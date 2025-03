Nữ diễn viên đẹp “kinh thiên động địa” rung động cả nước biến mất bí ẩn

Go Ara là 1 trong những "tường thành nhan sắc" ở làng giải trí Hàn Quốc, nhiều lần trở thành chủ đề nóng gây bão khắp cõi mạng xứ kim chi nhờ sắc đẹp tuyệt trần. Tên tuổi nữ thần họ Go gắn liền với nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Sharp, Reply 1994... Những tưởng dựa vào nhan sắc và danh tiếng vốn có, nữ diễn viên sẽ hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Nhưng trên thực tế, cô bỗng biến mất bí ẩn và không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào ở Kbiz suốt 5 năm qua. Trong suốt thời gian Go Ara mất hút, công chúng thi nhau đồn đoán, người cho rằng nữ diễn viên đã giải nghệ, kẻ lại đặt ra nghi vấn cô đang dành thời gian trị bệnh.

Phải tới gần đây, nữ diễn viên mới chính thức trở lại làng giải trí với bộ phim 19+ mang tên The scandal of Chun Hwa sau 5 năm biến mất khỏi Kbiz. Và trong cuộc phỏng vấn cho tờ Koreatimes vào ngày 1/3 mới đây, Go Ara đã chính thức làm rõ về nguyên nhân khiến cô bỗng dưng mất hút khỏi làng giải trí suốt nửa thập kỷ. Theo lời "tường thành nhan sắc 9X", cô phải đóng băng hoạt động trong thời gian dài để tập trung điều trị chấn thương tích tụ từ những năm tháng hết mình vì nghệ thuật.

Go Ara sở hữu nhan sắc tuyệt trần, nhiều lần gây bão khắp mạng xã hội Hàn Quốc nhờ visual thoát tục. Cô tập trung điều trị chấn thương tích tụ và không thể hoạt động ở showbiz trong thời gian dài

Gần đây, người đẹp mới chính thức trở lại showbiz qua tác phẩm mang tên The scandal of Chun Hwa

Trong buổi giao lưu với phóng viên mới đây, Go Ara cho biết cô từng phải đối mặt với chấn thương cơ khép, gân kheo sau khi cố xoạc chân ở 1 cảnh quay thử vì muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo ngay cả trong lúc diễn tập. Thậm chí, nữ diễn viên còn dùng tới cả steroids trong quá trình quay phim.

Go Ara tiết lộ, khi ghi hình cho bộ phim Pace Maker hồi năm 2012, cô đã bị viêm gân Achilles sau khi nâng tạ. Sau đó, người đẹp đã đeo nẹp và lựa chọn giải pháp mặc váy dài để giấu nẹp khi ghi hình cho 1 bộ phim khác.

Trong buổi phỏng vấn mới đây cho tờ Koreatimes, nữ diễn viên đã bày tỏ niềm đam mê với nghệ thuật: "Tôi luôn đắm chìm vào vai diễn mỗi khi tham gia ghi hình cho các dự án. Tôi muốn cống hiến hết mình cho các vai diễn. Tôi đã nỗ lực hết mình để có thể hồi phục thể chất sau khi dính chấn thương và trở lại hoạt động".

Go Ara gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút ở tuổi 35 trong buổi phỏng vấn vào hôm 1/3

Cuối buổi giao lưu, Go Ara bày tỏ niềm háo hức với tác phẩm The scandal of Chun Hwa đánh dấu sự trở lại của cô sau 5 năm vắng bóng khỏi showbiz: "Tôi cảm thấy mình đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian dài, tự tay lựa chọn các dự án để rồi tìm được 1 kịch bản thú vị như The scandal of Chun Hwa. Nhân vật Hwari (Go Ara thủ vai) ban đầu là 1 cô gái có phần non nớt, nhưng các bạn sẽ được thấy cô ấy trưởng thành lên nhiều trong tập cuối".