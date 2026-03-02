Theo Sina, thị trường phim ngắn Trung Quốc ngày càng bùng nổ. Năm 2025, quy mô của dòng phim ngắn đã đạt 90 tỷ NDT, tăng 78% so với 50,5 tỷ NDT năm 2024. Trong khi đó, phim điện ảnh đạt tổng doanh thu 51,8 tỷ NDT (khoảng 7,4 tỷ USD) nhưng chi phí sản xuất cao hơn rất nhiều. Vì vậy, không chỉ các nhà sản xuất đổ xô vào đầu tư dòng phim ngắn, mà diễn viên cũng cạnh tranh để có cơ hội làm việc.

Tuy nhiên, môi trường sản xuất phim ngắn chưa được hoàn thiện về tiêu chuẩn, tính ổn định kém khiến nhiều đoàn phim lợi dụng kẽ hở để làm tác phẩm thấp, quỵt lương diễn viên, tạo môi trường làm việc thiếu lành mạnh.

Ngành sản xuất phim ngắn Trung Quốc hỗn loạn, nhiều vấn đề.

Nữ diễn viên bị sàm sỡ gây chấn động

Mới đây, khán giả phát hiện trong bộ phim ngắn đang hot Trọng sinh về trước khi bị tráo con, có cảnh nữ diễn viên bị bắt cóc. Bạn diễn nam đã lợi dụng cảnh quay đụng chạm vòng một nữ diễn viên. Hành động này bị nghi ngờ là cố tình, bởi trước đó tay người này để thấp hơn. Sau khi bị người xem phản ánh, đoàn phim đã xóa cảnh quay gây tranh cãi trên.

Theo 163 , đây không phải là trường hợp hiếm hoi nữ diễn viên bị đụng chạm cơ thể ngay trước máy quay. Những ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi cũng từng rơi vào tình huống khó chịu khi quay cảnh đông người, khó kiểm soát hết hành vi của các diễn viên quần chúng.

Diễn viên bị sàm sỡ trước máy quay khiến khán giả phẫn nộ.

Đối với việc sản xuất phim ngắn, mỗi dự án chỉ quay nhanh trong vòng 7-15 ngày, đạo diễn liên tục yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, việc đảm bảo an toàn cho các nữ diễn viên bị xem nhẹ. Thậm chí, một diễn viên phim ngắn chia sẻ: "Với các đạo diễn, ai cản trở tiến độ quay phim của họ là tội đồ. Diễn viên không được phép ốm, không được tỏ ra khó chịu. Có khiếu nại cũng không ai giải quyết".

Các đoàn phim ngắn được thành lập nhanh giải tán sớm, những sự cố thường bị giải quyết qua loa để tập trung thời gian tiếp tục sản xuất phim khác. Do đó, không ít nữ diễn viên phải nhẫn nhịn khi chịu thiệt thòi. Nếu không, họ sẽ bị loại bỏ khỏi đoàn phim, thậm chí bị tẩy chay khỏi ngành.

Ép nữ diễn viên cởi áo

Theo Sina, không chỉ bị đụng chạm vào vị trí nhạy cảm trên cơ thể, giờ đây các nhà sản xuất phim ngắn đang chạy theo xu hướng "mỗi tấc quần áo ngắn đi là thêm hàng triệu lượt xem". Những bộ trang phục chắc chắn bị cấm duyệt khi đóng phim dài tập truyền thống đã bị ê-kíp làm phim tận dụng trở thành lợi thế lôi kéo khán giả ở mảng phim ngắn.

Diễn viên phim ngắn bị ép mặc trang phục hở hang phản cảm nhằm thu hút khán giả.

Không khó để bắt gặp những bộ đồ cổ trang hở bạo, không phù hợp với bối cảnh nhân vật hay tiêu chuẩn quay phim xuất hiện trên màn hình dọc. Các diễn viên nữ buộc phải ăn mặc mát mẻ để thu hút người xem.

Việc biến cơ thể phụ nữ trở thành công cụ hấp dẫn khán giả bị cho là hành vi hạ thấp nữ giới. Tuy nhiên, những nữ diễn viên phim ngắn thường là nghệ sĩ ít tên tuổi, không có tiếng nói, không có địa vị, thậm chí không có công ty quản lý đứng phía sau hỗ trợ. Họ phụ thuộc vào đoàn phim, bị nhân viên ê-kíp kiểm soát. Họ phải chấp nhận những yêu cầu quá mức từ đạo diễn.

Bên cạnh đó, môi trường quay phim ngắn cũng không đảm bảo an toàn cho diễn viên. Trước đó, một nữ nghệ sĩ đã tố cáo đoàn phim để em bé sơ sinh dầm mưa nhiều tiếng đồng hồ. Khi cô yêu cầu thay em bé bằng đạo cụ búp bê, đạo diễn không đồng ý vì lo ngại tốn thời gian và thiếu đi tính chân thực. Thế nhưng, đứa trẻ chỉ được trả 800 NDT (khoảng hơn 3,5 triệu đồng) cho vài tiếng dầm mưa. Khán giả phẫn nộ khi 800 NDT này thậm chí có thể khiến đứa trẻ sơ sinh mất mạng.

Một số người làm trong ngành phim ngắn nhận định ngành công nghiệp này rất khắc nghiệt, các nữ diễn viên bỏ nhiều công sức, thức đêm chạy theo tiến độ của đoàn phim nhưng mức lương bèo bọt. Chỉ có các ngôi sao đã có chút tiếng tăm mới nhận được thù lao xứng đáng. Không những vậy, do số lượng phim ngắn được sản xuất nhiều (khoảng 90 bộ phim được ra mắt mỗi ngày) nên quá trình đào thải cực nhanh. Hiếm có ngôi sao nào trụ vững trên đỉnh cao được ba năm.

Bên cạnh đó, các bộ phim ngắn thường có nội dung gây tranh cãi để thu hút người xem như bé gái 7 tuổi kết hôn với người đàn ông gần 30. Việc để bé gái có cảnh tình cảm với người đàn ông trưởng thành bị cho là hành vi cổ xúy ấu dâm, dễ làm lệch lạc nhận thức của khán giả xem phim. Bên cạnh đó, phim cũng đi ngược lại với đạo đức xã hội, tạo tiền lệ xấu về việc không kiểm soát nghiêm ngặt kịch bản phim được sản xuất.

Theo 163 , các diễn viên tham gia đóng phim ngắn và khán giả đang liên tục yêu cầu cơ quan quản lý nghệ thuật nhanh chóng hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn và quản lý gắt gao môi trường làm việc của ngành này.