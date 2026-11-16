Nữ diễn viên cả nước biết mặt bí mật cưới rồi mang thai với tổng tài 40 ngàn tỷ, ra nước ngoài chờ sinh con

Ngoại hình của ông xã nữ diễn viên đã khiến cho công chúng không khỏi trầm trồ, tấm tắc khen ngợi.

Sáng 15/11, tờ Epop cho hay, cộng đồng mạng Trung Quốc đang dậy sóng trước thông tin thiếu gia Thang Gia Thành - cậu con trai thứ 2 của Chủ tịch tập đoàn bất động sản Tomson đã bí mật kết hôn với nữ diễn viên đình đám thuộc lứa 90 (9X đời đầu). Nguồn tin khẳng định cả 2 đã âm thầm đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa công khai cho công chúng biết. Được biết, cô gái vô cùng nổi tiếng đến mức ai cũng biết mặt, tên tuổi cô gắn liền với Một bộ phim cực kỳ ăn khách. Còn Thang Gia Thành hiện giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn Tomson, nắm trong tay khối tài sản 10 tỷ NDT (khoảng 40 nghìn tỷ đồng).

Đáng chú ý, nữ minh tinh đã mang thai được hơn 5 tháng, hiện tại sang Mỹ để chờ sinh. Thời gian trước, cô luôn tìm cách giấu bụng bầu mỗi khi lộ diện trước công chúng.

Công chúng xôn xao trước thông tin 1 sao nữ đình đám đã bí mật kết hôn với thiếu gia điển trai nức tiếng Thang Gia Thành. Ảnh: 163

Ngay lập tức, Dương Tử đã lọt vào tầm ngắm của truyền thông và khán giả dựa vào Một loạt dữ kiện đáng chú ý. Đầu tiên, trong bài phỏng vấn cũ, Dương Tử từng bóng gió về mong muốn “kết hôn và sinh con trước tuổi 35”. Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 34, vừa khớp với những lời chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước đó.

Ngoài ra, thời gian gần đây, Dương Tử thường ưu tiên chọn những trang phục dáng rộng khi dự sự kiện. Đặc biệt, khi sải bước trên thảm đỏ Vogue cách đây 3 tuần, mỹ nhân họ Dương từng gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc đầm vàng rộng thùng thình. Khi đó, Một bộ phận khán giả còn nhận xét, người đẹp Cá Mực Hầm Mật trông tròn trịa, có dáng vẻ giống phụ nữ mang thai.

Dương Tử gần đây thường diện trang phục rộng thùng thình đi dự sự kiện. Ảnh: Weibo

Khi tham dự 1 sự kiện, trạng thái của cô được nhận xét là trông giống phụ nữ đang có bầu. Ảnh: Weibo

Chưa dừng lại ở đó, Dương Tử ra thông báo từ hồi tháng 5 rằng trong nửa cuối năm nay sẽ tạm thời không nhận quay phim mới. Nữ minh tinh sinh năm 1992 bình thường vốn ra vào đoàn phim liên tục, thế nên việc cô đột ngột xin tạm dừng hoạt động ở mảng phim ảnh đã làm dấy lên không ít đồn đoán.

Cuối cùng, cách đây ít ngày, Dương Tử đã được bắt gặp tại sân bay khi vừa trở về từ Mỹ. Trong khi theo thông tin ẩn danh nói trên, nữ minh tinh đình đám hiện đang chờ sinh con ở Mỹ. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều khán giả suy đoán rằng, Dương Tử chính là sao nữ đã bí mật kết hôn với thiếu gia Thang Gia Thành và đang chuẩn bị đón con đầu lòng.

Cách đây ít lâu, Dương Tử đã được bắt gặp ở sân bay khi vừa trở về từ Mỹ. Ảnh: Weibo

Trước làn sóng bàn tán không ngớt, Dương Tử mới đây đã đăng lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong kỳ nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Trong đó, cô khoe ảnh bản thân uống cốc bia lớn và chơi các trò cảm giác mạnh tại công viên giải trí. Truyền thông nhận định, nữ diễn viên Cá Mực Hầm Mật dường như muốn bác bỏ tin đồn đang mang thai qua bài đăng mới.

Dương Tử vừa đăng ảnh uống bia, chơi những trò cảm giác mạnh, qua đó gián tiếp phủ nhận nghi vấn mang bầu. Ảnh: Weibo