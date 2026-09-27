Nữ diễn viên bị đánh ghen, tạt cà phê trên phim trường nay sống sung sướng trong căn hộ trăm tỷ, nhan sắc càng nhìn càng thấy khó tin

Nữ diễn viên này hiện sống với 2 chú cún cưng.

Ngày 26/9, tờ China Times đưa tin "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc)" Quan Chi Lâm vừa đón sinh nhật tuổi 64. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh mừng tuổi mới tại nhà riêng cùng hai chú chó cưng. Làn da trắng sáng, căng mịn cùng diện mạo trẻ trung của Quan Chi Lâm một lần nữa khiến công chúng trầm trồ. Nữ diễn viên được khen ngợi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Quan Chi Lâm còn khoe loạt hoa tươi, quà hàng hiệu và thiệp viết tay được bạn bè gửi tặng. Đây cũng là lần hiếm hoi minh tinh đình đám một thời cập nhật cuộc sống cá nhân lên MXH sau khi vướng tin đồn tình ái.

Quan Chi Lâm tận hưởng sinh nhật ấm cúng tại nhà với thú cưng, bánh kem cùng những món quà do bạn bè chuẩn bị. Cô gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, xinh đẹp dù đã ngoài 60 tuổi. Ảnh: China Times.

Cách đây không lâu, Quan Chi Lâm được cho là đang bí mật hẹn hò nam người mẫu Johan (SN 1999), người kém cô đến 36 tuổi. Có nguồn tin cho biết cả hai gặp nhau tại Quảng Châu (Trung Quốc) hồi tháng 5 rồi nảy sinh tình cảm.Trước những đồn đoán này, Quan Chi Lâm đích thân lên tiếng phủ nhận. Cô chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tình hình gần đây của tôi. Tin tức về chuyện tình cảm đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật".

Quan Chi Lâm phủ nhận hẹn hò nam người mẫu gen Z Johan. Ảnh: Weibo.

Tại showbiz Trung Quốc, Quan Chi Lâm vốn nổi tiếng thẳng thắn khi nói về chuyện tình cảm. Trong một chương trình truyền hình, cô từng cởi mở chia sẻ về những trải nghiệm trong chuyện yêu đương và hôn nhân, thậm chí thú nhận bản thân từng hẹn hò với đàn ông đã có bạn gái, từng qua lại với người đã kết hôn, đồng thời từng trải qua cả kết hôn lẫn ly hôn.

Trong quá khứ, Quan Chi Lâm từng được truyền thông gọi là "sát thủ đại gia". Ngoài hai cuộc hôn nhân với Vương Quốc Tinh và Trần Thái Minh, cô còn vướng tin đồn tình cảm với nhiều doanh nhân giàu có như Lưu Loan Hùng, Hướng Hoa Cường hay Mã Thanh Vĩ.

"Đệ nhất mỹ nhân" từng bị đánh ghen, tạt cà phê trên phim trường

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, từng là minh tinh hàng đầu xứ Hương Cảng thập niên 1990. Cô vốn xuất thân từ dòng dõi cao quý, là hậu duệ của dòng họ Qua Nhĩ Giai thị - một trong Bát kỳ của Hoàng tộc Mãn Thanh. Cha mẹ cô là 2 nghệ sĩ hàng đầu Quan Ải - Trương Băng Thiến. Năm 18 tuổi, Quan Chi Lâm vào showbiz và nhanh chóng nổi tiếng nhờ loạt phim Hoàng Phi Hồng, Hào Môn Dạ Yến, Long Huynh Hổ Đệ, Tái Kiếm Giang Hồ, Nhật Hạ Phúc Tinh, Thần Bài, Người Trong Giang Hồ...

Không chỉ là diễn viên đình đám màn ảnh, Quan Chi Lâm còn là biểu tượng nhan sắc trường tồn của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Cô nằm trong top "Tứ đại mỹ nhân" kinh điển cùng Lâm Thanh Hà, Lý Gia Hân và Vương Tổ Hiền. Với vẻ đẹp sang trọng đài cát, ngũ quan hài hòa vừa dịu dàng vừa quyến rũ, đôi mắt to và làn da trắng, Quan Chi Lâm được khán giả yêu mến gọi là "Đệ nhất mỹ nhân".

Nhan sắc kinh diễm của Quan Chi Lâm thời trẻ. Ảnh: China Times.

Với vẻ đẹp tuyệt sắc của mình, xung quanh Quan Chi Lâm không thiếu đàn ông theo đuổi. Điều này khiến tình trường của nữ diễn viên trở nên ồn ào. Năm 1982, Quan Chi Lâm đăng ký kết hôn với người đàn ông hơn cô 16 tuổi Vương Quốc Tinh chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Vương Quốc Tinh giới thiệu mình là ông chủ của 1 công ty tài chính mậu dịch, đi siêu xe Rolls-Royce, người dát đồ hiệu. Chua chát thay, ngay trong ngày cưới, cô phát hiện Vương Quốc Tinh là "đại gia rởm", ăn chơi đàng đúm đến mức tất cả tài sản đều mang đi cầm cố và nợ 1 triệu HKD (3,4 tỷ đồng). Sau nửa năm cố gắng chung sống, nữ diễn viên quyết định ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân bẽ bàng đó, Quan Chi Lâm cặp kè với nhiều đại gia, không ngại làm "bé ba". Nhiều nguồn tin cho biết minh tinh đình đám một thời từng bị bà trùm Trần Lam đánh ghen trên phim trường. Đó là vào năm 1989, khi ấy ông trùm Hướng Hoa Cường đã dùng quyền lực ép Vương Tinh sửa kịch bản để có thêm vài cảnh tình cảm với Quan Chi Lâm trong bộ phim Chí Tôn Vô Thượng. Hướng Hoa Cường còn lén vợ đưa Quan Chi Lâm đi chơi bằng du thuyền, tặng biệt thự cho cô. Khi tin vụng trộm tới tai, "chính thất" Trần Lam đã tới thẳng phim trường đánh ghen, hất cà phê vào mặt Quan Chi Lâm để cảnh cáo. Trần Lam còn yêu cầu Vương Tinh xóa hết cảnh quay của Quan Chi Lâm khỏi phim.

Quan Chi Lâm được tiết lộ từng bị bà trùm Trần Lam đánh dằn mặt vì giật chồng người khác. Ảnh: On.

Năm 2012, Quan Chi Lâm hẹn hò doanh nhân Trần Thái Minh. Hai năm sau, họ tổ chức đám cưới hoành tráng ở Ý. Trần Thái Minh thậm chí còn mua 1 khách sạn tặng cho Quan Chi Lâm. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau ngày cưới, nữ diễn viên gây xôn xao khi đơn phương tuyên bố ly hôn Trần Thái Minh. Sau đó vài ngày, cô hối hận vì hành động bốc đồng của mình và muốn hàn gắn với chồng, nhưng bị Trần Thái Minh từ chối. Vị đại gia tuyên bố Quan Chi Lâm đã làm tổn thương tình cảm của ông nên vĩnh viễn không công nhận cô là vợ. Trần Thái Minh còn tỏ ra vui mừng vì bản thân chưa đăng ký kết hôn với Quan Chi Lâm.

Quan Chi Lâm không được chồng 2 doanh nhân công nhận là vợ. Ảnh: Sina.

Sau khi đánh mất chồng doanh nhân vì bệnh "công chúa", Quan Chi Lâm độc thân cho đến hôm nay. Cô nuôi 2 chú cún cưng cho vui nhà vui của. Dù vậy, nữ diễn viên không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Quan Chi Lâm được cho biết sở hữu khối tài sản ròng lên đến 65 triệu USD (1.688 tỷ đồng) nhờ đóng phim và kinh doanh.

Hiện tại, minh tinh này sống sung sướng, thượng lưu trong căn hộ rộng 280 m2, có giá hơn 20 triệu USD (520 tỷ đồng). Bất động sản của Quan Chi Lâm thuộc tòa nhà được mệnh danh "Ông vua không ngai", có vị trí đắc địa nhìn thẳng ra cảng Victoria và đường vân rồng (hay còn gọi là long mạch) của Hong Kong (Trung Quốc).