Nữ diễn viên bị ghét nhất showbiz sắp đón con thứ 2

Ngày 12/2, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Vương Âu sắp sinh con thứ 2 cho bạn trai Hà Cửu Hoa. Mỹ nhân bị ghét nhất showbiz Trung Quốc này ở ẩn suốt thời gian qua để giấu kín chuyện mang thai. Cuối năm 2023-2024, Vương Âu cũng đã bí mật sinh con gái đầu lòng cho Hà Cửu Hoa.

Theo tờ Sohu, mặc dù đã sắp có với nhau 2 mặt con, nhưng Vương Âu và Hà Cửu Hoa vẫn chưa công khai mối quan hệ tình cảm, đăng ký kết hôn và tính đến chuyện cưới xin. Cặp sao xem nhau như "người dưng nước lã" trong showbiz. Vương Âu được cho biết rất muốn bạn trai kém 5 tuổi sớm cho mẹ con cô danh phận chính thức, nhưng Hà Cửu Hoa lại không muốn cưới. Không chỉ vậy, vào tháng 7/2023 - khi Vương Âu đang mang thai con đầu lòng, Hà Cửu Hoa đã bị bắt tại trận cảnh thân mật, tình tứ với gái lạ trong xe ô tô. Hành vi phản bội của Hà Cửu Hoa khiến Vương Âu bị gièm pha. Dù vậy, cô vẫn tha thứ và duy trì cuộc tình không danh phận với nam diễn viên viên hài họ Hà.

Vương Âu sắp sinh con thứ 2 cho bạn trai kém tuổi, nhưng mẹ con cô vẫn chưa có danh phận chính thức. Thậm chí, cô còn từng bị Hà Cửu Hoa "cắm sừng". Ảnh: Sina.

Vương Âu và Hà Cửu Hoa bị phát hiện hẹn hò từ tháng 6/2022. Không lâu sau, họ dọn về chung sống cùng nhau. Tại showbiz Trung Quốc, Vương Âu từng là nữ diễn viên thực lực, với các tác phẩm nổi bật như Tinh trung Nhạc Phi, Lang gia bảng, Kẻ ngụy trang, Hoa Mộc lan truyền kỳ, Thần thám Địch Nhân Kiệt 4...

Tuy nhiên, danh tiếng của cô sụp đổ và trở thành cái tên bị ghét bỏ nhất showbiz Trung Quốc sau khi dính scandal ngoại tình với Lưu Khải Uy, làm tiểu tam phá hoại hôn nhân của Dương Mịch. Vào năm 2016, Vương Âu và Lưu Khải Uy đã bị paparazzi Phong Hành tung bằng chứng ngoại tình trong lúc đóng phim chung. Lưu Khải Uy đã bị quay lại hình ảnh nhiều lần ra vào phòng khách sạn của mỹ nhân họ Âu.

Sau khi tin Lưu Khải Uy - Vương Âu ngoại tình nổ ra, nam diễn viên cho biết bản thân không phản bội bà xã Dương Mịch. Anh gặp Vương Âu chỉ để khớp kịch bản. Biên kịch, đạo diễn phim cũng xác nhận thông tin này. Lưu Khải Uy còn cho biết anh sẽ "rút kinh nghiệm, sau này nếu có kịch bản, cũng không thảo luận vào buổi tối, cũng không ở trong phòng riêng nói chuyện với bạn diễn nữ". Tuy nhiên, dư luận và đồng nghiệp trong giới chẳng ai tin vào lời phản hồi vô lý của Lưu Khải Uy.

Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu sau lưng Dương Mịch ngay trong lúc quay phim. Ảnh: Sina.

Kể sau scandal, Lưu Khải Uy và Vương Âu hứng làn sóng chỉ trích và tẩy chay dữ dội từ công chúng xứ tỷ dân. Lùm xùm này khiến sự nghiệp của Lưu Khải Uy - Vương Âu tan tành. Nam diễn viên bị chỉ trích tồi tệ, giả tạo vì luôn thể hiện mình là người đàn ông chung tình yêu vợ thương con, nhưng lại tòm tem với bạn diễn. Năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức đường ai nấy đi. Còn Vương Âu bị xem là "hồ ly tinh" phá hoại hôn nhân của đồng nghiệp. Vương Âu hiện không còn được các nhà làm phim ưu ái như xưa.

Cuộc hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy tan vỡ. Ảnh: Sina.

Vương Âu mất trắng danh tiếng sau khi dính phốt làm tiểu tam. Từng khiến Dương Mịch cay đắng trước cảnh chồng ngoại tình, nhiều năm sau, Vương Âu cũng ê chề nếm trải việc bạn trai Hà Cửu Hoa ngoại tình. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu