Nữ danh hài từng đi bán xăng dạo, tuổi 50 sống hạnh phúc bên con cháu sau đổ vỡ

Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975 tại Hà Nội trong gia đình truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương nên ngay từ nhỏ, chị đã theo gia đình rong ruổi khắp các gánh hát. Ít ai biết, ngoài việc ca hát, Thanh Tú còn phụ mẹ kiếm tiền bằng cách bán mía, bán xăng dạo ở bến xe khi mới hơn 10 tuổi. Chị cùng gia đình phải làm nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hà Nội, Thanh Tú từng công tác tại Nhà hát Cải lương trước khi đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ.

Vai diễn đầu tiên tại Gặp nhau cuối tuần giúp chị đến gần hơn với công chúng với biệt danh Tú "cháo lòng". Vai cô bán cháo lòng đanh đá không xuất hiện nhiều nhưng vẫn là điểm sáng tạo dấu ấn đến tận bây giờ. Từ đó, Thanh Tú thường được gắn với hình tượng người phụ nữ chua ngoa, đanh đá.

Nhân vật Tú "cháo lòng" từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Những năm qua, chị gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng... Dù không vào những tuyến vai chính, song nhân vật của Thanh Tú cũng là một phần tạo nên điểm nhấn trong nội dung của phim.

Nếu như trên phim ảnh, Thanh Tú thường vào vai chua ngoa thì ngoài đời chị lại hiền lành và ít nói. Mặc dù cuộc sống trải qua nhiều biến cố khi đổ vỡ trong hôn nhân, chị vẫn giữ tinh thần lạc quan, lối sống tích cực.

Kết hôn năm 21 tuổi, Thanh Tú và chồng cũ ở bên nhau 15 năm, có chung 2 người con gái. Tuy nhiên, khi không tìm được tiếng nói chung, chị quyết định ly hôn, làm mẹ đơn thân nuôi 2 con ăn học. Vì gánh nặng cuộc sống, Thanh Tú bươn chải, đóng đủ loại vai để có thu nhập.

Nói về việc đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên từng trải lòng: "Ly hôn là điều không ai muốn nhưng hết duyên nên đành chia tay. Bây giờ tôi đã vượt qua được chuyện cũ và đủ bình tĩnh nhìn vào mọi chuyện".

Thanh Tú thường được giao những vai chua ngoa, đanh đá.

Ở tuổi 50, Thanh Tú vẫn chăm chỉ chạy show, tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Thanh Tú nói tuy không giàu nhưng nghề diễn mang lại cho chị cuộc sống ổn định, có thể trang trải được cho các con, cho mình. Vì vậy chị chưa bao giờ có ý định bỏ nghề.

Hiện Thanh Tú hạnh phúc vì vẫn sống được với nghề. Chị thảnh thơi hơn khi con gái lớn đã lập gia đình, có con, trong khi đó con gái thứ hai thì ngoan ngoãn, thương mẹ.

Lên chức bà ngoại được vài năm nhưng Thanh Tú vẫn được khen trẻ trung, rạng rỡ. Chị tự nhận mình là "bà ngoại bỉm sữa" khi tự tay chăm sóc cháu.

Những lúc không đi quay phim, Thanh Tú thường cùng cháu ngoại đi dạo, đi tập thể dục, nấu ăn cho cả nhà. Chị cũng là một trong những nghệ sĩ thường xuyên sử dụng Tiktok để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của mình và người thân.

Nữ diễn viên trẻ trung ở tuổi 50.

Trải qua đổ vỡ, Thanh Tú vẫn tin vào tình yêu và vẫn khao khát có một cuộc tình đẹp. "Ở tuổi này, mọi thứ đều sống chậm hơn, tôi không mong chờ nhiều ở tình yêu đôi lứa nhưng nếu duyên đến, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận. Nếu cất tiếng gọi nhau là chồng là vợ, thì phải có trách nhiệm với nhau", nữ nghệ sĩ từng cho biết.