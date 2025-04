Nữ diễn viên đẹp chấn động cõi mạng lên truyền hình tuyên bố sốc: “Mẹ chồng yêu cầu tôi ly hôn”

Vào hôm 2/4, SBS News đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Han Byul vừa xuất hiện trên chương trình With Father And Me (đài TV Chosun) và chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi chồng cô - doanh nhân Yoo In Suk - vướng vòng tù tội vì dính tới bê bối Burning Sun. Được biết, màn lộ diện này đã đánh dấu sự trở lại trên sóng truyền hình của mỹ nhân họ Park sau 6 năm mất hút khỏi làng giải trí.

Trên sóng truyền hình mới đây, Park Han Byul cho biết khán giả lẫn mẹ chồng đều muốn cô ly hôn ngay giữa tâm bão ồn ào của ông xã: "Dù là trên tivi hay trên mạng, mọi người cũng đều bàn tán về tôi. Gặp ai cũng vậy. Tôi cảm thấy bất lực, và mỗi ngày trôi đi với tôi đều giống cơn ác mộng. Nhiều khán giả giục tôi ly dị. Ngay cả mẹ chồng cũng bật khóc và khuyên tôi nên ly hôn vì nghĩ tới lợi ích của tôi sau này".

Park Han Byul không cầm được nước mắt khi nhớ về khoảng thời gian đối diện với scandal của ông xã doanh nhân

Bỏ ngoài tai lời thiên hạ và nhất quyết bác bỏ yêu cầu ly dị từ phía nhà chồng, Park Han Byul chọn cách giữ gìn cuộc hôn nhân với ông xã tai tiếng. Qua chương trình With Father And Me mới đây, mỹ nhân sinh năm 1984 tiết lộ về nguyên nhân khiến cô muốn níu giữ cuộc hôn nhân sóng gió: "Con tôi không làm gì sai hết. Tôi không thể tước đi gia đình của tụi nhỏ. Với tư cách là 1 người mẹ, tôi thấy mình đã đưa ra quyết định tốt nhất cho 2 con".

Trước đó, trong show With Father And Me vào hôm 25/3, Park Han Byul đã bật khóc nức nở khi lần đầu chia sẻ về vụ bê bối liên quan tới chồng đại gia trên sóng truyền hình: "6 năm qua tôi như sống trong địa ngục!". Trước ống kính, cô nghẹn ngào xin lỗi khán giả thay ông xã Yoo In Suk: "Vì chuyện của chồng, người làm vợ như tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm. Đây cũng là lý do tôi ngừng hoạt động suốt thời gian qua".

Cô gửi lời xin lỗi tới khán giả ngay trên sóng truyền hình

Park Han Byul vốn là hot girl huyền thoại ở Hàn Quốc, được nhiều khán giả châu Á biết đến nhờ những vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm ăn khách như Cặp Đôi Kỳ Lạ, My Fair Lady… Năm 2017, người đẹp họ Park bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia Yoo In Suk - chủ tịch Yuri Holdings.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đối mặt với sóng gió vào năm 2019 khi chồng cô dính líu đến vụ bê bối Burning Sun cùng Seungri. Hồi tháng 12/2020, Yoo In Suk bị tòa kết án 1 năm 8 tháng tù giam, 3 năm quản chế vì tội môi giới mại dâm và hối lộ. Vụ tai tiếng của ông xã khiến sự nghiệp mỹ nhân họ Park lao đao, bị công chúng tẩy chay trong suốt thời gian dài. Trước sức ép dữ dội từ dư luận, cô buộc phải rời khỏi làng giải trí, cùng 2 con trai tới đảo Jeju sinh sống, ở ẩn nhằm tránh ánh nhìn soi mói của người đời. Mất đi nguồn thu nhập từ showbiz, nữ diễn viên Cặp Đôi Kỳ Lạ quyết định mở quán cà phê tại đảo Jeju.

Chồng cô là đồng sáng lập của Burning Sun - nơi dính líu tới nhiều hoạt động phi pháp

Người đẹp sinh năm 1984 mở quán cà phê ở đảo Jeju sau khi rời khỏi showbiz vì bê bối của chồng đại gia