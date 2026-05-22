Nữ diễn viên 37 tuổi chưa chồng con thông báo không còn muốn yêu người giàu chỉ cần người "tối về có nhau"

Mới đây, Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ về tiêu chuẩn bạn trai ở thời điểm hiện tại. Bước sang tuổi 37, "nữ hoàng nội y" một thời cho biết cô không còn đặt nặng yếu tố tài chính như trước.

"Người ấy không nhất thiết phải kiếm nhiều tiền hơn mình, quan trọng là có chí hướng, biết cùng nhau cố gắng cho tương lai. Sáng đi làm, tối về có nhau là đủ rồi", Ngọc Trinh chia sẻ trên báo Ngôi Sao.

Quan điểm này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây cô từng được xem là hình mẫu phụ nữ thực tế trong chuyện tình cảm, không ngần ngại bày tỏ quan điểm về tiền bạc. Năm 2012, người đẹp từng gây tranh cãi với phát ngôn: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?". Đến nay, câu nói này vẫn thường xuyên được nhắc lại trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, trong giai đoạn đó, khi nói sâu hơn về tiêu chuẩn chọn bạn trai, Ngọc Trinh từng thẳng thắn cho biết cô không yêu đàn ông nghèo bởi tình yêu với cô "rất tốn kém". Mẫu người lý tưởng khi ấy của nữ người mẫu là đàn ông lớn tuổi, thành đạt và có khả năng chăm sóc, lo lắng cho bạn gái.

Trong chuyện tình cảm, Ngọc Trinh thoải mái chia sẻ nhưng phần lớn giấu kín danh tính, địa vị bạn trai. Mối tình hiếm hoi được cô công khai là với tỷ phú Hoàng Kiều – người hơn cô gần 50 tuổi. Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng khép lại giữa nhiều ồn ào.

Lý giải về việc ưu tiên người đàn ông lớn tuổi, giàu có, Ngọc Trinh từng chia sẻ trên Znews rằng cô tin đàn ông trưởng thành thường ít ham vui, dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho người yêu.

Nhiều năm gần đây, người đẹp hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm. Cô cũng gây chú ý khi tiết lộ đã quyết định trữ đông trứng và sẵn sàng làm mẹ đơn thân nếu chưa tìm được người phù hợp.

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò người mẫu và nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình gợi cảm, làn da trắng cùng phong cách quyến rũ, từ đó gắn với biệt danh "nữ hoàng nội y" của showbiz Việt.

Năm 2011, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế tại Mỹ. Sau thành công trong lĩnh vực người mẫu, Ngọc Trinh lấn sân điện ảnh với bộ phim tự truyện Vòng eo 56. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án như Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, Chị chị em em 2 hay Thẩm mỹ viện âm phủ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh còn kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và bất động sản. Người đẹp từng gây chú ý với căn biệt thự rộng hơn 800 m² tại TP.HCM cùng bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, trong đó có dòng Mercedes-Maybach và Rolls-Royce cá nhân hóa. Ngoài ra, cô cũng nổi tiếng là tín đồ hàng hiệu với bộ sưu tập túi xách, trang sức xa xỉ có giá trị lớn.