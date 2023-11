Nữ diễn viên 21 tuổi qua đời đột ngột vì quá lo lắng cho vai diễn khiến công chúng bàng hoàng

Theo Sohu đưa tin, vào chiều ngày 23/11, Weibo chính thức của nữ diễn viên Đàm My bỗng dưng đăng tải bài viết được cho là do mẹ của cô viết. Bài viết cho biết Đàm My đã không may qua đời vào ngày 17/11. " Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của con gái tôi Đàm My, nhưng là 1 người mẹ, tôi sẽ không bao giờ được gặp con bé nữa. Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi con bé rời bỏ chúng ta. Ngày 17/11 cũng là ngày cuối con bé diễn vở Gấu Trúc Lớn trên sân khấu, cũng là lần cuối đời. Nhân vật 'gấu trúc lớn' sẽ sống mãi trong tim chúng ta ", bà viết trên trang Weibo của con gái.

Nữ diễn viên sinh năm 2002 Đàm My qua đời, hưởng dương 21 tuổi

Tin tức Đàm My đột ngột qua đời khiến công chúng vô cùng hoang mang. Với khán giả Việt, Đàm My là cái tên khá xa lạ nhưng lại đang gây chú ý tại thị trường Hoa ngữ. Dự án Gấu Trúc Lớn được xây dựng dựa trên làn sóng yêu thích của công chúng dành cho gấu trúc gần đây tại Trung Quốc, trong đó Đàm My thủ vai chính. Hình tượng xinh đẹp, diễn xuất và động tác nhảy múa điệu nghệ nhanh chóng giúp Đàm My được hâm mộ.

Thậm chí Đàm My còn từng góp mặt trên một chương trình truyền hình nổi tiếng, được nhiều ngôi sao như Giả Linh, Dương Địch... khen hết lời.

Một cảnh của vở Gấu Trúc Lớn do Đàm My diễn

Đàm My chung khung hình với Giả Linh trên show

Sohu cũng đã tìm hiểu thông tin qua các bạn học của Đàm My, biết được rằng Đàm My không phải qua đời do bệnh tật. Theo lời các bạn học, nữ diễn viên đã có thời gian dài lo lắng cho vở Gấu Trúc Lớn , dẫn đến kiệt quệ về tinh thần dù bên ngoài, cô vẫn tỏ ra tích cực và vui vẻ. Nỗi lo lắng ngày một lớn khi ngày diễn đến gần, buộc cô gần như cống hiến hết sức lực để luyện tập bất kể ngày đêm. Hậu quả, cô đã qua đời vì lao lực, cơ thể đạt đến giới hạn chịu đựng.

Hiện tại, không rõ liệu ekip của Gấu Trúc Lớn có động thái nào để hỗ trợ gia quyến hay không. Mẹ của Đàm My cũng không đề cập sâu hơn về chuyện sự nghiệp của con gái quá cố, chỉ chia sẻ một bài viết để khán giả được biết và chia buồn.