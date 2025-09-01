Nữ diễn viên bị Dương Mịch dằn mặt

Trang 163 đưa tin mới đây văn phòng đại diện của nữ diễn viên Lam Doanh Oánh đã phải lên tiếng xin lỗi vì thổi phồng thành tích quá mức, thậm chí vượt mặt đàn chị Dương Mịch. Lực lượng người hâm mộ hùng hậu của Dương Mịch sau đó đã tấn công trang cá nhân của Lam Doanh Oánh, khiến nữ diễn viên rơi vào tình huống xấu hổ.

Theo đó, Lam Doanh Oánh đóng vai khách mời đặc biệt trong phim Sinh vạn vật. Nhân vật Ngân Tử do cô thủ vai lúc đầu là bạn của nữ chính Ninh Tú Tú (Dương Mịch đóng), sau đó lại trở thành mẹ kế của Tú Tú. Ngân Tử là nhân vật được quan tâm và có chỉ số truyền thông tốt trong phim. Vai diễn của cô có những điểm được khán giả yêu thích như nhân hậu, dũng cảm, hy sinh vì gia đình, thông minh hiểu lý lẽ, nhưng cũng gây tranh cãi vì mối tình giữa "địa chủ già và con gái tá điền".

Tuy nhiên, thành tích của cô khó có thể vượt qua được Dương Mịch, nữ chính của phim và cũng là người có lượng fan đông đảo nhất. Thế nhưng, trong bản tổng kết bộ phim, phía Lam Doanh Oánh tự nhận nhân vật Ngân Tử đạt nhiều danh hiệu như Top 1 nhân vật nổi tiếng nhất Douyin, Top 1 nhân vật được thảo luận nhiều nhất trên Weibo, Top 1 bảng xếp hạng vai diễn trên Yunhe, 216 lần lọt top tìm kiếm toàn trang mạng, Bình luận trực tiếp vượt 100 triệu...

Lam Doanh Oánh chỉ đóng vai phụ, nhưng phông bạt thành tích vượt mặt cả nữ chính Dương Mịch.

Sau đó, khán giả chỉ ra rằng các thành tích của Lam Doanh Oánh chỉ đạt được trong một thời điểm ngắn (trong 10 phút, hoặc 1 ngày) nhưng lại lập lờ rằng cô đứng hạng nhất trong suốt quá trình bộ phim Sinh vạn vật phát sóng. Hành vi thổi phồng thành tích khiến cho khán giả chê cười. Sau đó, văn phòng đại diện của Lam Doanh Oánh phải chỉnh sửa bài đăng và đưa ra lời xin lỗi: "Xin lỗi vì đã để xảy ra sai sót số liệu, cảm ơn mọi người đã kịp thời nhắc nhở, hiện tại đã sửa lại".

Theo 163, chiêu trò thổi phồng thực tích của bản thân, lập lờ hạ bệ đàn chị khiến danh tiếng của Lam Doanh Oánh bị ảnh hưởng, nhiều khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm với cô, đặc biệt là người hâm mộ Dương Mịch. Trong khi trước đó, Lam Doanh Oánh được đánh giá là diễn viên thực lực, tính cách tốt.

Lam Doanh Oánh sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Cô được khán giả biết đến qua vai Hoàn Bích trong phim Chân Hoàn truyện . Nữ diễn viên cũng góp mặt trong nhiều dự án có tiếng như Họa bích, Mẹ hổ bố mèo, Tàu điện ngầm Bắc Kinh, Sóng gió ngoại khoa, Bắc triệt nam viên...