Nữ diễn viên được đạo diễn đình đám khen hết lời: "Chỉ cần giống cô ấy 3 phần là thắng cả thiên hạ"

Theo Sina , mới đây một cô gái bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội với một đoạn video nhảy múa. Khán giả nhận xét khả năng vũ đạo của cô gái rất bình thường, nhưng điều đặc biệt là cô lại có ngoại hình khá giống với nữ diễn viên Trịnh Sảng. Trong đó, có thể thấy cô gái có vóc dáng thon gọn, cần cổ thiên nga cao đẹp, khuôn mặt trái xoan xinh xắn.

Dù đã bị cấm sóng, có thể thấy Trịnh Sảng vẫn có mức độ ảnh hưởng lớn tới khán giả đại chúng. Chỉ cần có cô gái nào giống ngôi sao Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vài phần, ngay lập tức sẽ được công chúng chú ý tới. Đồng thời, cũng có thể, các cô gái này đều có dung mạo xinh đẹp mỹ miều.

Trước đó, tháng 8/2024, hot girl Douyin là Hei Hei Cao Mei cũng trở nên nổi tiếng rầm rộ chỉ sau một đêm nhờ bộ ảnh rất giống với khí chất của Trịnh Sảng. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc thanh thuần, trong trẻo đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" cùng làn da trắng phát sáng. Từ đường nét gương mặt thanh tú, hài hoà đến sống mũi cao, đôi mắt to tròn sáng rực của cô nàng cũng khá tương đồng với nàng "tiểu hoa" đình đám. Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của Hei Hei Cao Mei khiến nhiều người không khỏi nhớ đến ngôi sao Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Thực tế, Trịnh Sảng nổi tiếng nhiều năm trong giới giải trí Hoa ngữ, được người hâm mộ hết lòng chiều chuộng ưu ái, tha thứ mọi lỗi lầm của cô bởi nữ diễn viên sở hữu nhan sắc trong trẻo vô hại, tựa như "nữ thần thanh xuân", ánh trăng sáng chiếu mãi trong lòng mỗi người.

Các bạn diễn, đạo diễn từng hợp tác cũng từng hết lời khen ngợi Trịnh Sảng. Trương Hàn gọi cô là "tiểu tiên nữ đáng yêu". Đạo diễn phim Thanh Xuân Đấu Triệu Bảo Cương không tiếc lời khen ngợi nhan sắc và tính cách giản dị của Trịnh Sảng. Đạo diễn Trần Gia Thượng phim Họa Bích cũng nhiều lần đánh giá cao nhan sắc trong veo của ngôi sao sinh năm 1991 và đưa ra nhận xét " Chỉ cần giống cô ấy 3 phần là thắng cả thiên hạ".

Trịnh Sảng sở hữu đôi mắt trong veo, nụ cười tinh nghịch, làn da trắng mịn, nhan sắc tràn đầy nét thanh xuân rực rỡ khiến người khác chỉ muốn cưng chiều cô. Dù bị đánh giá diễn xuất kém, nhưng Trịnh Sảng vẫn có những dự án thành công như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng và Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Cô cũng là sao nữ hiếm hoi một đêm trở thành ngôi sao lớn, hot ngay từ vai diễn đầu tay.

Sự chân thực, tự nhiên, toát lên nét ngây thơ của một nữ sinh cùng gương mặt bầu bĩnh, trong sáng khiến "nữ thần thanh xuân" trở thành gương mặt nữ diễn viên trẻ đình đám, nhận được nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn.

Đáng tiếc, Trịnh Sảng tự tay phá hỏng sự nghiệp vì nhiều scandal đời tư và trốn thuế. Cô bị cấm sóng năm 2021.