim được đầu tư cao, có thành tích tốt nhưng Lý Nhất Đồng vẫn mãi không thể bật lên thành ngôi sao lớn.

Trang QQ đưa tin bộ phim cổ trang Vân tú hành đang lên sóng nhưng không được khán giả quan tâm. Trên trang đánh giá chất lượng Douban, phim chỉ nhận 3,8/10 điểm gây bất ngờ cho khán giả. Lý Nhất Đồng trở thành ngôi sao được o bế nhưng thất bại nhất khi đóng tới 30 vai nữ chính vẫn không hot.

Vân tú hành vốn sở hữu dàn diễn viên cũng có tiếng tăm, quen mặt với khán giả là Lý Nhất Đồng, Đặng Vĩ, Tăng Thuấn Hy tuy nhiên kịch bản bị đánh giá thiếu sự mới mẻ với những tình tiết đã lặp lại ở rất nhiều dự án cổ trang khác. Bên cạnh đó, tạo hình và diễn xuất của nữ chính Lý Nhất Đồng như được bê nguyên từ những phim khác qua khiến khán giả ngán ngẩm. Công chúng cho rằng Lý Nhất Đồng đã bước sang độ tuổi 36, không còn phù hợp để đóng dạng nhân vật nhí nhảnh ngây ngô thường xuyên có các động tác đáng yêu nữa. Càng xem, khán giả càng thấy cô đang diễn khoa trương, rập khuôn máy móc. Chính vì vậy, sự thất bại của Vân tú hành lỗi một phần không nhỏ nằm ở Lý Nhất Đồng.

Lý Nhất Đồng đóng phim nào cũng có biểu cảm, trang điểm giống nhau khiến khán giả phát ngán.

Truyền thông Trung Quốc cũng đánh giá Lý Nhất Đồng là ngôi sao khó nổi tiếng nhất trong giới giải trí. Cô nhận được nhiều tài nguyên phim ảnh tốt, bạn diễn cũng là những tài tử đang có lượng fan đông đảo, tuy nhiên danh tiếng của Lý Nhất Đồng khó thăng tiến.

QQ cho biết Lý Nhất Đồng bắt đầu đóng phim từ năm 2015 và đã được giao vai chính ngay dự án đầu tay là Bán yêu khuynh thành. Loạt phim nữ diễn viên tham gia gồm Anh hùng xạ điêu, Mị giả vô cương, Hải đường kinh vũ yên chi thấu, Hạc lệ hoa đình, Kiếm vương triều, Yêu em đừng nghĩ nhiều, chờ anh đến tận cùng thời gian, Biệt vân gian, Chỉ vì khoảnh khắc gặp được nhau, Cô gái tuyệt vời, Thời đại của tôi thời đại của bạn, Ly Ca hành, Đặc chiến vinh diệu, Thương lan quyết, Khi mây đen gặp trăng sáng, Cuồng phong, Lý tưởng chiếu rọi. Cửu tiên hàn dạ noãn, Chỉ cần gặp em, Thư quyển nhất mộng, Thiên địa kiếm tâm, Anh hùng chí, Trường phong khởi, Dư mỹ nhân, Kim chi ... là những dự án lớn, được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng.

Bạn diễn của cô là những ngôi sao thực lực tiếng tăm như Trần Kiến Bân, Lục Nghị, La Tấn, Đặng Luân, tới các ngôi sao trẻ hot nhất giới giải trí Hoa ngữ như Dương Dương, Lý Hiện... Tuy nhiên, hiện tại vì thành tích phim của Lý Nhất Đồng không tốt nên bạn diễn của cô là những sao trẻ dần ít tiếng tăm hơn như Đặng Vi, Lưu Vũ Ninh.

Lý Nhất Đồng được giao đóng vai chính của khoảng 30 dự án nhưng vẫn không thể bật lên thành sao hạng A.

Minh chứng rõ nhất cho việc Lý Nhất Đồng được o bế nhất giới giải trí nhưng không thể nổi bật là năm 2023, cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim chủ đề hình sự Cuồng phong . Đây là tác phẩm hot nhất năm 2023, bùng nổ về nhiều mặt cả chất lượng, danh tiếng, lượt xem lên tới 200 triệu view/tập, trong vòng 7 năm trở lại đây Cuồng phong là tác phẩm hot nhất. Thế nhưng dù bộ phim có bùng nổ tới thế nào, cứu vớt sự nghiệp của nam phụ ra sao, giúp nữ phụ một đêm thành sao cũng không thể giúp tên tuổi Lý Nhất Đồng trở nên có giá trị hơn.

"Đến cả Cuồng phong cũng không thể giúp Lý Nhất Đồng được khán giả nhớ tới, thì có lẽ cô chẳng bao giờ có thể trở thành sao hạng A được", QQ mỉa mai.