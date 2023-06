Nữ diễn viên gốc Lào đóng Nàng Tiên Cá

Nữ diễn viên người Anh gốc Á Karolina Conchet xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng thông qua bộ phim live action The Little Mermaid do Disney sản xuất. Ngôi sao sinh năm 2001 đảm nhận công chúa Mala, một trong 7 mỹ nhân ngư, con của vua Triton.