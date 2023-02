Nữ diễn viên được mệnh danh là biểu tượng sex qua đời ở Mỹ

Trang Daily Mail và nhiều báo giải trí phương Tây thông tin Raquel Welch qua đời ngày 15-2 tại Los Angeles - Mỹ. "Steve Sauer" - quản lý của Raquel Welch xác nhận tin buồn và chia sẻ: "Sự nghiệp của bà ấy kéo dài hơn 50 năm với hơn 30 phim điện ảnh và 50 phim truyền hình cùng nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh khác".

Raquel Welch từng là "biểu tượng sex" của Hollywood

Bà sở hữu vẻ ngoài gợi cảm

Bà có sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm

Nhiều người thương tiếc khi biết tin bà qua đời

Ngay khi tin buồn lan tỏa, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc ngôi sao một thời của Hollywood trên trang cá nhân. "Một tin quá buồn. Tôi đã rất vui khi từng có cơ hội làm việc cùng Raquel Welch và bà ấy là một người tuyệt vời. Một người tốt bụng, hài hước, một siêu sao đích thực mà tôi yêu quý suốt thời thơ ấu. Chúng ta đã mất một biểu tượng thực thụ" - diễn viên Paul Feig viết. "Raquel Welch đã ra đi! Một vẻ đẹp mang tính biểu tượng và một diễn viên tuyệt vời" - diễn viên Titus Welliver tưởng niệm.

Raquel Welch sinh ra tại Chicago, bang Illinois - Mỹ. Bà tham gia nhiều phim: "One Million Years B.C.", "Bedazzled", "100 Rifles", "Myra Breckinridge"… Bà thắng giải Quả cầu vàng năm 1974 với vai diễn trong phim "The Three Musketeers". Năm 1995, bà được chọn là một trong "100 ngôi sao quyến rũ nhất thế kỷ 20" của tạp chí Empire. Năm 2018, bà không còn tham gia diễn xuất, sống kín tiếng.

Raquel Welch tuổi "xế chiều"