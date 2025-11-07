Nữ diễn viên hạng A sống trong căn nhà 300 tỷ

Châu Tấn là một trong Tứ đại Hoa đán lừng danh của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000, cùng với Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi và Chương Tử Di. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua những vai diễn kinh điển trong Cao Lương Đỏ, Họa Bì hay Hậu Cung Như Ý Truyện. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, cô còn sở hữu khối tài sản đáng nể, trong đó nổi bật là căn Tứ hợp viện cổ kính giữa lòng Bắc Kinh, được định giá khoảng 300 tỷ đồng.
Tứ hợp viện hay còn gọi là "tứ hợp phòng" - là kiểu nhà truyền thống của vùng Hoa Bắc, gồm bốn dãy nhà xây quây quanh một sân vườn trung tâm theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo lối kiến trúc cổ, nhà chính thường nằm ở hướng Nam hoặc Bắc, hai nhà ngang ở hướng Đông và Tây, tất cả tạo nên một không gian khép kín, đăng đối và hài hòa, biểu tượng của nếp sống thanh nhã và kín đáo của người xưa. Sở hữu một Tứ hợp viện giữa lòng Bắc Kinh được xem là minh chứng cho địa vị và sự giàu sang bậc nhất.
Châu Tấn là một trong Tứ đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc
Tứ hợp viện của Châu Tấn tọa lạc trong khu dân cư cổ được bảo vệ nghiêm ngặt, gồm ít nhất 13 gian nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống Bắc Kinh. Qua phối cảnh 3D và hình ảnh thực tế, có thể thấy khu nhà có quy mô rộng rãi, được xây dựng tinh xảo và giữ trọn nét cổ kính đặc trưng. Nhiều chuyên gia bất động sản ước tính, "kế hoàng hậu" đã chi khoảng 300 tỷ đồng để sở hữu không gian sống đậm chất hoài cổ này.