Nữ diễn viên hài nổi tiếng: “Nó tấn công tôi như vậy cả tuần, làm mình không ăn không ngủ”

Chiều ngày 10/11 tại TPHCM đã diễn ra buổi show case giới thiệu dự án phim điện ảnh “Bẫy tiền” với sự tham gia của các diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, diễn viên hài Kiều Oanh, Lê Hải, Võ Huy… Trong đó, sự trở lại chính thức của diễn viên hài Kiều Oanh với màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tại sự kiện, nữ diễn viên hài hải ngoại tiết lộ, cô từng 3 lần gặp lừa đảo. Kiều Oanh kể, lần đầu là cách đây khoảng 6,7 năm khi cô mới về Việt Nam. Một ngày đẹp trời, cô bị một người lạ mặt liên tiếp gọi điện hù dọa, nói rằng cô đang dùng số điện thoại của một người tên Thiều là con nợ lớn ở Tây Ninh đang bị cả chính quyền và dân anh chị truy lùng.

Mỗi ngày, người này gọi hàng chục cuộc để hù dọa khiến Kiều Oanh rất sợ, quýnh quáng, không nghĩ tới chuyện báo công an.

Dàn diễn viên phim "Bẫy tiền"

Diễn viên hài Kiều Oanh.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Không biết sao lúc đó, tôi không dám nói lại mà cứ ngồi năn nỉ, phân tích cho kẻ lừa đảo hiểu cho mình, là mình được mua cho số này dùng chứ không biết bà Thiều nào rồi xin anh ấy đừng gọi nữa. Nó tấn công tôi như vậy cả tuần, làm mình không ăn không ngủ”, Kiều Oanh nói.

Lần thứ hai, kẻ lừa đảo mạo danh công an phường, gọi điện thoại cho Kiều Oanh nói cô đóng bảo hiểm. Kẻ lừa đảo theo dõi facebook của cô, biết ngày hôm sau cô có lịch diễn ở Cà Mau liền hẹn cô đúng hôm đó lên phường đóng bảo hiểm.

Biết Kiều Oanh không thể đi, hắn ta đề nghị đưa số căn cước công dân và số tài khoản ngân hàng để làm hộ nữ nghệ sĩ. Kiều Oanh nhẹ dạ cả tin, liền làm theo.

Nữ nghệ sĩ kể: “Anh ta bảo, để anh ta làm cho rồi mốt cho anh ta một cặp vé là được. Tôi nghe tin liền”.

Đang chụp ảnh căn cước công dân gửi cho kẻ lừa đảo thì Kiều Oanh buột miệng nói với người chị, khen “anh Dũng công an phường mình làm có tâm” thì mới phát hiện ra, người tên Dũng đã nghỉ hưu mấy năm trước. Hiện tại, người phụ trách tên Thanh.

Nữ nghệ sĩ cảm thán: “Trời ơi, chỉ còn chút xíu thôi là mình dính cú lừa rồi. Mình làm thế nào được khi họ đã chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng như thế.

Họ theo dõi Facebook, biết tôi chuẩn bị đi diễn Cà Mau. Vì tôi ưa đăng lịch lên mạng xã hội cho khán giả biết. Kinh khủng như vậy. Mình tưởng mình có kinh nghiệm nhưng không, họ còn chuẩn bị kỹ càng từng đường đi nước bước”.

Kiều Oanh cùng dàn diễn viên giao lưu với khán giả. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 21/11 tới.

Kiều Oanh kể thêm, cách đây vài ngày, chị mua 2 cục pin trên mạng. Hàng giao tới, chị định bóc ra xem rồi đưa tiền. Vừa định bóc hàng thì người kia nghe điện thoại, khóc bù lu bù loa rằng mẹ vừa bị xe tông chết rồi nước mắt giàn giụa.

Kiều Oanh thương người liền trả tiền mà không xem hàng. Khi người kia phóng xe chạy đi, Kiều Oanh bóc gói hàng ra mới biết, bên trong là 2 cục đá.

“Ngay trước cửa nhà tôi, nước mắt giàn giụa, nó diễn hay hơn mình nhiều. Mình nghĩ, trời ơi, má người ta chết, 400 nghìn chứ 1 triệu cũng đưa nó luôn vì thương, nghĩ sao cuộc đời nó vô thường quá. Nó đi rồi, mình mở ra coi thì là 2 cục đá. Bảo vệ cạnh nhà tôi cười quá trời. Đó là người thật việc thật, lừa đảo giờ ghê lắm”.