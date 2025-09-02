Nữ diễn viên 61 tuổi: "Nhà tôi có nhậu nhưng chưa tới mức căng thẳng"





Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phi Phụng và MC Phương Uyên. Tại đây, các nghệ sĩ cùng giúp nhân vật gỡ rối chuyện cuộc sống.

Phi Phụng

Nhân vật đầu tiên là chị M, chia sẻ sự bất lực khi hễ gia đình có việc, cỗ bàn là đàn ông trong nhà lại rủ nhau nhậu nhẹt, lời ra tiếng vào rồi xô xát, cãi vã, khiến chị rất mệt mỏi vì phải dọn dẹp hậu quả.

Chị M nói: "Mới tuần trước, hai ông anh em đang nhậu vui vẻ. Tự nhiên ông anh lên cơn ngầu, quay sang hỏi ông em: "Trong cái bàn này, mày ghét ai nhất? Mày nói đi, anh xử liền". Xong ông em nói: "Xưa giờ người em không thích là anh đó". Rồi hai ông đánh nhau tại trận luôn".

Phi Phụng đồng cảm nói: "Nhà tôi có nhậu nhưng chưa tới mức căng thẳng. Tuy nhiên, ở xóm đối diện nhà tôi thì tình cảnh y chang, hễ có rượu là ầm ĩ, chửi vợ con, gây hấn với hàng xóm. Chỉ một cái liếc mắt cũng có thể trở thành cái cớ để gây chuyện. Nhậu để làm chi cho khổ.

Đây không chỉ là một câu chuyện vui buồn trong một gia đình cụ thể, mà là thực trạng rất phổ biến. Ở nhiều vùng quê, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ, việc uống rượu như một thói quen thường nhật. Nhưng ẩn sau những trận nhậu là nỗi trăn trở và sự lo âu âm thầm của những người phụ nữ.

Phi Phụng và chồng

Tôi từng nghe nhiều chị em tâm sự rằng họ sống trong cảm giác thấp thỏm, chỉ chờ tàn tiệc để xem phải can thiệp thế nào, hay thậm chí tính đường dắt con trốn cửa nào khi chồng say về.

Thôi thì cho uống bằng ly giấy, đĩa giấy đi. Ăn xong, uống xong khỏi rửa chén bát, có phá cũng chẳng sao".

Nhân vật thứ hai là chị U, tâm sự rằng rất thương chồng, nhưng mỗi lần gia đình bên ngoại có giỗ chạp hay tiệc tùng, mấy ông anh ruột của chị lại đặt nặng chuyện uống rượu. Theo họ, muốn vui vẻ, có không khí thì nhất định phải có rượu, thậm chí phải đủ ba hộp mới tàn tiệc.

Diễn viên Phi Phụng chia sẻ: "Rượu bia không chỉ hại sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi có quy định kiểm tra nồng độ cồn. Hồi chồng còn uống, tôi luôn lo lắng mỗi lần chồng đi nhậu rồi lái xe. Bởi vậy, tôi quan niệm, rượu là bất khả ép, nghĩa là ai muốn uống thì uống, ai không uống thì không nên ép vì niềm vui đâu thể đánh đổi bằng sức khỏe và an toàn.

Nhậu chỉ thật sự vui khi giữ được tình nghĩa anh em, không để mất lòng hay rạn nứt trong gia đình".