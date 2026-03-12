Nữ diễn viên bị bỏng nặng gương mặt ngay trong ngày sinh nhật tuổi 27 vì đu trend "bánh kem phun lửa"

Mới đây, nữ diễn viên Vương Thiêm Vũ đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tiết lộ mình gặp phải tai nạn khó lường ngay trong tiệc sinh nhật 27 tuổi, dẫn đến việc bị bỏng nặng gương mặt. Theo sao nữ Mỹ Nhân Ngư chia sẻ, cô đã đu trend “bánh kem phun lửa” trên mạng xã hội và chẳng may gặp sự cố đáng tiếc.

Cụ thể, Vương Thiêm Vũ đã ngậm cồn trong miệng và phun về phía chiếc bánh kem đang đốt nến, tạo hiệu ứng khói lửa bập bùng. Tuy nhiên, đây là một trò rất nguy hiểm, dễ dẫn đến sự cố cho chính bản thân mình. Ngọn lửa đã lan tới gương mặt của nữ diễn viên, khiến tóc và lông mi bị cháy. Không chỉ vậy, phần cằm và cổ của Vương Thiêm Vũ bị tổn thương khá nghiêm trọng.

Vương Thiêm Vũ trong ngày sinh nhật lần thứ 27 (Ảnh: Sina).

Cô gặp sự cố khi "đu trend" nguy hiểm (Ảnh: Sina).

Sau khi sự cố xảy ra, Vương Thiêm Vũ đã nhanh chóng đến bệnh viện để xử lý vết bỏng, thế nhưng chắc chắn cô sẽ phải biến mất trên màn ảnh ít nhất vài tháng để điều trị gương mặt. Thậm chí, trang Sohu còn cho rằng sao nữ sinh năm 1999 đang đối mặt với nguy cơ hủy hoại nhan sắc, tự chôn vùi sự nghiệp vì hành động bắt chước dại dột.

Bản thân Vương Thiêm Vũ chia sẻ, cô sở dĩ “chơi dại” là do xem video trên mạng xã hội và bắt chước: “Họ không hề có lời cảnh bảo nguy hiểm nào. Tôi cho rằng những người đăng video lên mạng xã hội, chỉ vì độ hot mà cố ý giấu giếm những tai họa ngầm như vậy rất vô trách nhiệm”.

Nhìn vào thảm cảnh của Vương Thiêm Vũ, khán giả vừa thương lại vừa trách. Cô được coi như bài học cảnh tỉnh cho đông đảo công chúng về việc chớ mù quáng bắt chước những video trên mạng xã hội, tránh tự làm hại bản thân mình.

Gương mặt của nữ diễn viên sau sự cố (Ảnh: Sina).

Người hâm mộ lo lắng gương mặt của Vương Thiêm Vũ sẽ để lại sẹp (Ảnh: Sina).

Vương Thiêm Vũ sinh năm 1999 và chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 2016 nhờ góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mỹ Nhân Ngư. Ngoài ra, cô còn nhiều tác phẩm khác như Không Thể Nhìn Thẳng, Thông Thiên Tháp. Đừng Gọi Tôi Là Tình Thánh…