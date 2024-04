Nữ diễn viên đóng vai ô sin nhiều nhất Việt Nam: Cát-xê đóng 100 tập phim trong hơn nửa năm chỉ bằng nửa tháng kinh doanh của tôi

Bộ phim Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong đó, vai Thoa Osin được nhiều người yêu thích vì ngoại hình và tính cách hài hước, tạo tiếng cười trong phim. Tuy nhiên, diễn viên Hằng Nga - người thể hiện nhân vật - ngoài đời lại là một phiên bản trái ngược hẳn. Cô hiện là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực làm đẹp, mới trở lại đóng phim sau nhiều năm tập trung phát triển sự nghiệp riêng.

Hằng Nga cũng là diễn viên rất có duyên với vai osin, từng gần 50 lần đóng dạng nhân vật này trên màn ảnh trong suốt sự nghiệp. Nhân dịp này, nữ diễn viên đã có nhiều chia sẻ với chúng tôi về quá trình làm phim cũng như quan điểm về đời tư, công việc.



Phỏng vấn diễn viên Hằng Nga.

Các đạo diễn bảo tôi đóng vai osin không cần phải diễn

Thời gian gần đây, vai Thoa osin nhận được nhiều sự chú ý bởi mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, cảm xúc của chị lúc này thế nào?



Tôi không bao giờ nghĩ vai Thoa được mọi người yêu mến như vậy. Lúc đóng phim, tôi cũng hoang mang vì vai này quá xấu. Con cái, bạn bè và gia đình đều nói: "Thôi chết rồi! Bao nhiêu công xây dựng hình ảnh hỏng hết". Tôi làm việc trong ngành làm đẹp nên cũng tự hỏi để hình ảnh như vậy có bị ảnh hưởng không. Không ngờ ngay từ tập đầu khán giả đã rất yêu thích vai diễn.



Các đạo diễn có bao giờ giải thích việc thường xuyên mời chị đóng vai osin?

Có lẽ do các đạo diễn từ trước đến giờ cứ quen với việc tôi đóng vai osin. Nên cứ khi bộ phim nào cần một cô giúp việc hơi tưng tửng và hài hước thì sẽ nghĩ đến và mời tôi.



Tôi đã rất nhiều lần hỏi các đạo diễn tại sao cứ chọn tôi đóng vai osin vậy. Họ nói rằng với kiểu nhân vật đó thì tôi không cần diễn, mà là đúng con người tôi rồi. Không hiểu sao khi mặc bộ quần áo giúp việc, tôi không cần diễn gì vẫn ra luôn là vai giúp việc. Nhưng trong tương lai, cũng mong các đạo diễn khán giả sẽ cho thử sức một cái vai khác Osin đi một chút.



Cũng phải tới 4 năm rồi mới trở lại màn ảnh nhưng vẫn với một dạng vai cũ, chị có sợ bản thân một màu trong mắt khán giả?

Thật ra, tôi bỏ nghề mấy năm để tập trung kinh doanh. Cái nghiệp diễn viên này khi kinh tế vững mới theo nghề được. Khi công việc của kinh doanh ổn định rồi, có lời mời, nghe nói kịch bản hay, tôi mới quyết định quay lại. Khi nhận kịch bản, tôi được bảo là vai này hay lắm chứ không phải Osin, mà là người em của vai chính. Tôi mới đồng ý nhận. Nhưng khi ra đọc kịch bản với mọi người thì mới biết vẫn là osin. Nhưng lúc ấy mọi thứ đã bắt đầu rồi nên tôi không "quay xe" được.



Thật ra cũng có chán, ăn hoài một món cũng chán mà. Tôi tuy là diễn viên không giỏi nhưng cũng muốn thể hiện các dạng vai khác nhau để bản thân phong phú đa dạng hơn. Nhưng làm nhiều thì tay quen, khi nhận vai osin, đầu óc tôi rất thoải mái vì có kinh nghiệm mấy chục vai rồi nên cũng không lo lắng lắm.



Chị có bí quyết đặc biệt gì để thể hiện các vai osin một cách thành công như vậy?



Tôi vừa kinh doanh nha khoa vừa kinh doanh nhà hàng nên thời gian rất bận. Tôi thực sự không tập trung cho vai lắm. Nhưng vì là sở trường nên khi đọc kịch bản tôi đã nắm được ý tứ, cứ như thế rồi thêm nếm chút xíu. Không hiểu tại sao nhưng mọi người nói vai osin này rất hợp với mình.



So với các vai osin khác, lúc đóng vai Thoa, đạo diễn chủ động nói với Nga là: "Chị ơi, chị làm bộ răng xấu cho nó thay đổi một tí". Nhưng không hiểu tại sao, bản thân Nga khi đóng phim thì không ăn hình. Nga khi lên hình rất là xấu, rất là lạ, có thể gọi là xấu lạ. Trong bộ phim này khi đeo răng giả thì càng độc đáo hơn nữa. Cứ thay một bộ phục trang osin thì không cần diễn, chỉ cần đứng cũng ra osin rồi.



Ví dụ, như phim Cầu Vồng Tình Yêu năm 2008, đạo diễn cho tự do sáng tạo. Tôi quyết định đeo tóc giả, quần áo lòe loẹt, bông tai trang sức các kiểu các thứ. Còn trong phim này là nhân vật nghèo, cả một bộ phim chỉ mặc một cái quần màu đen thôi, khoảng 10 cái áo thay đi thay lại.



Chị cảm thấy thế nào khi đóng phim mà bị người thân, bạn bè chê xấu?



Khi mà phim bắt đầu phát sóng, Nga có suy nghĩ là xấu hổ, lo sợ. Vì mất bao nhiều công mình xây dựng hình ảnh chỉn chu, bây giờ cái hình ảnh nó kinh khủng quá nên sợ các đối tác cũng bị ảnh hưởng. Rồi thậm chí là mẹ ruột của Nga xem cũng ngờ ngợ, không nhận ra. Bà nói: "Không phải, sao nó xấu quá lại còn đeo răng giả". Nga còn cố tập nói lại giọng Bắc, cứ bị lơ lớ. Mọi người cứ thắc mắc không biết đây có phải Nga không.



Ngoài diễn xuất thì được biết là chị còn phải lo công việc kinh doanh của mình. Thời điểm ghi hình vai Thoa, chị làm thế nào để cân đối được cả hai công việc lẫn đời sống cá nhân. Có lúc nào cảm thấy quá tải, mệt mỏi không?



Tôi thấy tất cả các bạn diễn viên trẻ, các cô chú anh chị làm nghề từ xưa đến giờ rất phi thường. Vì cá nhân tôi làm khoảng vài tháng vừa rồi, sáng phải đi từ Hà Nội đến Bắc Giang để quay phim. Thậm chí có những ngày phải tự lái xe đi đi về về đến 3 lần. Hoặc có những ngày di chuyển đường dài chỉ để quay 1 phân đoạn. Da của Nga bị xấu đi, bị mụn, bị tàn nhang. Nói chung, tôi thấy nghề này phải có hậu thuẫn từ gia đình, kinh tế phải ổn định dữ lắm mới theo được.







Sau vai diễn thành công này, chị có mong muốn được thử sức thêm nhiều các dạng vai khác hay vẫn gắn bó với những nhân vật osin?

Tất nhiên rồi, tôi hy vọng mình sẽ được các đạo diễn tin tưởng cho thử sức các dạng vai khác đa màu đa sắc hơn. Mong muốn từ sâu thẳm của tôi là làm một vai quần chúng bé xíu của phim anh Trấn Thành, Trường Giang. Tôi thích như vậy.



Sở trường của mình là osin thì mình vẫn thích những vai hình dạng như vậy. Tại vì để góp mặt một cái phim điện ảnh thì các bạn rất là giỏi, mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, mình cứ đóng theo sở trường của mình trước đã.

Bận bịu với công việc kinh doanh như vậy, chị có xác định phát triển sự nghiệp diễn xuất của bản thân một cách quyết liệt hơn?



Nếu mà nói phát triển thì hơi quá. Còn để làm một diễn viên, Nga cũng có học qua trường lớp. Bỏ nghề lại nhớ nhưng khi làm nhiều quá thì lại sợ ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Tuy nhiên, sau này Nga sẽ cố gắng 1 năm nhận 1-2 phim vừa sức với mình.



Thật ra là Nga không được chọn đâu. Tôi vẫn thích làm phim, vẫn thích vai này vai nọ nhưng cũng có tuổi rồi, ngoại hình lại có hạn. Thật ra, nhiều đoàn có mời Nga nhưng những nếu vai chỉ vài phân đoạn thì tôi cũng không nhận. Nga không phải là kiêu hay chảnh. Nhưng lâu lắm rồi, nghỉ cũng 4 năm rồi, thì cũng hơi nhớ nhớ nghề. Với lại công việc mà Nga kinh doanh thì cũng cần một chút xíu hình ảnh. Quay lại đóng với các bạn trẻ, với các cô chú để mình ngoại giao tốt hơn. Đóng phim cũng bổ trợ cho công việc của Nga nên Nga mới quyết định quay lại.



Cái thứ nhất là Nga là một diễn viên bình thường, cũng có tuổi với ngoại hình cũng có hạn. Bây giờ, nhiều bạn trẻ rất là giỏi và xinh nữa. Nga không được chọn phim để làm. Nga không được chọn vai để đóng. Ví dụ, như các bạn trẻ đóng những vai chính được yêu thích thì sẽ có hợp đồng quảng cáo. Còn như tôi thì chưa bao giờ nghĩ là có một ngày nào đó vai osin sẽ được mọi người yêu thích như thế.

Trước đây, khi đóng vai Lành trong Cầu Vồng Tình Yêu, tôi cũng được mọi người yêu thích đấy. Nhưng lúc ấy các mạng xã hội Facebook, TikTok chưa phát triển như bây giờ. Nhiều năm trong nghề, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ có một ngày đóng một vai nào đó được mọi người yêu thích như thế này. Tôi rất bất ngờ và rất cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng và chọn mình. Có thể gọi là ăn may!



Tính đến thời điểm hiện tại, chị tự chấm cho màn thể hiện của mình bao nhiêu điểm, có điều khiến chị cảm thấy chưa thực sự hài lòng không?



Nếu mà nấc thang 10 điểm thì mình sẽ hài lòng khoảng 8 điểm. Cái mà mình chưa làm tốt là cái giọng nói bị lơ lớ giữa Nam và Bắc. Nên khi tôi diễn thoại cứ nửa nạc nửa mỡ. Nhưng cũng có người thích như vậy. Cá nhân tôi nghĩ là nếu mình trơn tru với tự tin hơn về giọng nói thì sẽ được 8,5 đến 9 điểm.

Lần đầu tiên làm việc với nghệ sĩ Tú Oanh nhưng hai chị em lại có những màn tung hứng rất ăn ý với nhau. Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc với bạn diễn này không?



Thật ra may mắn của Nga là được làm việc với chị Tú Anh. Chị rất là gần gũi. Khi làm việc với chị, tôi không bị áp lực gì cả. Có những lúc công việc quá nhiều áp lực, tôi điện thoại liên tục và bảo là: "Chị ơi! Chị em diễn cái đoạn này, theo chị em làm như vậy có ổn không?". Chị thường bảo "ổn", ếu không ổn thì chị cũng góp ý luôn. Nói chung bạn diễn rất là quan trọng. Là vai chính, chị ấy quay nhiều hơn Nga, thoại nhiều hơn Nga và một ngày cường độ cũng nhiều hơn. Nhưng mà khi Nga đến trường quay nhiều lúc bơ phờ mệt, điện thoại công việc các kiểu không tập trung được, chị ấy vẫn dịu dàng, ân cần và động viên.

Tôi đeo bộ răng giả có phải bình thường đâu. Tôi nói cứ bị díu, bị ngọng rồi còn cắn cả vào lưỡi. Có những đoạn phải diễn nói nhanh, còn nói nhâm container thành "công tơ lơ". Mà khi quay oneshot, nếu sai một phát là phải quay đi quay lại. Mùa đông, trời đang lạnh mà các anh quay phim mồ hôi nhễ nhại, tôi áp lực lắm. Kịch bản là một chuyện nhưng xong ekip cứ viết thêm 4, 5 trang. Tôi có sáng tác mấy cái đó đâu. Tôi nói nhầm thì biết mình sai rồi nhưng đạo diễn không nói năng gì. Mọi người lại thích cái đó. Có mấy phân đoạn ăn là tôi bị sặc thật, nhai mà nghẹn không nói được. Tôi nghĩ là thôi chết, phải quay lại rồi. Nhưng đạo diễn vẫn để nguyên.



Về Việt Hoa, được biết hai người có mối quan hệ thân thiết, thậm chí ảnh bìa trên Facebook của chị còn là hình chụp chung với Việt Hoa từ tận 2022. Tình bạn của hai người bắt đầu ra sao? Việc đóng chung với một người chị em thân thiết đã quá hiểu nhau có khi nào lại khiến hai người khó nhập vai hơn?



Việt Hoa rất dễ thương, một diễn viên rất hiền lành. Ở phim trường, Hoa rất rụt rè, ít nói chuyện với mọi người. Tôi với Hoa có duyên từ phim Những Thiên Thần Nhà S6. Cả 2 đóng với nhau từ ngày xưa rồi, cũng có thời gian làm nhà hát cùng nhau. Khi nhận phim này và biết có Hoa, tôi cũng vui vì đi quay có cạ, có bạn diễn mà mình quen biết. Chúng tôi hợp nhau khoản ăn vặt, thích bánh tráng trộn. Nên chủ đề bánh tráng, ăn vặt suốt ngày.



Khó khăn thì không. Việc thân thiết, quá hiểu nhau là thuận lợi chứ. Ví dụ, Hoa biết tính của Nga là hay tung hứng, hay bản năng thì Hoa sẽ bắt theo kịp. Còn nhiều người chưa hiểu tính lắm thì cũng hơi bị động, tôi cũng không được thiên biến vạn hóa.



Nỗ lực làm xấu vậy rồi nhưng vẫn có những bình luận cho rằng chị chưa đủ xấu để sắm vai osin, chị nghĩ sao về những bình luận như thế?

Thật ra, khi tập đầu tiên phát sóng, tôi xem 100 cái bình luận thì mình sẽ thấy vài cái bình luận là: "Trời ơi có bà osin nào xấu thế, cứ làm lố làm quá". Nhưng bắt đầu từ tập thứ hai thứ ba trở đi, mọi người thấy vai của mình có đất diễn hơn, đã quen với tạo hình và rất thích. Ví dụ trên facebook, tiktok, tôi có hỏi mọi người thích Thoa hay thích hình tượng Nga ngoài đời. Mọi người bảo vẫn là Thoa thôi. Tôi cũng may mắn khi thấy hầu hết bình luận là sẽ rất yêu thích vai diễn này. Đó cũng là may mắn của tôi.

Thu nhập đóng phim của tôi chưa nuôi đủ bản thân chứ đừng nói đến con cái

Là một diễn viên, với chị chuyện đóng chính hay phụ có quá quan trọng không? Có bao giờ chị tự hỏi mình cũng là một người có ngoại hình, có năng lực, tại sao các đạo diễn lại không mời mình đóng vai chính?



Làm diễn viên thì ai cũng mong ước được đóng vai chính chứ. Thật ra, vai phụ có tính cách hay cũng sẽ dễ gây ấn tượng hơn là mình làm một cái phim mà vai chính nhưng cái màu cứ bị nhờ nhờ. Tôi chưa có cơ hội thử vai chính. Thứ nhất là già rồi. Thứ hai là ngoại hình có hạn. Bây giờ, các bạn trẻ rất là xinh. Các đạo diễn đọc kịch bản nếu thấy vai đó hợp với tôi thì sẽ gọi gọi mời đóng.



Nếu được chọn, chị thấy bản thân mình phù hợp với những kiểu nhân vật nào ngoài vai osin?

Mọi người nói nếu tôi không đóng vai osin thì sẽ hợp làm những cái vai đanh đá, chua ngoa. Nhưng thật ra, khi cái gương mặt của mình hơi bị sắc, hơi chanh chua, tôi lại thích làm ngược lại. Tôi muốn thử xem các vai hiền có ổn không. Ví dụ, nếu được đóng một vai giáo viên, công an mà chẳng may bị phạm tội thì diễn viên sẽ có nhiều cách để diễn sẽ thú vị hơn. Còn nếu ngoại hình xăm trổ, đóng vai đầu gấu thì điều đó quá là bình thường. Còn xăm trổ mà đóng bác sĩ, công an nhưng bí mật làm trùm thì nhân vật đó sẽ có đủ các mặt sáng tối, âm dương, sẽ hay hơn, thú vị hơn.

Là một doanh nhân, chị có bao giờ nghĩ đến chuyện lấn sân sang những vai trò khác trong ngành phim như đạo diễn, nhà sản xuất chẳng hạn?



Tôi là một người rất máu kinh doanh. Nhưng nói thật để mơ có được cái gì đó để đời hay tâm huyết thì đến thời điểm này tự thấy cái sức lực của mình hạn hẹp. Tôi đã làm việc với Trấn Thành, làm việc với nhiều ekip trong Sài Gòn rồi. Các bạn ấy rất là giỏi, "đa di năng" và nhanh nhẹn. Đôi khi, tôi muốn nhưng cũng phải biết sức của mình.



Tôi hy vọng sau này kinh tế mình vững rồi, nếu có phim điện ảnh nào đấy phù hợp mà được đóng một vai nhỏ nhỏ xinh xinh và góp phần làm sản xuất thì tốt. Cái đó là cái ước muốn chứ không phải mong muốn nữa.



Gắn bó với nghề nhiều năm, chị thấy bản thân được và mất gì?



Nói mất thì tôi thấy không bị mất cái gì cả, thấy bản thân được nhiều hơn. Cái thứ nhất, tôi không may mắn về nghề vì làm mười mấy năm rồi mới được mọi người biết đến. Nhưng cái nghề diễn viên này cũng hỗ trợ tôi. Tôi làm kinh doanh làm đẹp. Nghề này giúp tôi nắm bắt được tính cách của từng khách, dễ bán hàng.



Chị thấy tính cánh ngoài đời của mình giống và khác nhân vật osin Thoa ở điểm gì?



Ở ngoài tôi là một người kinh doanh quyết liệt. Tính tôi như đàn ông luôn, máu liều. Trong phim, nhân vật Thoa là người an toàn. Nhưng có điểm chung là Thoa rất thẳng. Tôi ở ngoài đời cũng vậy.



Tôi là người diễn theo kiểu bản năng. Ví dụ, có những đoạn tôi tập rất "feel" nhưng khi quay thực thì không bằng tập. Đôi khi, đạo diễn biết thế nên cũng có tí lừa lừa, bảo tập nhưng thực ra là quay thực. Tuy nhiên, tôi thấy như thế cũng không phải hay. Bản thân mình không ổn định, làm cho bạn diễn rồi đạo diễn mệt, phải chạy theo. Bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.



Chị có nói cảm thấy bản thân không may mắn với nghề diễn viên?



Cái không may mắn là một bộ phim ngoài hợp vai ra, nếu như diễn viên chính đẹp thì đã thành công 50% rồi. Còn nếu diễn xuất các bạn giỏi nữa thì đạo diễn đỡ mệt. Phim cũng dễ dàng được mọi người đón nhận hơn. Bản thân tôi biết sắc và tài có hạn, để được như ngày hôm nay thì đó là may mắn.



Nhiều người chia sẻ làm diễn viên nghèo lắm, vất vả mà cát-xê thì không đáng kể, là người gắn bó lâu năm với nghề, chị thấy ý kiến đó như thế nào?



Khi mới vào nghề, nếu may mắn, khoảng một năm sẽ nhận được khoảng 3 đến 4 phim. Mà phim nào cũng là osin, vai vừa vừa, thì thu nhập của tôi chưa nuôi đủ bản thân chứ đừng nói đến con cái. Chắc chắn là như vậy!

Còn bây giờ, các bạn trẻ nổi tiếng cần hình ảnh, túi, trang sức các thứ thì sẽ được các nhãn hàng tài trợ nhưng chỉ là số ít thôi. Muốn cho vai của mình hoàn hảo, hình ảnh đa dạng, diễn viên phải đầu tư. Còn tiền cát-xê các bạn nhận lại chưa chắc đã so lại quần áo đâu. Nói chung, ai may mắn nổi tiếng, kiếm được hợp đồng quảng cáo thì cũng gỡ lại xíu. Cá nhân tôi thấy là những bạn nào gia đình khá giả hay vững về kinh tế lắm mới đam mê với nghề được. Cả đợt đóng vai Thoa, khoảng 100 tập mất hơn nửa năm, cát-xê cũng chỉ bằng khoảng nửa tháng kinh doanh của tôi. Cái đó là đam mê nên mình phải chấp nhận thôi.

Sau khi vai diễn được đông đảo khán giả đón nhận, cát-xê của chị có thay đổi nhiều không?

Từ khi Nga nhận phim thì cái giá đã như vậy rồi. Bây giờ dù có được mọi người yêu thích nó vẫn như vậy thôi.



Được Được | Ảnh: Phạm Huyền | Video: KING PRO