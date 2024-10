Nữ diễn viên hàng đầu showbiz đền hợp đồng tiền tỷ vì cưới chạy bầu

Ngô Cẩn Ngôn tuyên bố kết hôn với Hồng Nghiêu vào ngày 13/9 trong sự phản đối gay gắt của công chúng. Mới đây, blogger giải trí hàng đầu Trung Quốc gây xôn xao khi tiết lộ tình cảnh khổ sở của Ngô Cẩn Ngôn chỉ sau 1 tháng về chung nhà với Hồng Nghiêu. Nguồn tin cho biết người đẹp 9X đang phải trả giá đắt cho việc vội vã kết hôn và mang thai.

Theo blogger giải trí, Ngô Cẩn Ngôn đã che giấu việc cô có thai để ký hợp đồng với đoàn phim mới. Đến khi không thể giấu bụng được nữa, nữ diễn viên đành cầu cứu ông bầu Vu Chính. Cuối cùng, đôi bên thống nhất để Ngô Cẩn Ngô đi đăng ký kết hôn với Hồng Nghiêu, song song với đó Vu Chính đành hạ mình đi xin lỗi, nhờ cậy đạo diễn lẫn nhà sản xuất chỉnh lại kịch bản cho phù hợp với tình trạng hiện tại của nữ diễn viên. Phía đoàn phim đã vô cùng tức giận với hành động của Ngô Cẩn Ngôn. Vì vậy, Vu Chính phải chi ra hàng chục triệu NDT (tương đương chục tỷ đồng) nhằm xoa dịu đối tác. Ông chủ của Hoan Ngu cũng tuyên bố rằng đây là tiền cho Ngô Cẩn Ngôn vay trước để giải quyết mớ hỗn độn cô gây ra. Sau khi sinh con xong, nữ diễn viên phải tăng cường độ làm việc để trả nợ cho công ty.

Công ty quản lý phải chi ra hàng chục tỷ đồng để đền bù, xoa dịu đoàn phim giúp Ngô Cẩn Ngôn. Sau khi sinh con, nữ diễn viên phải làm bù để trả lại số tiền này cho công ty

Blogger giải trí cũng cho biết thêm không chỉ gánh trên vai món nợ tiền tỷ ở công ty quản lý Hoan Ngu, Ngô Cẩn Ngôn còn phải nuôi thêm chồng. Sau khi kết hôn, cặp đôi không có đủ tiền mua nhà, vẫn phải ở nhà thuê. Hồng Nghiêu không chịu ra ngoài làm việc, chỉ nằm ở nhà chờ Ngô Cẩn Ngôn mang tiền về. Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do người đẹp Diên Hi Công Lược cáng đáng. Do tình hình tài chính eo hẹp, lại sắp đón thành viên mới, Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải tiếp tục quay phim dù bụng bầu đã lớn, đi lại nặng nề. "Tình cảnh của Ngô Cẩn Ngôn rất đáng thương. Có thể nói, cô ấy là 1 trong những nữ diễn viên khổ nhất showbiz sau khi cưới chồng. Cô ấy sai lầm khi chọn bước vào hôn nhân với Hồng Nghiêu", blogger giải trí cho biết.

Ngô Cẩn Ngôn đang là trụ cột kinh tế của gia đình vì ông xã Hồng Nghiêu "ăn không ngồi rồi", không chịu đi làm

Để có thu nhập, Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải đóng phim, dự sự kiện dù bụng bầu đã to, đi lại nặng nề

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu từng hợp tác trong Diên Hi Công Lược, Hạo Lan Truyện. Đầu năm 2019, cặp sao vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi Hồng Nghiêu lỡ tay đăng ảnh chụp cùng Ngô Cẩn Ngôn lên MXH Weibo. Sau đó, họ bị bắt gặp cùng du lịch ở đảo Bali (Indonesia). Cư dân mạng cũng nhận ra cặp sao thường mặc đồ đôi, dùng phụ kiện giống nhau. Đến năm 2020, cánh săn ảnh đã quay được khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu ra vào cùng 1 khu nhà. Trước nghi vấn đã dọn về chung sống cùng nhau, đại diện của bộ đôi diễn viên dứt khoát phủ nhận và cho biết họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Đến ngày 13/9, cặp đôi thông báo đã đăng ký kết hôn trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Cuộc hôn nhân với Hồng Nghiêu khiến Ngô Cẩn Ngôn gặp khủng hoảng danh tiếng. Fandom nữ diễn viên vô cùng tức giận, thất vọng khi cô quyết định bỏ cả sự nghiệp đang trên đà khởi sắc để cưới 1 sao nam hạng B, có đời sống tình ái tai tiếng. Không dừng lại ở đó, netizen xứ Trung còn tìm ra bằng chứng cho thấy Hồng Nghiêu vẫn "ngựa quen đường cũ", chưa bỏ được thói trăng hoa.

Khán giả không khỏi thương cảm và lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn khi cưới phải 1 người chồng có thói trăng hoa, sự nghiệp lẹt đẹt

Theo đó, cộng đồng mạng đã truy lùng ra tài khoản Instagram của Hồng Nghiêu và phát hiện nam diễn viên này chuyên like dạo ảnh nóng, có mối quan hệ mập mờ với các cô nàng gợi cảm. Chấn động hơn là trong ngày Hồng Nghiêu thông báo kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn, tài khoản MXH của anh đã nhấn theo dõi và thả tim loạt ảnh gợi cảm của 1 hot girl có ngoại hình bốc lửa.

Trên MXH, netizen vô cùng bức xúc trước hành động của Hồng Nghiêu. Theo cư dân mạng, việc nam diễn viên này follow và like ảnh cô gái khác trong ngày kết hôn cho thấy anh không hề coi trọng cuộc hôn nhân với Ngô Cẩn Ngôn. Trước đây, Hồng Nghiêu từng "cắm sừng" bạn gái gia thế Tào Doanh Tâm ngay sau khi cầu hôn, ngoại tình với hot girl Lý Ân Hy. Khi bị công chúng chỉ trích, nam diễn viên lại vu oan cho Tào Doanh Tâm lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng anh. Vụ việc khiến Hồng Nghiêu bị gán mác "trai tồi Cbiz".

Hồng Nghiêu bị phát hiện like ảnh và nhấn theo dõi 1 hot girl nóng bỏng ngay trong ngày thông báo đã đăng ký kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn (13/9)

Trước đây, nam diễn viên này từng ngoại tình với hot girl Lý Ân Hy (ảnh đầu bên trái) ngay sau khi cầu hôn bạn gái Tào Doanh Tâm (2 ảnh dưới)

Nguồn: Sohu