Nữ diễn viên đóng vai nàng Juliet

Theo Deadline , Tom Holland lấn sân sang kịch nghệ, đảm nhận vai Romeo, trong khi vai Juliet được trao cho nữ diễn viên trẻ Francesca Amewudah-Rivers. Vở kịch do đạo diễn Jamie Lloyd cầm trịch và sẽ có đôi chút đổi mới để hấp dẫn và độc đáo hơn so với câu chuyện kinh điển do William Shakespeare chấp bút.

Công ty kịch The Jamie Lloyd thông báo vở kịch diễn ra trong thời gian 12 tuần tại Nhà hát Duke of York ở West End, London (Anh), dự kiến bắt đầu từ 11/5-3/8.

Poster vở nhạc kịch do Tom Holland (phải) và Francesca Amewudah-Rivers đóng chính.

Tham gia nhạc kịch, sao Người Nhện được quan tâm. Truyền thông quốc tế đánh giá đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tom Holland, giúp anh có cơ hội thể hiện khả năng trong qua lĩnh vực đòi hỏi tài năng tổng hợp nhiều yếu tố như âm nhạc, lời thoại, diễn xuất, ngôn ngữ hình thể…

Euro News cho biết Holland gây dựng tiếng tăm qua sáu bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đóng vai người Nhện Peter Parker. Tuy nhiên, Thợ săn cổ vật sau đó gây thất vọng, Tom Holland vẫn chưa được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Điểm mà Tom Holland phù hợp với vai diễn này là vẻ ngoài trẻ măng. Trong vở kịch gốc, Romeo ở độ tuổi thiếu niên. “Sự bộc lộ cảm xúc tự nhiên và vội vã của vở kịch bổ trợ cho bối cảnh tình yêu của cặp tuổi teen, sự thiếu sót khi diễn cảnh nội tâm của Holland có thể khá hữu ích” - Euro News bình luận.

Đây không phải lần đầu Tom Holland đến với nhạc kịch. Năm 12 tuổi, nam diễn viên từng đóng vai Michael Caffrey trong vở Billy Elliot the Musical.

Khi dàn cast được giới thiệu, nữ chính Francesca Amewudah-Rivers nhận nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng ê-kíp đang cố phá hỏng kiệt tác của Shakespeare bằng việc chọn diễn viên da màu đóng Juliet. Nguyên tác lấy bối cảnh ở Italy, trong đó Juliet là con gái tộc trưởng họ Capulet, người miền Bắc nước này. “Không nói đến chuyện diễn viên đẹp hay xấu, ít nhất phải tôn trọng bối cảnh lịch sử”, “Rõ ràng có nhiều diễn viên da màu xinh đẹp. Họ đang cố chứng minh điều gì vậy”… khán giả bình luận.

Trái lại, nhiều ý kiến cho rằng khi mang tác phẩm kinh điển lên sân khấu kịch, người ta sẽ quan tâm đến sự mới mẻ hơn là yếu tố chủng tộc.

Nữ diễn viên Francesca Amewudah-Rivers đóng vai nàng Juliet trong vở nhạc kịch của đạo diễn Jamie Lloyd.

Francesca Amewudah-Rivers chia sẻ trên Deadline : “Tôi biết ơn khi được ra mắt ở West End với vai Juliet. Đây là giấc mơ khi tôi có thể gia nhập cùng đội ngũ nghệ sĩ đáng kinh ngạc, dưới sự chỉ đạo của Jamie. Tôi vui mừng được mang đến nguồn năng lượng mới cùng với Tom và chào đón những khán giả mới đến rạp”.



The US Sun đưa tin Francesca Amewudah-Rivers là nhà văn, nhà soạn nhạc và diễn viên người Anh. Cô có bằng cử nhân âm nhạc tại Đại học Oxford và theo học tại Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia Vương quốc Anh.

Cô từng có thời gian làm việc với Shakespeare's Globe, Actors Touring Company, Nhà hát Quốc gia… Năm 2022, cô đồng biên kịch phim ngắn Medea và sáng tác nhạc phim. Nữ diễn viên được chú ý hơn với vai diễn trong bộ phim sitcom Bad Education.