Nữ diễn viên đình đám và chồng kém 15 tuổi bị tố là "siêu lừa", bẫy tình một phụ nữ với thủ đoạn tinh vi

Ngày 22/6, dư luận Đài Loan (Trung Quốc) xôn xao trước thông tin Lương Hiên An - chồng nữ diễn viên Tiêu Thục Thận - bị 1 người phụ nữ họ Tăng nộp đơn tố cáo và kiện ra tòa với cáo buộc lừa tình, chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ họ Tăng cho biết Lương Hiên An đã nói dối cô rằng sắp ly hôn Tiêu Thục Thận. Vì vậy, cô mới đồng ý hẹn hò, thậm chí tính đến chuyện hôn nhân với Lương An Hiên. Trong thời gian yêu đương, Tăng đã sang nhượng căn nhà mà người cha quá cố để lại cho Lương An Hiên. Khi nhận được tài sản, Lương An Hiên liền "cao chạy xa bay".

Sau khi tìm hiểu, cô Tăng biết được Lương An Hiên vẫn chưa ly hôn với Tiêu Thục Thận. Nữ diễn viên đình đám 1 thời của showbiz Đài còn biết rõ về quan hệ tình ái ngoài luồng của cô Tăng và Lương An Hiên. Do đó, cô Tăng cho rằng Tiêu Thục Thận đã đồng lõa với chồng lập mưu lừa đảo tình tiền của phụ nữ.

Cô Tăng cũng đề nghị cảnh sát điều tra nữ diễn viên này. "Vợ chồng họ đúng là siêu lừa đảo. Các bạn biết chiêu trò lừa tình, lừa tiền theo kiểu 'mổ lợn' không, tôi đã bị lừa theo cách đó. Lương An Hiên đã đóng vai bạn trai lý tưởng, không ngừng quan tâm và chăm sóc tôi để chiếm trọn niềm tin. Cuối cùng, tôi mất hết tài sản vì trót nghe lời dụ dỗ của Lương An Hiên", cô Tăng bức xúc tố cáo.

Tiêu Thục Thận và chồng trẻ Lương Hiên An bị người phụ nữ họ Tăng (ảnh trái) tố lập mưu lừa tình, lừa tiền

Cô Tăng đã nộp đơn tố cáo và khởi kiện vợ chồng Tiêu Thục Thận

Trước cáo buộc lừa tình, lừa tiền của người phụ nữ họ Tăng, Lương An Hiên lên tiếng bác bỏ. Chồng Tiêu Thục Thận khẳng định anh và vợ đã bị vu khống ác ý nhằm hủy hoại danh dự, uy tín.

"Tôi không lừa đảo ai, ngược lại cô Tăng mới là người đi lừa gạt. Cô ta từng chiếm đoạt tài sản của 1 người không có nguồn tài chính. Người phụ nữ ấy cũng nói dối về mối quan hệ với vợ chồng tôi. Cô ta quen biết, thậm chí nhiều lần đi ăn với gia đình chúng tôi. Do cô ta đã nộp đơn tố cáo hình sự, tôi và Thục Thận sẽ không giải thích thêm, vẫn nên chờ phán quyết của tòa án". Lương An Hiên nói.

Lương An Hiên phủ nhận có mối quan hệ tình ái và chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ họ Tăng. Lương An Hiên còn khẳng định anh và vợ Tiêu Thục Thận đã bị vu khống

Tiêu Thục Thận từng là minh tinh được yêu thích ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc) nhờ các tác phẩm như Bích Huyết Kiếm, Dũng Khí, Âm Mưu và Tình Yêu... Cô cũng được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm xứ Đài. Tuy nhiên, ở giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, nữ diễn viên bị bắt vì hành vi sử dụng ma túy vào năm 2011. Kể từ đó, tên tuổi của Tiêu Thục Thận lao dốc.

Tiêu Thục Thận từng là biểu tượng gợi cảm màn ảnh Hoa ngữ

Năm 2017, cô kết hôn với Lương Hiên An - 1 tài xế hãng Uber. Anh này kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi và từng có vợ con. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bị phía nhà trai phản đối kịch liệt. Mẹ Lương Hiên An đã tuyên bố từ mặt con trai vì yêu và cưới người phụ nữ quá lớn tuổi, lại có quá khứ nghiện ma túy.

Chung sống với nhau 7 năm, Tiêu Thục Thận và Lương An Hiên vẫn chưa tổ chức hôn lễ và có con chung. Năm 2022, Tiêu Thục Thận thông báo bị ung thư tá tràng di căn và tiêu tốn nhiều tiền để điều trị. Cô cho biết bản thân không còn nguồn thu nhập, phải sống nhờ vào tiền làm thêm của chồng trẻ và tiền tiết kiệm trước đây.

Tiêu Thục Thận có cuộc hôn nhân sóng gió với chồng trẻ kém 15 tuổi

Nguồn: China Times