Nữ diễn viên 76 tuổi đóng cảnh hôn với đồng nghiệp kém 30 tuổi khiến ai nấy nổi da gà: Thời thiếu nữ xinh điên đảo, học hành càng giỏi giang

Bộ phim ngắn Cẩm Tú An Nhiên do diễn viên Lưu Hiểu Khánh (Trung Quốc) đóng chính đang gây nhiều tranh cãi khi lên sóng. Ở tuổi 76, nữ diễn viên vào vai một phụ nữ khoảng 30 tuổi và đóng cặp cùng Kim Già - bạn diễn kém bà 30 tuổi. Cả hai còn có cảnh hôn nồng nhiệt để hóa giải hiểu lầm, khiến không ít khán giả “nổi da gà”.

Trước đó, Lưu Hiểu Khánh từng nhiều lần đóng cặp với bạn diễn trẻ hơn đáng kể. Bà tham gia phim Manh Bảo Trợ Công: Hôn Sủng 50 Tuổi, đóng chuyện tình với nam diễn viên 37 tuổi. Năm 2023, bà gây chú ý khi vào vai thiếu nữ 18 tuổi trong Băng Tuyết Truy Kích 2, dù khi đó đã 67 tuổi, thậm chí đóng con gái của nam diễn viên kém mình 12 tuổi và có cảnh tình cảm với bạn diễn trẻ hơn 17 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh và bạn diễn kém tuổi

Thời trẻ xinh đẹp, học hành giỏi giang

Lưu Hiểu Khánh (SN 1955) được mệnh danh là "quốc bảo điện ảnh Trung hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp châu Á.

Năm 13 tuổi, Lưu Hiểu Khánh thi đỗ vào Trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, chuyên ngành chính là dương cầm.

Trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên là một trong những trường trung học nghệ thuật danh tiếng nhất Trung Quốc, trực thuộc Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên (Sichuan Conservatory of Music) - một trong "tứ đại học viện âm nhạc" của Trung Quốc. Trường trực thuộc là cấp THCS – THPT dành riêng cho học sinh năng khiếu nghệ thuật, được đào tạo song song văn hóa và chuyên ngành âm nhạc (piano, thanh nhạc, nhạc cụ dân tộc, khí nhạc, sáng tác…).

Đội ngũ giáo viên phần lớn là giảng viên, nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, nhiều người từng du học hoặc biểu diễn quốc tế. Học sinh được coi là "nguồn tuyển chọn nòng cốt" cho bậc đại học của Học viện, nên được đầu tư và rèn luyện bài bản ngay từ nhỏ. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường năng động và có nhiều chương trình hợp tác, giao lưu quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Hiểu Khánh gia nhập Đoàn kịch nói Quân khu Thành Đô, đảm nhiệm vai trò nhạc công. Không lâu sau đó, đoàn làm phim Trường Thành Nam Hải đến Đoàn kịch nói Quân khu Thành Đô để tuyển diễn viên. Tuy vốn xuất thân từ ngành âm nhạc, nhưng Lưu Hiểu Khánh cảm thấy đây là một cơ hội để nổi tiếng, nên lập tức chủ động xin thử vai.

Và đó chính là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Lưu Hiểu Khánh.

Sự nghiệp đang thăng hoa thì năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế, phải ngồi tù 422 ngày và phạt thêm 5,73 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng).

Ra tù, Lưu Hiểu Khánh gây dựng lại sự nghiệp. Không chỉ không bị tẩy chay, bà còn được xem là “phượng hoàng tái sinh” của màn ảnh Hoa ngữ. Lưu Hiểu Khánh chấp nhận đảm nhiệm những vai nhỏ, kiên trì đóng phim đều đặn, và nhờ tài năng, sức hút cùng danh tiếng lâu năm, bà dần lấy lại vị thế.

Dù vậy, việc Lưu Hiểu Khánh liên tục đảm nhận vai thiếu nữ và đóng cảnh yêu đương với bạn diễn trẻ đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

