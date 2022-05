Nữ diễn viên 9X lấy đạo diễn Mỹ nổi tiếng, chồng "giữ đời trai" suốt gần 40 năm cho vợ

Nhã Uyên là một trong những nữ diễn viên, biên kịch xinh đẹp của Sân khấu kịch Sài Gòn cũng như phim truyền hình. Còn Aaron Toronto nhiều năm nay được biết đến là đạo diễn người Mỹ nổi tiếng. Anh từng làm sản xuất và phó đạo diễn cho các bộ phim quen thuộc với khán giả Việt như Em chưa 18, Truy sát, Chuyện tình xa xứ, Sài Gòn Yo, Để mai tính, Trúng số và tự đạo diễn, biên kịch các phim ngắn phim truyền hình Ngày nảy ngày nay, Canh máu…



Cả 2 kết hôn năm 2014 và đang có 2 nhóc tì xinh xắn, đáng yêu. Mới đây, cặp vợ chồng này vừa gặt hái thành công khi là cặp đôi đạo diễn và đồng biên kịch bộ phim "Đêm tối rực rỡ" đang gây sốt phòng vé.

Diễn viên Nhã Uyên và đạo diễn Mỹ Aaron.

Yêu nhau vì khùng giống nhau

Aaron là người Mỹ nhưng sống tại Việt Nam và làm việc trong ngành giải trí. Được biết anh học tiếng Việt và sống ở Việt Nam từ năm 18 tuổi. Còn Nhã Uyên là cô nàng diễn viên xinh đẹp sinh năm 1990 quê ở Châu Đốc, An Giang. Cả 2 quen nhau trong một dịp vô cùng tình cờ.

Theo Nhã Uyên chia sẻ, cô và anh Aaron gặp nhau lần đầu tiên là ở nhà bạn trai cũ của cô. Khi ấy, anh Aaron là bạn cùng phòng với bạn trai cũ. Trong một lần bạn trai cũ mời qua nhà, trong khi Nhã Uyên và bạn trai cũ đang ngồi chơi ở phòng khách thì anh Aaron bước ra khỏi phòng chỉ với một bộ đồ lót, mãi tóc xù dài ngang lưng.

Lần đầu tiên gặp, Nhã Uyên đã rất sợ bởi anh Aaron đi khệnh khạng, người to con mà chỉ mặc mỗi đồ lót. "Hồi đó, mình mới nói "dạ, em chào anh". Anh nói "Ừ hứ" rồi bị khớp quá chạy vô phòng lại", Nhã Uyên cười nhớ lại lần đầu tiên cả 2 gặp nhau.

Lần thứ hai, Nhã Uyên và anh Aaron gặp nhau ở buổi ra mắt phim "Lấy chồng người ta" của đạo diễn Lưu Huỳnh. Cô đi chung bạn trai cũ nên không để ý Aaron. Hết phim, anh Aaron mới hỏi cô: "Em thấy sao?", rồi cả 2 bàn luận về phim ăn ý như bạn thân lâu ngày gặp lại khiến bạn trai cũ của cô phải bỏ về vì giận.

Aaron từng ở chung nhà với bạn trai cũ của Nhã Uyên.

Sau khi chia tay bạn trai cũ được 1,5 năm, Nhã Uyên và anh Aaron có dịp làm việc cùng nhau trong một vở kịch của anh. Lúc đó, Nhã Uyên là vũ công nên anh Aaron đã mời cô làm biên đạo múa cho vở kịch của mình. Sau khoảng thời gian làm việc chung, thấy anh Aaron dễ thương, hiền lành, đẹp trai lại độc thân, cô đã nghĩ đến việc chủ động "cầm cưa" anh và chủ động hỏi anh "Anh ơi, anh có bạn gái chưa? Tình cảm của anh ra sao?"

"Anh mới thất tình mà cô này làm trong nghề luôn là diễn viên rất dễ thương, nhẹ nhàng, ngọt ngào, bánh bèo", Aaron tâm sự.

Sau những lời bộc bạch, tâm sự thật lòng về chuyện tình cảm, Nhã Uyên lại quyết định không "cua" anh Aaron nữa vì nghĩ anh không phải là gu của mình. Tuy nhiên, cái duyên cái số, cái sự khùng của cả 2 giống nhau mà đã đưa 2 người đến với nhau. Nói đến đây Nhã Uyên cho biết, lần đầu tiên trong đời cô thấy mình khùng nhưng lại có người khùng chung với mình.

Còn đối với anh Aaron, Nhã Uyên không phải mẫu người mà anh sẽ lấy vì anh quan trọng người mình yêu ít nhất phải là một người rành tiếng Anh và phải đi nhiều nước. Tuy nhiên Nhã Uyên lại không hề có 2 điều đó, cô là một cô gái quê ở Châu Đốc, An Giang lên thành phố làm việc, chưa từng đi nhiều nước. Thế nhưng vì chung một điểm khùng mà cả 2 đã gắn kết với nhau và anh Aaron đã chủ động "cua" Uyên. Chỉ sau 1 tuần "cầm cưa" là Aaron biết mình sẽ lấy Nhã Uyên.

Đạo diễn Tây giữ đời trai đến tận khi kết hôn

Nhã Uyên và anh Aaron yêu khoảng 10 tháng thì tiến tới kết hôn. Cả 2 không hề sống thử và anh Aaron cũng quyết "giữ đời trai" của mình suốt gần 40 năm cho đến khi lấy Nhã Uyên.

Nhã Uyên từng tâm sự, ở bên cạnh anh Aaron, cô có khùng cũng không ngại và cô có thể nói hết tất cả thói hư tật xấu, sống là chính mình. Được biết, cả 2 sinh con gái đầu lòng ba năm sau và đón con gái thứ hai sau khi đóng máy phim "Đêm tối rực rỡ" năm 2019. Hiện tại cả 2 đã về chung một nhà được khoảng 7 năm.

Trái ngọt hạnh phúc của cặp đôi.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Nhã Uyên từng hài hước cho biết, 6 tháng đầu về chung một nhà cô bị đánh đầm dập vì Aaron to cao lúc nào cũng đi rầm rầm, quơ tay đến mặt cô còn giơ gối thì lên đầu cô.

Cuộc sống hôn nhân đôi khi cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã. Đã có lúc cãi nhau, Nhã Uyên nóng giận đập vỡ gương trong nhà tắm khiến Aaron mặt cắt không còn giọt máu. Thế nhưng cả 2 luôn cố gắng thay đổi cùng nhau tốt hơn.

Anh Aaron từng chia sẻ, anh không bao giờ hối hận chọn Nhã Uyên để đi cùng với nhau trong hành trình này. Anh rất tự hào làm chồng của cô. Nếu có 1000 cơ hội lần nữa thì lúc nào anh cũng xin cô lấy anh.

Mẹ bỉm sữa cũng từng thú nhận, từ ngày có các con, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Mọi sinh hoạt nề nếp hơn, trật tự hơn và cũng bình an hơn. "Thời gian đầu mình rất khó để chấp nhận cuộc sống có con nhỏ. Bản thân là người thích tự do bay nhảy nên việc sống theo nguyên tắc hay giờ giấc cụ thể thật sự rất khó, cảm giác như ở tù, nhưng giờ thì thích nghi được lại thấy bình an hơn, vui vẻ".

Còn nói về việc ông xã người Mỹ chăm sóc vợ con, Nhã Uyên cho hay, nam đạo diễn lúc nào cũng hết lòng với gia đình. Vì vợ vì con nên anh chẳng nề hà việc gì, càng không ngại khó ngại khổ. Cô nói anh không phải là người hoàn hảo nhưng anh luôn biết cách để trân trọng và yêu thương vợ con. Làm bố, Aaron đã thay đổi bản thân mình. Anh ngạc nhiên vì không ngờ bản thân mình lại có nhiều tình yêu thương đến vậy với một người khác bản thân mình, thậm chí ngay cả khi hai đứa trẻ có sự khác biệt rất lớn. Khi mà hai đứa con của anh chào đời với hai làn da khác nhau, con gái lớn có da ngăm giống mẹ còn con gái thứ 2 lại rất trắng giống bố. Hiện tại Nhã Uyên và Aaron mở hãng phim riêng, tự sản xuất những đứa con tinh thần của mình.