Nữ diễn viên bị bóc lột suốt 10 năm kêu cứu

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên ca sĩ Ngô Tuyên Nghi đã có những tuyên bố gây sốc về quá trình cô làm nghệ sĩ dưới trướng công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment). Hiện tại, Ngô Tuyên Nghi muốn chấm dứt hợp đồng sau 10 năm làm việc nhưng lại không được công ty chấp thuận.

Theo QQ, phía Ngô Tuyên Nghi chia sẻ trong suốt 10 năm qua cô luôn bị từ chối mỗi khi yêu cầu xem hợp đồng lao động. Thậm chí, các nghệ sĩ khác của Nhạc Hoa, kể cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng được xem các hợp đồng biểu diễn của mình.

Công ty Nhạc Hoa tự ý quyết định ký kết các hợp đồng biểu diễn, quảng cáo mà không thông qua nghệ sĩ. Ngô Tuyên Nghi chỉ được thông báo sẽ phải tham gia các hoạt động do công ty sắp xếp.

Thù lao của Ngô Tuyên Nghi cũng không rõ ràng vì nữ diễn viên không phải là người ký hợp đồng với các đối tác. Công ty có thể trả bất kỳ mức cát-xê nào họ muốn.

Ngô Tuyên Nghi gây bất ngờ khi công bố những thông tin về bản hợp đồng bóc lột cô phải chịu đựng suốt 10 năm.

Sau khi kết thúc bản hợp đồng cũ vào tháng 2/2026, Ngô Tuyên Nghi không muốn tái ký với công ty Nhạc Hoa. Khi gia đình nữ ca sĩ gặp trao đổi việc chấm dứt hợp tác thì bị công ty đuổi về thậm chí mẹ cô bị chửi bới.

Có thông tin trong bản hợp đồng của Ngô Tuyên Nghi có điều khoản: Đến thời gian gia hạn hợp đồng, nếu một trong hai bên không đồng ý chấm dứt thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm một năm và chu trình này được lặp lại.

Những tiết lộ về bản hợp đồng bóc lột của Ngô Tuyên Nghi khiến khán giả sốc nặng vì hiếm có trường hợp nào nghệ sĩ không được đọc hợp đồng lao động của mình, không rõ về mức lương cũng như không được quyền chấm dứt hợp tác.

Trong thông báo, Ngô Tuyên Nghi cũng khẳng định việc công ty quản lý Nhạc Hoa thêm điều khoản "tự động gia hạn hợp đồng" là vi phạm Bộ luật Dân sự, không thông qua ý nguyện của cô và không có hiệu lực pháp lý. Ngô Tuyên Nghi cho biết nếu không thể thỏa thuận một cách hòa bình với công ty quản lý, cô sẽ nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi.

Về phía công ty Nhạc Hoa, họ phủ nhận việc quát đuổi gia đình Ngô Tuyên Nghi và việc không cho nghệ sĩ xem hợp đồng thương mại, hay việc tùy tiện trả thù lao. Công ty cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết vụ việc.

Trước đó, các nghệ sĩ như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Trần Đô Linh, Tống Uy Long cũng bị "lột một tầng da" khi muốn rời khỏi công ty quản lý cũ. Triệu Lộ Tư và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đã tranh chấp hợp đồng trong suốt một năm qua. Ngoại trừ các sự kiện quảng cáo cho thương hiệu hợp tác bắt buộc phải tham gia, nữ diễn viên không đóng phim, cũng hạn chế công việc trong thời gian dài. Triệu Lộ Tư tố cáo công ty Ngân Hà Khốc Ngu bóc lột sức lao động, nhưng hợp đồng giữa hai bên kéo dài tới năm 2030, do đó Triệu Lộ Tư quyết định không làm việc cho đến khi thỏa thuận ra đi được chấp nhận.

Tống Uy Long thì bị biên kịch Vu Chính dùng quyền lực hạn chế đóng phim. Trong khi đó, Trần Đô Linh mất hết thù lao mà cô kiếm được khi còn hoạt động dưới trướng công ty cũ. Dù thắng kiện, Trần Đô Linh vẫn ra đi tay trắng.

Đến nay, Cúc Tịnh Y vẫn còn đang phải đấu tranh để thoát khỏi công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Họ liên tục kiện Cúc Tịnh Y và các đối tác của cô ra tòa để ngăn chặn hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Nhiều nghệ sĩ khác giống Ngô Tuyên Nghi bị công ty quản lý chèn ép nếu muốn rời đi.

Ngô Tuyên Nghi sinh năm 1995, nổi bật sau khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101 và giành được hạng 2. Sau đó, cô trở thành thành viên nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101, nhóm nhạc nữ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc.

Ngô Tuyên Nghi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia các tác phẩm như Đấu La đại lục, Cũng chỉ là hạt bụi, Lang quân không như ý, Dư vị tình đầu, Hoài thủy trúc đình, Ngũ phúc lâm môn, Tôi muốn đi ngược chiều gió...