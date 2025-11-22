Nữ danh ca 76 tuổi về nước thăm thầy 96 tuổi, tuyên bố 1 câu

Mới đây, nhân dịp 20/11, danh ca Giao Linh từ Canada về nước đã tới thăm thầy An, người thầy đã dạy bà những nốt nhạc đầu tiên, trước khi đi hát. Thầy An cũng từng dạy nhiều ca sĩ nổi tiếng, hiện đã cao tuổi và sống một cuộc sống khó khăn.

Thầy An và Giao Linh

Đi cùng nữ danh ca là ca sĩ Tuấn Vỹ, cũng là đệ tử, học trò của Giao Linh. Tuấn Vỹ giới thiệu: "Hôm nay là 20/11, tôi và cô Giao Linh ghé thăm thầy An. Đây là người thầy yêu quý của cả cô Giao Linh và tôi.

Tôi còn nhớ, cách đây gần 20 năm, cô Giao Linh có giới thiệu tôi tới diện kiến thầy An để làm học trò của thầy. Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua rồi".

Thầy An nghe vậy cũng tự giới thiệu: "Năm nay tôi 96 tuổi rồi nhưng vẫn nhớ hết những chuyện của 50, 60 năm về trước".

Tuấn Vỹ thốt lên: "Trời ơi, ở tuổi này mà thầy vẫn được như vậy là rất khỏe. Hiếm ai được sống khỏe đến tận tuổi này như thầy và vẫn rất minh mẫn".

Gặp lại người thầy đầu tiên của mình, danh ca Giao Linh tâm sự: "Thời gian trôi qua nhanh quá. Từ lúc đầu tiên em gặp anh đến giờ cũng phải gần 70 năm rồi.

Tuấn Vỹ và thầy An

Hôm nay em đến thăm anh và cũng để nhắc nhở anh một điều, rằng trong lòng em lúc nào cũng yêu quý anh vì anh là một người thầy đáng kính.

Em may mắn trong cuộc đời đi hát của mình từ khi bước chân vào nghệ thuật là gặp được ba người thầy giỏi. Ông trời cho em gặp được ba người thầy này, là ba người vô cùng tư cách, tư cách từ lối sống tới cách cư xử, lúc nào cũng dạy dỗ em những điều tốt đẹp. Em được học về đạo đức rất nhiều từ ba người thầy này".

Tiếp đó, Giao Linh tuyên bố: "Sau những gì đã qua, anh giờ có khó khăn gì trong cuộc sống cứ nói với em. Giúp được gì cho anh là em sẵn lòng giúp, nên em mong anh đừng ngại".

Thầy An dù đã rất yếu nhưng vẫn xúc động chia sẻ với Giao Linh: "Anh vẫn thường nói với mọi người trong gia đình, rằng anh may mắn có hai học trò tình nghĩa là Giao Linh và Tuấn Vỹ. Anh coi em và Tuấn Vỹ như người trong nhà.

Tuấn Vỹ dù còn trẻ nhưng sống rất đạo lý, biết tôn trọng bậc tiền bối, người lớn tuổi và nói chuyện cũng rất hợp".