Nữ diễn viên có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Trong số những cá nhân được trao quyết định lần này có diễn viên Bảo Thanh, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh (SN 1990, quê quán Bắc Ninh - Bắc Giang cũ). Nữ diễn viên được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân, chính thức bước sang một cột mốc mới sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu tại sân khấu kịch.

Chia sẻ về niềm vui này, Bảo Thanh bày tỏ sự tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Trên trang cá nhân, cô cũng nhắc đến hành trình dài với nhiều thời điểm phải chờ đợi, hy vọng và kiên trì. Nữ diễn viên viết: "Sao nghỉ đóng phim lâu thế? Dạ! 5 năm, 10 năm, hay 20 năm… chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn!".

Bảo Thanh đón nhận cốt mốc mới trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Bảo Thanh đón nhận cốt mốc mới trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Từ diễn viên nhí đoạt giải thưởng đến nữ chính phim truyền hình đình đám

Bảo Thanh sinh năm 1990, sớm bén duyên với nghệ thuật khi mới 8 tuổi. Cô có cơ hội tham gia bộ phim Vào Nam Ra Bắc và gây chú ý với vai bé Nụ. Đáng nói, khi mới 10 tuổi, nữ diễn viên đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Đây là thành tích đáng nhớ, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình diễn xuất của cô.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Thanh tiếp tục theo đuổi đam mê bằng con đường đào tạo chuyên nghiệp tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau những vai diễn đầu đời, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm qua các dự án truyền hình, trước khi thực sự trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến.

Năm 2017, Bảo Thanh tạo nên bước ngoặt lớn với vai Minh Vân trong Sống Chung Với Mẹ Chồng. Bộ phim khai thác những mâu thuẫn quen thuộc trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhân vật Minh Vân với những tổn thương, ấm ức và phản ứng đầy cảm xúc trước những bất công trong cuộc sống hôn nhân được Bảo Thanh thể hiện thuyết phục. Đây cũng là vai diễn đưa tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi.

Bảo Thanh trong Sống Chung Với Mẹ Chồng (Ảnh: VTV)

Cùng năm, nữ diễn viên còn góp mặt trong Người Phán Xử. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu và Những Ngày Không Quên. Tuy nhiên, nhắc đến sự nghiệp của Bảo Thanh, không thể bỏ qua Về Nhà Đi Con (2019) - bộ phim được xem là một trong những hiện tượng truyền hình nổi bật thời điểm đó.

Trong phim, Bảo Thanh đảm nhận vai Anh Thư, cô con gái thứ hai của ông Sơn, thường được gọi bằng biệt danh Thư "xính lao". Nhân vật có tính cách thực tế, sắc sảo, đôi khi thực dụng nhưng sâu bên trong lại là một cô gái giàu tình cảm, luôn khao khát được yêu thương. Sự linh hoạt trong diễn xuất giúp Bảo Thanh thể hiện được nhiều sắc thái đối lập của nhân vật, từ hài hước, đanh đá đến những phân đoạn giàu cảm xúc.

Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con (Ảnh: VTV)

Thành công của Về Nhà Đi Con tiếp tục củng cố vị trí của Bảo Thanh trong nhóm nữ diễn viên truyền hình được yêu thích. Vai Anh Thư cũng trở thành một trong những nhân vật gắn liền với tên tuổi cô, khiến khán giả nhớ đến nữ diễn viên mỗi khi nhắc về những bộ phim truyền hình ăn khách giai đoạn cuối thập niên 2010.

Vắng bóng màn ảnh 6 năm nhưng vẫn hoạt động năng nổ trên sân khấu

Khi sự nghiệp truyền hình đang ở giai đoạn thuận lợi, Bảo Thanh bất ngờ quyết định tạm dừng đóng phim vào năm 2020 để dành thời gian cho gia đình và đón con thứ hai. Kể từ đó, nữ diễn viên không tham gia các dự án phim truyền hình mới. Khoảng thời gian vắng bóng kéo dài khiến khán giả không ít lần tò mò về ngày cô trở lại màn ảnh.

Trong những năm qua, Bảo Thanh vẫn duy trì công việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, dành thời gian cho các hoạt động biểu diễn sân khấu. Đây cũng là một trong những lý do khiến nữ diễn viên vẫn được ghi nhận về chuyên môn dù không thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.

Bảo Thanh tích cực hoạt động tại sân khấu kịch (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, hồi tháng 8/2026, Bảo Thanh có cơ hội tham gia một dự án sân khấu đặc biệt - Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt, do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng. Vị đạo diễn đã trực tiếp sang Việt Nam để tuyển chọn diễn viên cho vở diễn. Bảo Thanh nhận lời mời đến thử vai Vợ hàng thịt từ Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ và cuối cùng được lựa chọn.

Đây là dự án có ý nghĩa đáng chú ý khi một tác phẩm kinh điển của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được tiếp cận qua góc nhìn của một đạo diễn nước ngoài. Anne Bouvier cũng là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Pháp, lần đầu tiên dàn dựng một tác phẩm sân khấu Việt Nam. Quá trình làm việc giữa ekip Việt - Pháp đặt ra không ít thử thách, từ khác biệt về ngôn ngữ đến phương pháp diễn xuất, hình thể và cách tiếp cận nhân vật. Theo thông tin từ dự án, quá trình tập luyện kéo dài gần hai tháng. Bảo Thanh từng chia sẻ rằng có những thời điểm cô và đồng nghiệp chưa thể hiểu hết yêu cầu của đạo diễn, nhưng qua trao đổi và làm việc, các nghệ sĩ dần tìm được tiếng nói chung.

Bảo Thanh trong vở kịch này (Ảnh: FBNV)

Vở Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt sau đó được giới thiệu tại Tuần Sân khấu Việt Nam ở Paris, diễn ra từ ngày 24 đến 31/10/2026. Đây cũng là cơ hội để Bảo Thanh thử sức trong một môi trường sáng tạo có sự giao thoa giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Ngoài dấu mốc sân khấu này, tháng 10 vừa qua, Bảo Thanh còn nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 và bằng khen dành cho Gương thanh niên sống đẹp 2026.

Có thể thấy, dù không còn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh như trước, Bảo Thanh chưa bao giờ thực sự ngừng hoạt động nghệ thuật. Từ sân khấu trong nước đến cơ hội biểu diễn tại Pháp, nữ diễn viên vẫn đang tìm kiếm những thử thách mới trong nghề. Dấu mốc Trung úy vừa được trao vì thế cũng là một lát cắt đáng chú ý trong hành trình nhiều năm gắn bó với sân khấu và nghệ thuật của cô.