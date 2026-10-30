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Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2

Liên Hoa
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Cơ ngơi tại quê của vợ chồng nữ diễn viên khiến nhiều người trầm trồ.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, sau đó gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc như Tự Tâm, Màu Nước Mắt, Nếu Ngày Ấy. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng khả năng biểu cảm trước ống kính, Quỳnh Lương dần có cơ hội thử sức với diễn xuất.

Năm 2022, cô bắt đầu ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai Hoài trong Lối Nhỏ Vào Đời. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ CáuKhông Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do. Dù chưa trải qua quá trình đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, cô vẫn từng bước tạo dựng chỗ đứng nhờ những vai diễn có màu sắc riêng.

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 1.

Quỳnh Lương xuất thân từ mẫu ảnh, đóng MV cho đến phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Quỳnh Lương cũng nhận được nhiều sự chú ý, nhất là khi cô từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân từ khi còn khá trẻ. Năm 2023, Quỳnh Lương tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và nên duyên với Nguyễn Tiến Phát, doanh nhân quê Trà Vinh.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân vào năm 2025. Cặp đôi tổ chức lễ vu quy tại Phú Thọ vào ngày 21/3, sau đó xây dựng cuộc sống chung tại quê nhà của Tiến Phát. Đầu tháng 8 cùng năm, gia đình đón thêm thành viên mới là bé gái Nala, con chung của hai người.

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 2.

Quỳnh Lương và Tiến Phát tổ chức đám hỏi tại Phú Thọ vào năm 2025

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Quỳnh Lương giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Cô chuyển về sinh sống tại phường Long Đức, Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Nơi ở của gia đình nằm trong khu nhà vườn kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng rộng khoảng 12.000 m2 do gia đình chồng đầu tư và phát triển.

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Khuôn viên gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, nhiều mảng xanh và cách bố trí gần gũi với thiên nhiên. Cây cảnh cũng là một trong những điểm đáng chú ý tại khuôn viên. Quỳnh Lương từng tiết lộ chồng có niềm đam mê đặc biệt với cây xanh, thường sưu tầm những loại cây cảnh có giá trị để bổ sung vào khu vườn, có loại mà Tiến Phát chi 15 triệu đồng mua.

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 3.

Cơ ngơi rộng bạc ngàn của vợ chồng Quỳnh Lương tại Trà Vinh

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 4.

Nơi ở tích hợp làm khu nghỉ dưỡng được trang trí ngập cây cảnh

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 5.

Nội thất được chọn với chất liệu gần gũi với thiên nhiên, màu sắc lấy tông trắng làm chủ đạo

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 6.

Những đồ thủ công bên trong phòng ốc của khu nghỉ dưỡng

Nếu Tiến Phát dành nhiều thời gian để phát triển khu nhà vườn kết hợp nghỉ dưỡng thì Quỳnh Lương vẫn duy trì nguồn thu nhập bằng việc livestream, bán hàng affiliate và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu.

Nói về cuộc sống làm dâu, cô cho biết mẹ chồng là người tâm lý, luôn bênh vực và đứng về phía cô. "Tôi đi ăn sáng chẳng bao giờ có đồng xu nào, toàn lấy tiền của mẹ. Sáng cứ mẹ ơi mẹ đang ở đâu đấy, mẹ có tiền cho con đi ăn vì tôi không có tiền mặt, ở Trà Vinh nhiều khi ít tiền nên mình không chuyển khoản toàn đưa tiền mặt.

Ba mẹ chồng em là người cực kỳ tuyệt vời, ai nói thiếu gia đại gia gì, gia đình em chưa từng nhận. Bố mẹ chồng em chịu thương chịu khó, sáng 5 giờ dậy làm tới đêm. Bất kể em làm gì cũng nhờ phụ. Tôi không ngại đâu, ngại thì sao mà ở được với nhau", Quỳnh Lương chia sẻ.

Nữ diễn viên bỏ phố về Trà Vinh sống trong khu nghỉ dưỡng 12.000 m2 - Ảnh 7.

Quỳnh Lương luôn được chồng hộ tống di chuyển giữa TP.HCM và Trà Vinh mỗi khi có công việc

Ảnh: FBNV

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