Nữ diễn viên gốc Á làm nên lịch sử tại Quả cầu vàng 2020 là ai?

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 đã chính thức khép lại với loạt danh hiệu đã tìm thấy chủ nhân. Một trong những giải thưởng đáng chú ý nhất là “Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc” thuộc về Awkwafina trong “The Farewell”.

Theo CNN, Awkwafina đã làm nên lịch sử tại Quả cầu vàng khi trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng ở hạng mục dành cho nữ diễn viên chính của phim điện ảnh.

"The Farewell" (tựa Việt: Lời từ biệt) của đạo diễn Lulu Wang xoay quanh câu chuyện về một gia đình Trung Quốc gồm nhiều thế hệ, họ sinh sống tại nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc sống đang diễn ra bình thường thì nữ chính Billi (Awkwafina) nhận được tin bà nội tại Trung Quốc bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được khoảng 3 tháng.

Gia đình rất sốc trước tin dữ và quyết định gác lại việc cá nhân để trở về bên bà nội những ngày cuối cùng. Những người thân trong nhà thống nhất giấu bà nội sự thật, dùng lý do tổ chức đám cưới giả để bà nội không nghi ngờ việc tất cả đều quay về cùng lúc.

Cảnh phim "The Farewell".

Awkwafina là ngôi sao gốc Á thứ 6 được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc”, bên cạnh Machiko Kyo ("The Teahouse of the Moon Moon" năm 1956), Miyoshi Umeki ("Flower Drum Song" năm 1961), Yvonne Elliman ("Jesus Christ Superstar" năm 1973), và Constance Wu (“Crazy Rich Asians” năm 2018).

Tại Quả cầu vàng năm ngoái, Sandra Oh được xướng tên ở hạng mục ‘Nữ diễn viên xuất sắc nhất” ở mảng truyền hình – đánh dấu mốc 38 năm kể từ khi nghệ sĩ gạo cội Nhật Bản Yoko Shimada giành được chiến thắng tương tự với “Shogun” (1981). Bên cạnh đó, ngôi sao gốc Hàn từng nhận tượng vàng cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” ở mảng truyền hình vào năm 2006. Cô là nghệ sĩ gốc Á duy nhất sở hữu hai giải Quả cầu vàng cho đến nay.

Những nhân vật như Sandra Oh và Awkwafina mở ra niềm hy vọng cho cộng đồng nghệ sĩ gốc Á tìm được chỗ đứng và được công nhận, trọng vọng tại kinh đô điện ảnh lớn mạnh nhất thế giới – Hollywood.

Awkwafina tên thật là Nora Lum, sinh ngày 2/6/1988, là diễn viên/rapper người Mỹ gốc Á. Cô được sinh ra tại New York trong một gia đình có bố là người Mỹ gốc Hoa, còn mẹ mang dòng máu Hàn Quốc. Mẹ qua đời khi Lum mới 4 tuổi. Cô được bố và ông bà nội nuôi lớn, đặc biệt thân thiết với bà nội.

Khi còn học tại trường trung học LaGuardia, Lum làm quen với kèn và được đào tạo về âm nhạc cổ điển và nhạc jazz. Sau này, cô học chuyên ngành báo chí và nghiên cứu về phụ nữ tại Đại học Albany, Đại học Bang New York. Giai đoạn 2006-2008, Lum theo học Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh tại Trung Quốc

Lum bắt đầu đọc rap kể từ năm 13. Vào năm 2012, cô nổi tiếng với bài hát "My Vag", thu hút được gần 5 triệu lượt xem trên YouTube. Ngày 11/2/2014, cô phát hành album solo Hiphop “Yellow Ranger”. Năm 16 tuổi, cô lấy nghệ danh Awkwafina.

Ở mảng diễn xuất, trước khi gây tiếng vang với "The Farewell", cô chủ yếu đóng cái vai phụ trong “Dude”, “Ocean's 8”, “Crazy Rich Asians”, “Jumanji: The Next Level”…

Awkwafina vào vai cô bạn giàu có tưng tửng của Constance Wu trong “Crazy Rich Asians”.

Bên cạnh đó, Awkwafina còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực MC, viết lách. Cô dẫn nhiều chương trình, đáng chú ý là vào năm 2018, cô trở thành ngôi sao Mỹ gốc Á thứ hai (sau Lucy Liu) dẫn chương trình Saturday Night Live. Cuốn sách Awkwafina's NYC về hướng dẫn du lịch New York được phát hành vào năm 2015.

Awkwafina còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công khai bày tỏ ủng hộ “Time's Up” - một phong trào do những người nổi tiếng Hollywood khởi xướng chống lại quấy rối tình dục - hay phong trào thúc đẩy sự cần thiết của nữ giới trong những vai trò đạo diễn và chống lại những định kiến của truyền thông về người Châu Á…

Theo CNN