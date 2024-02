Nữ đạo diễn 9x: "Thành công của tôi là mơ ước của nhiều người nhưng tôi vẫn thấy chưa đạt đỉnh"

2023 có thể nói là một năm nhiều thành tựu bất ngờ với Giang Thanh. Không chỉ làm đạo diễn 5 phim web-drama mà phim nào của cô gái 9x này cũng được khán giả yêu mến, đồng nghiệp ghi nhận.



Bộ phim mở màn năm 2023 của Giang Thanh là "Siêu trợ lý". Đây là phim đầu tay Trương Quỳnh Anh đóng vai trò nhà sản xuất kiêm nữ chính nên áp lực đè nặng lên vai Giang Thanh.

Nữ đạo diễn 9x dành hơn nửa năm trời, dốc toàn lực, thậm chí 200% nhiệt huyết, tâm sức, hy sinh nhiều dự án khác để tập trung cho "Siêu trợ lý", chỉ với mong muốn, bộ phim chạm vào trái tim người xem.

Đạo diễn Giang Thanh (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Và thành quả không phụ nhiệt huyết của Giang Thanh cũng như toàn bộ ê-kíp sản xuất khi "Siêu trợ lý" mang về nút bạc cho kênh Youtube của Trương Quỳnh Anh, đồng thời nhận "cơn mưa" lời khen về chất lượng hình ảnh, câu chuyện phim được kể nhẹ nhàng, dễ thương không thua gì điện ảnh, lại đậm chất ngôn tình Hàn Quốc.

Không những thế, "Siêu trợ lý" còn lọt top 3 "Web drama hay nhất" giải thưởng Ngôi Sao Xanh do hội đồng nghệ thuật bình chọn trong tổng số 22 đề cử, đây là điều ngoài mong đợi không chỉ của Giang Thanh mà còn của cả ê-kíp cũng như Trương Quỳnh Anh.

Nói về điều này, Giang Thanh bộc bạch: "Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi Siêu trợ lý lọt top 3 web-drama hay nhất do hội đồng giám khảo bình chọn. Điều đó có nghĩa là phim được những người có chuyên môn công nhận. Tôi rất vui về điều đó".

Giang Thanh trên phim trường làm phim "Tết sum vầy".

Không chỉ giúp Trương Quỳnh Anh đoạt nút bạc trên Youtube, vào top 3 đề cử Ngôi Sao Xanh 2023, Giang Thanh còn mang về nút bạc cho kênh Không thể thiếu nhau với series phim "Nắng ban mai". Dự án gồm 200 tập nhưng chỉ sau 4 tập phim do Giang Thanh đạo diễn, kênh đã nhận nút bạc từ Youtube.

Ngoài những thành tựu kể trên, năm 2023, Giang Thanh còn đạo diễn 3 phim: "Xóm ồn ào" (phát trên kênh Hải Triều Official) và 2 phim được phát hành vào dịp Tết là: "Tết sum vầy" (phát trên kênh Không thể thiếu nhau Official) và "Tết miền quê" (phát trên kênh Quách Ngọc Tuyên Official).

Dĩ nhiên, khi bấm máy tới 5 phim web-drama trong 1 năm, Giang Thanh cũng phải gác lại nhiều lời mời làm viral TVC – một trong những thế mạnh đã làm nên tên tuổi Giang Thanh nhiều năm qua.

"Mọi năm tôi đều làm vài chục TVC viral nhưng năm nay, tôi làm ít lại. Tôi không bận tâm quá nhiều vào chuyện mình bỏ cái này, làm cái kia. Bởi ở góc độ cá nhân, tôi luôn luôn thích làm phim. Phim vẫn là niềm đam mê và là thứ để khẳng định năng lực thật sự của một đạo diễn lành nghề", Giang Thanh nói.

1 năm làm tới 5 phim khiến Giang Thanh suýt stress.

Với nam giới, công việc của một đạo diễn đã quá vất vả. Với nữ giới, sự vất vả không chỉ tăng lên gấp đôi, gấp ba mà thậm chí gấp hàng chục lần. "Thực lòng, tôi làm nhiều tới mức muốn stress luôn", nữ đạo diễn 9x chia sẻ.

Nữ đạo diễn 9x cũng vừa nhận một web-drama mới và sẽ bấm máy ngay sau Tết nguyên đán. Giang Thanh cho biết, cô cảm thấy may mắn khi được nhà sản xuất tin tưởng, hợp tác. Dù năm 2023 được xem là một năm với nhiều thành tựu nhưng Giang Thanh vẫn chưa cảm thấy "đã".

Cô bày tỏ: "Nếu hỏi có hài lòng không thì thật sự là tôi sướng nhưng chưa đã. Tôi vẫn muốn bứt phá hơn nữa. Có thể, thành công của tôi là mơ ước của nhiều người nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa đạt tới đỉnh.

Tôi vẫn mong có gì đó hơn web-drama. Tôi vẫn đang mong chờ đủ nhân duyên để đem tới một Giang Thanh đột phá trong sự nghiệp mà cụ thể là bằng một tác phẩm điện ảnh chỉn chu để gửi tới khán giả. Bởi tôi tin rằng, phải có tham vọng mới có thành công".

Và để có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, phía sau Giang Thanh là sự hậu thuẫn lớn của ông xã, của gia đình. Đạo diễn "Siêu trợ lý" khẳng định, đây là may mắn lớn nhất của cô. Chính gia đình là chỗ dựa, là động lựa để Giang Thanh có được thành tựu như ngày hôm nay trên con đường nghệ thuật.

Để có được thành công như vậy, nữ đạo diễn 9x được sự hậu thuẫn rất lớn từ chồng cũng như gia đình hai bên.

Giang Thanh là gương mặt quen thuộc đối với giới làm phim phía Nam. Từ khi còn là sinh viên khoa Đạo diễn trường Đại học Văn hóa, Giang Thanh đã khiến nhiều đàn anh đàn chị chú ý khi đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim ngắn 2015 phim "Giữ lại yêu thương", giải Âm nhạc xuất sắc nhất Liên hoan phim ngắn 321 Action với tác phẩm "Bí mật nhà kho". Giang Thanh cũng là người đứng sau hàng loạt web-drama hot trên Youtube như: Nữ sát thủ, Giải cứu tiểu thư – Truy tìm kho báu, series Thằng Khờ 4 phần, Siêu trợ lý, Nắng ban mai, Xóm ồn ào và gần nhất là Tết miền quê, Tết sum vầy…