Nữ diễn viên bán nhà sau ly hôn, tự nuôi 6 người con

Angelina Jolie vừa bán căn biệt thự rộng hơn 1.000 m² tại Los Feliz, Los Angeles với giá 24,75 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng), sau 5 tháng rao bán.

Angelina Jolie đã hoàn tất việc bán căn biệt thự tại khu Los Feliz, Los Angeles (Mỹ), sau 5 tháng rao bán. Theo nguồn tin của People, nữ diễn viên 51 tuổi thu về 24,75 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) từ thương vụ này. TMZ là trang đầu tiên đưa tin.

Jolie mua căn nhà vào tháng 6/2017 với giá 24,5 triệu USD, một năm sau khi cô chia tay Brad Pitt. Đến tháng 5 năm nay, nữ diễn viên đưa bất động sản lên thị trường với giá 29,85 triệu USD.

Căn biệt thự vừa được Angelina Jolie chính thức bán với giá 24,75 triệu đô la - Ảnh: WSJ

Căn biệt thự rộng khoảng 11.000 feet vuông (hơn 1.020 m²), nằm trên khu đất rộng 2 mẫu Anh (khoảng 0,8 ha), bao gồm 6 phòng ngủ và 10 phòng tắm, từng thuộc sở hữu của đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Cecil B. DeMille.

Theo Wall Street Journal, Jolie chuyển đến căn nhà này sau khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016.

Jolie từng cho biết cô muốn rời Los Angeles và chuyển ra nước ngoài khi các con trưởng thành. Cặp song sinh Knox và Vivienne vừa tròn 18 tuổi vào tháng 7 năm nay.

Bể bơi tại biệt thự - Ảnh: The MLS

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi tháng 8/2024, nữ diễn viên nói việc có một gia đình đông con khiến cô muốn các con được sống trong không gian riêng tư, yên bình và an toàn. Cô cũng cho biết mình chỉ tiếp tục ở Los Angeles vì những ràng buộc liên quan đến cuộc ly hôn.

Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Beaux-Arts. Ngoài tòa nhà chính, còn có một nhà khách kiêm studio rộng khoảng 93 m², hồ bơi dài hơn 12 m, nhà bên hồ bơi, phòng tập, nhà trà và gara riêng.

Ngoài ra, tầng hầm của căn nhà có phòng giặt, khu vực dành cho nhân viên và hầm rượu.

Ảnh: Andrew Bramasco

Căn biệt thự được bao quanh bởi những cây cổ thụ, thảm cỏ rộng nên đảm bảo được không gian kín đáo. Từ đây có thể nhìn thấy Hollywood Hills, biển hiệu Hollywood và Đài quan sát Griffith - những địa danh nổi tiếng của Los Angeles.

Căn nhà được kiến trúc sư B. Cooper Corbett thiết kế từ năm 1913. Ba năm sau, đạo diễn Cecil B. DeMille mua lại. Gia đình vị đạo diễn tiếp tục sở hữu nơi này cho đến cuối những năm 1980.

Thương vụ được môi giới bởi Ernie Carswell của Sotheby's International Realty và Jon Grauman thuộc The Agency.

People cho biết đã liên hệ với đại diện của Angelina Jolie và Sotheby's để tìm hiểu thêm về thương vụ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Gia đình Angelina Jolie trên thảm đỏ lễ công chiếu phim Chủng tộc bất tử (Eternals) ở Los Angeles hồi năm 2021 - Ảnh: WireImage

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, nữ minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Cô trải qua ba đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và tài tử Brad Pitt. Hồi tháng 6 năm nay, cô trở lại màn ảnh với vai chính trong phim Couture.

Sau khi đệ đơn ly hôn Pitt năm 2016, Jolie một mình chăm sóc 6 người con. Trừ Pax Thiên, 5 người con còn lại công khai bỏ họ bố. Dù vậy, Pax được cho không có mối quan hệ tốt với nam tài tử.

Theo People, Maddox là thành viên thứ hai trong gia đình chính thức chuyển sang họ mẹ. Sau khoảng bốn tháng nộp đơn, tòa án tối cao Los Angeles thông qua đề nghị của anh, công nhận tên Maddox Chivan Jolie vào ngày 14/9. Hai em gái của anh - Zahara, Vivienne - đang trong quá trình đợi tòa xem xét, còn Knox được cho bỏ họ Pitt trong bằng tốt nghiệp cấp ba. Shiloh là người đầu tiên đổi tên hợp pháp, làm thủ tục khi cô đủ 18 tuổi hồi năm 2024.