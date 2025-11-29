Nữ diễn viên đẹp tới mức cả giọt nước mắt rơi xuống cũng đẹp nao lòng

Huyền Lizzie (nghệ danh của diễn viên Phan Minh Huyền) đang nhận được sự chú ý của bộ phim Cách Em 1 Millimet ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ nhịp phim cuốn hút và cách triển khai cảm xúc nhân vật tinh tế. Phim xoay quanh câu chuyện tuổi thơ, tình bạn và hành trình trưởng thành của những đứa trẻ trong hội bạn thân làng Mây khi đối mặt với va vấp cuộc sống và tình yêu.

Nữ diễn viên Huyền Lizzie vào vai Ngân ở phần 2, giai đoạn trưởng thành của các nhân vật 20 năm sau. Trong đó hai nhân vật Ngân - Viễn không thành đôi, đều thành đạt, có công ty riêng và Ngân đã lập gia đình và có con.

Nhân vật của Huyền Lizzie có một cô con gái xinh xắn.

Huyền Lizzie chia sẻ trước đây cô từng vào những vai người trưởng thành, thành công, cá tính, giàu năng lượng, song một nhân vật như Ngân "là lần đầu tiên". "Ở Ngân có sự trưởng thành, chín chắn, đằm thắm, cương quyết, quyết đoán đồng thời có cả sự nhẫn nhịn, uyển chuyển trong cuộc sống", cô nói.

Huyền Lizzie diễn như không diễn trong cảnh phim mới đây. Dù khóc và cảnh quay cận mặt nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp.

Đặc biệt, một cảnh khóc trong tập mới nhất của người đẹp sinh năm 1990 cũng khiến dân tình khen ngợi hết lời, xứng với danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất VTV" mà cô thường được gắn mác.

Cảnh khóc đẹp nao lòng của Huyền Lizzie.

Nếu như việc khóc từng là nỗi ám ảnh dìm nhan sắc của không ít chị em thì chắc hẳn Huyền Lizzie là ngoại lệ. Ngoài việc khắc họa chân thật cảm xúc nhân vật, nữ diễn viên còn ghi điểm với khán giả vì khóc nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp và dịu dàng đặc trưng. Ánh mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run, lông mày nhíu nhẹ khiến nỗi buồn càng thêm rõ nét, nhưng gương mặt ngôi sao phim giờ vàng vẫn rất hài hòa, không bị "méo mó", ướt át tới nhoè nhoẹt hay kém sắc. Thậm chí, tới cả giọt nước mắt rơi xuống tay cũng trở thành điểm nhấn khiến khung hình khóc của Huyền Lizzie trông đẹp và cảm xúc vô cùng.

Layout makeup nhẹ nhàng với lớp nền mỏng và đường eyeliner mảnh khiến đôi mắt người đẹp trông sâu hơn. Làn da đẹp không tì vết của Huyền Lizzie cũng giúp cảnh phim thêm phần hoàn hảo: Mịn, sáng và gần như không lộ khuyết điểm dù quay ở cự ly gần, khiến biểu cảm buồn đẹp một cách tinh tế.

Huyền Lizzie ghi điểm từ nhan sắc, thần thái đến phong cách thời trang đẹp mắt trong bộ phim Cách Em 1 Millimet.

Nhan sắc của Huyền Lizzie trong Cách Em 1 Millimet gây ấn tượng mạnh ngay từ những tập đầu tiên. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Ngân, một phụ nữ thành đạt, sang trọng, nữ diễn viên đã rất nghiêm khắc với bản thân, quyết định giảm cân và siết eo xuống còn 56cm. Chính sự nỗ lực này giúp Huyền Lizzie lên hình đẹp hơn, gương mặt thon gọn, thanh tú dường như khó có điểm nào để chê.

Hơn nữa, vóc dáng thon gọn cũng là điểm mạnh để nữ diễn viên tiếp tục "giữ chuỗi" một trong những mỹ nhân mặc đẹp nhất màn ảnh Việt. Mọi set đồ công sở, từ áo blazer, sơ mi cắt may tinh tế, quần âu chuẩn chỉnh khoác lên người Huyền Lizzie đều vô cùng đẹp, khắc họa vẻ đẹp vừa hiện đại, thanh lịch lại không kém phần sang trọng, trẻ trung.

Phong cách thời trang hiện tại của Huyền Lizzie - Ảnh: FBNV.

Huyền Lizzie bắt đầu với mác "hot girl đóng phim", cô dần lột xác dần và khẳng định mình qua nhiều phim đáng chú ý: Tình yêu và tham vọng, Cuốn theo ngọn gió đông, Trái tim có nắng, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau…

"Là diễn viên tay ngang, dẫu được khán giả yêu thương nhưng tôi tự nhận khả năng diễn xuất của mình vẫn còn hạn chế", nghệ sĩ nói và xem đó là động lực để không ngừng nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất.

Từ phim Thương ngày nắng về, Huyền Lizzie có nhiều thay đổi rõ rệt về phong cách ăn mặc. Đến Cách em 1 milimet, nhân vật của Huyền Lizzie toát lên diện mạo tự tin, phong thái chững chạc cùng phong cách thời trang công sở thanh lịch, được đánh giá giống tổng tài nữ của màn ảnh Việt.